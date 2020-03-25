Капитал страны
ENGLISH
25 МАР, 13:47 МСК
USD (ЦБ) 77,7928
EUR (ЦБ) 85,4253
РЖД отменяет рейсы, «Аэрофлот» уполовинил цены. Что происходит с транспортом в России
25 Марта 2020 135 0 Экономика
В России падает спрос на пассажирские перевозки по стране. Всему виной – пандемия коронавируса. РЖД пришлось отметить часть поездов, в том числе между двумя столицами Москвой и Петербургом. В то же время «Аэрофлот», оставшийся почти без зарубежных рейсов, снизил стоимость билетов на внутренние рейсы.
Какие направления отменяют
- РЖД временно отменяет пассажирские поезда, оставшиеся без спроса на фоне пандемии коронавируса. Об этом железнодорожный перевозчик объявил на официальном сайте. Пассажиры смогут обменять купленные билеты либо вернуть за них деньги в полном объеме, заверяет компания.
- В РЖД объясняют принимаемые меры «снижением пассажиропотока» из-за «неблагоприятной эпидемиологической обстановки». Пока компания меняет периодичность курсирования поездов по внутренним маршрутам, но не отменяет перевозки полностью.
- Отменены поезда по следующим направлениям: Москва – Петербург, Москва – Белгород, Москва – Нижний Новгород. Также отменены рейсы в Смоленск, Тамбов, Казань и другие города России. При этом у всех этих рейсов есть альтернатива. Всего отмене подлежит 31 рейс.
- В марте РЖД временно приостановила международное сообщение с Латвией, Эстонией, Украиной, Молдавией, Казахстаном. В том числе был отменен маршрут Адлер – Калининград из-за прекращения сообщения с Литвой.
«Аэрофлот» снижает цены
- Отмену железнодорожных маршрутов частично компенсируют авиаперевозки. Компания «Аэрофлот» приняла решение о снижении цен почти на 50% на авиабилеты практически на все рейсы по внутрироссийским направлениям в период вылета с марта по май текущего года.
- «Ведомости» пишут, что стоимость маршрутов в указанный период по направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Волгоград и др. упала на 40-60% (если сравнивать с рейсами в октябре-ноябре). Цена билетов в Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск также подешевела на 15-20%.
- Вместе с этим в «Аэрофлоте» решили не менять стоимость билетов по направлениям на Дальний Восток: во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и так далее. На этом маршруте действуют «плоские» тарифы с фиксированной стоимостью авиабилета. Не подешевели направления и билеты на субсидируемые из федерального бюджета рейсы в Симферополь и Калининград.
Москва изолировалась
- Согласно данным столичного Департамента по транспорту, на 25 марта в Москве на 44% упал пассажиропоток метро, 32% – наземный транспорт, 32% – электрички, 26% – автобусные поездки из Москвы в Московскую область, 26% – каршеринг, 23% – такси, 4% – общее число машин на дорогах, 27% – ДТП.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
12:57 В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста
11:38 В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования
10:00 На Ямале открыли первый распределительный центр для обработки и хранения добываемой в округе рыбы
24 МАР, 15:29 В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей
24 МАР, 14:19 Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене
24 МАР, 13:43 В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике
Написать комментарий