Капитал страны
ENGLISH
13 ФЕВ, 15:30 МСК
USD (ЦБ) 63,6016
EUR (ЦБ) 69,1795
Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки
13 Февраля 2020 240 0 События и факты
Эпидемия коронавируса в Китае не спадает, как прогнозировали некоторые эксперты, к середине февраля, а лишь набирает обороты – за прошедшие сутки умерло 250 больных. В результате эпидемия унесла жизни уже 1367 человек, заразились вирусом 59804 человека и до сих пор не выздоровели 52526 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению Китая. Интересно, что китайские власти пересмотрели методику диагностики, и за те же сутки количество зарегистрированных больных увеличилось на 14,840 тыс. Вакцину от вируса, по данным ВОЗ, протестируют не раньше, чем через три-четыре месяца.
Новая классификация
- Представители комитета здравоохранения китайской провинции Хубэй пояснили, что резкий скачок численности заболевших и скончавшихся объясняется новым методом диагностики, передает ТАСС. За минувшие сутки в китайской провинции Хубэй зафиксировано 250 смертельных случаев от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса Covid-19, а также 14 840 новых случаев заражения.
- Еще во вторник сообщалось о смерти 94 человек и 1,638 тыс. заразившихся коронавирусом. Китайское ведомство поясняет, что в диагностическую классификацию случаев заболевания эксперты добавили такое понятие как «клинический диагноз». По их словам, благодаря этому пациенты смогут «получать лечение на ранней стадии».
- Именно по этой причине, как отметили в комитете, в Хубэе «были проведены диагностические обследования и пересмотрены результаты предыдущих предполагаемых случаев заболевания, а новые пациенты были диагностированы в соответствии с новой диагностической классификацией».
Оптимистичный ВОЗ
- Несмотря на резкий рост числа заболевших, специалисты ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) весьма оптимистично смотрят на перспективы распространения коронавируса. На днях гендиректор организации Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что за минувшую неделю численность заболевших «неуклонно снижается».
- По его словам, с 4 февраля не появилось ни одной новой страны со случаями заболевания коронавирусом, как и прежде, их 44. «Но это надо рассматривать с исключительной осторожностью. Вспышка все еще может пойти в другую сторону», – пояснял Гебрейесус еще до того, как Хубэй сообщил о новых данных.
- В Китае между тем рассказали о случае выздоровления: в провинции Хайнань трехмесячная девочка вылечилась от коронавируса. Ребенок был госпитализирован в путешествии, когда вся семья поехала на Хайнань на новогодние каникулы. 25 января семья была помещена под наблюдение медиков в городе Хайкоу, а 26-го их отправили на карантин и лечение в местную больницу. В данный момент малышка, которую выписали 11 февраля, здорова.
- Параллельно с этим в ходе женевского форума ВОЗ, который был созван 11 и 12 февраля по ситуации с коронавирусом Covid-19 (кстати, именно в эти дни вирус и получил свое название), заявили, что тестирование противовирусных вакцин планируется начать через три-четыре месяца. С такой информацией на брифинге для представителей СМИ выступила исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.
А что же лайнер?
- Как сообщили в Минздрава Японии, за суки на круизном лайнере Diamond Princess был зафиксировано еще 44 случая заражения инфекцией. Напомним, что судно находится на карантине в порту Иокогама. В общей сложности количество зараженных на борту лайнера достигло 219 человек, среди них и сотрудник карантинной службы.
- Всего на Diamond Princess находятся примерно 3,6 тыс. человек из 50 стран, в том числе и из России. Как уточняется, россиян среди заболевших нет.
- В четверг власти Японии решили провести эвакуацию с лайнера людей пожилого возраста, переживая, что их долгое пребывание на судне в закрытых каютах «может вызвать у них обострение хронических заболеваний и создать угрозу для здоровья». Как уточняется, сначала будут эвакуировать пассажиров старше 80 лет – а таких на лайнере порядка 200 человек. Власти также уточняют, что 80% пассажиров лайнера – это люди старше 60 лет.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Написать комментарий