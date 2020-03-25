РЖД отменяет рейсы, «Аэрофлот» уполовинил цены. Что происходит с транспортом в России 135 0 Экономика

В России падает спрос на пассажирские перевозки по стране. Всему виной – пандемия коронавируса. РЖД пришлось отметить часть поездов, в том числе между двумя столицами Москвой и Петербургом. В то же время «Аэрофлот», оставшийся почти без зарубежных рейсов, снизил стоимость билетов на внутренние рейсы.