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РЖД отменяет рейсы, «Аэрофлот» уполовинил цены. Что происходит с транспортом в России

25 Марта 2020 135 0 Экономика
РЖД отменяет рейсы, «Аэрофлот» уполовинил цены. Что происходит с транспортом в России

В России падает спрос на пассажирские перевозки по стране. Всему виной – пандемия коронавируса. РЖД пришлось отметить часть поездов, в том числе между двумя столицами Москвой и Петербургом. В то же время «Аэрофлот», оставшийся почти без зарубежных рейсов, снизил стоимость билетов на внутренние рейсы.

Какие направления отменяют

  • РЖД временно отменяет пассажирские поезда, оставшиеся без спроса на фоне пандемии коронавируса. Об этом железнодорожный перевозчик объявил на официальном сайте. Пассажиры смогут обменять купленные билеты либо вернуть за них деньги в полном объеме, заверяет компания.
  • В РЖД объясняют принимаемые меры «снижением пассажиропотока» из-за «неблагоприятной эпидемиологической обстановки». Пока компания меняет периодичность курсирования поездов по внутренним маршрутам, но не отменяет перевозки полностью.
  • Отменены поезда по следующим направлениям: Москва – Петербург, Москва – Белгород, Москва – Нижний Новгород. Также отменены рейсы в Смоленск, Тамбов, Казань и другие города России. При этом у всех этих рейсов есть альтернатива. Всего отмене подлежит 31 рейс.
  • В марте РЖД временно приостановила международное сообщение с Латвией, Эстонией, Украиной, Молдавией, Казахстаном. В том числе был отменен маршрут Адлер – Калининград из-за прекращения сообщения с Литвой.

«Аэрофлот» снижает цены

  • Отмену железнодорожных маршрутов частично компенсируют авиаперевозки. Компания «Аэрофлот» приняла решение о снижении цен почти на 50% на авиабилеты практически на все рейсы по внутрироссийским направлениям в период вылета с марта по май текущего года.
  • «Ведомости» пишут, что стоимость маршрутов в указанный период по направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Волгоград и др. упала на 40-60% (если сравнивать с рейсами в октябре-ноябре). Цена билетов в Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск также подешевела на 15-20%.
  • Вместе с этим в «Аэрофлоте» решили не менять стоимость билетов по направлениям на Дальний Восток: во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и так далее. На этом маршруте действуют «плоские» тарифы с фиксированной стоимостью авиабилета. Не подешевели направления и билеты на субсидируемые из федерального бюджета рейсы в Симферополь и Калининград.

Москва изолировалась

  • Согласно данным столичного Департамента по транспорту, на 25 марта в Москве на 44% упал пассажиропоток метро, 32% – наземный транспорт, 32% – электрички, 26% – автобусные поездки из Москвы в Московскую область, 26% – каршеринг, 23% – такси, 4% – общее число машин на дорогах, 27% – ДТП.

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Редакция "Капитала Страны"

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