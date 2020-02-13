Резкий скачок заболеваний. Почему в Китае число больных выросло почти на 15 тыс. за сутки 240 0 События и факты

Эпидемия коронавируса в Китае не спадает, как прогнозировали некоторые эксперты, к середине февраля, а лишь набирает обороты – за прошедшие сутки умерло 250 больных. В результате эпидемия унесла жизни уже 1367 человек, заразились вирусом 59804 человека и до сих пор не выздоровели 52526 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению Китая. Интересно, что китайские власти пересмотрели методику диагностики, и за те же сутки количество зарегистрированных больных увеличилось на 14,840 тыс. Вакцину от вируса, по данным ВОЗ, протестируют не раньше, чем через три-четыре месяца.