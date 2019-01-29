Резервы роста конкурентоспособности регионов при переходе к модели неоиндустриального развития

В предыдущей публикации было дано общее описание методики и модели конкурентоспособности регионов в условиях неоиндустриального развития. В настоящей завершающий цикл публикаций статье[1] мы остановимся на практических результатах моделирования. Модель позволяет рассчитать чувствительность изменения интегрального показателя конкурентоспособности регионов от каждого показателя через изменение на 1 пункт каждого из 32 показателей и оценки изменения интегрального значения. Таким образом можно определить какой из показателей оказывает наибольшее воздействие на повышение интегральной конкурентоспособности. В работе были проведены расчеты для всех выбранных 6-ти регионов с 2011 по 2016 гг. и выявлены показатели, являющиеся ключевыми резервами повышения конкурентоспособности, своеобразными «точками роста» конкурентоспособности регионов.

[1] Помимо автора в разработке материалов НИР, использованных в данной статье, участвовали: директор Института промышленной политики и инновационного развития, д.т.н., проф. Абдикеев Н.М.; г.н.с. Института промышленной политики и инновационного развития, д.т.н., проф. Богачев Ю.С.; зав. кафедрой экономики организации, д.э.н., проф. Шаркова А.В.; заместитель руководителя департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Лосев А.А., к.э.н., доцент Департамента экономической теории Д.Е. Морковкин.

В качестве примера приведем таблицу, отражающую итоги расчетов для Свердловской области.

Таблица 1. Карта резервов роста конкурентоспособности Свердловской области

Таким образом, Свердловской области для повышения интегральной конкурентоспособности необходимо обратить внимание:

в разделе «Макроэкономика» на повышение физического объема инвестиций в основной капитал;

в разделе «Социальный капитал» - на рост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя;

в разделе «Инфраструктура» - на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

в разделе «Инновационно-ресурсный потенциал» - на увеличение численности персонала, занятого научными исследованиями;

в разделе Индекс цифровизации обрабатывающей промышленности – на повышение использования предприятиями специальных программных средств для проектирования;

в разделе Индекс трансформации бизнес-модели - на рост числа организаций, использующих специальные программные средства для предоставления доступа к базам данных через глобальные информационные сети;

в разделе Результативность инновационной технологической деятельности - на повышение числа разработанных передовых производственных технологий.

Результаты моделирования показали, что основные резервы роста конкурентоспособности во многом повторяются для всех регионов.

По фактору «Макроэкономика» во всех регионах ключевые факторы роста конкурентоспособности – это увеличение показателей «Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства (в процентах от общего объема инвестиций)»; «Доля обрабатывающей промышленности в валовой добавленной стоимости; и «Физический объем инвестиций в основной капитал». Наше исследование подтвердило, что недоинвестирование в основной капитал, особенно в обрабатывающей промышленности, является основным макроэкономическим фактором снижения конкурентоспособности.

Анализ социального фактора конкурентоспособности показал, что во всех областях за исключением Московской главным условием роста конкурентоспособности является повышение показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года; квадратных метров)». В Московской области данный показатель также присутствует за два года выборки.

Результаты моделирования по фактору «Инфраструктура» показали, что все регионы, кроме г. Санкт-Петербурга, для повышения конкурентоспособности остро нуждаются в улучшении показателя «Автомобильные дороги общего пользования (на конец года) с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, в процентах / с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием». В Северной столице преобладает показатель «Плотность железнодорожных путей на конец года, км путей на 10000 км2 территории». Снова оказалась верны слова классика о двух извечных бедах России, одна из которых носит явный материальный характер!

Наконец, анализ модельных результатов инновационно-технологического фактора конкурентоспособности, представленного максимальным количеством показателей, также приводит к схожим выводам по регионам. В подгруппе «Инновационно-ресурсный потенциал» решающий вклад в суммарную конкурентоспособность принадлежит показателю «Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в среднегодовой численности занятых в экономике» - 4 региона из шести. Также востребовано улучшение показателей «Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций (по организациям промышленного производства», «Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг и «Удельный вес затрат на исследования и разработки в процентах к ВРП».

В подгруппе «Индекс цифровизации обрабатывающей промышленности» наибольшее повышение конкурентоспособности возможно за счет улучшения следующих показателей – «Использование специальных программных средств для проектирования», «Использование специальных программных средств для управления автоматизированным производством». Данные показатели являются наиболее точным выражением сути цифровизации обрабатывающей промышленности, поэтому неудивительно, что они являются основным резервом роста конкурентоспособности всей социально-экономической системы.

В подгруппе «Индекс трансформации бизнес-модели» наиболее популярным для всех регионов средством повышения конкурентоспособности выступают показатели «Организации, использовавшие электронный обмен данными между своими и внешними информационными системами, по форматам обмена», «Организации, использовавшие специальные программные средства для предоставления доступа к базам данных через глобальные информационные сети», «Организации, использовавшие специальные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач». В целом, российские предприятия достигли больших успехов в данной направлении цифровизации по сравнению с предыдущим.

Наконец, в подгруппе «Результативность инновационной технологической деятельности» безусловными лидерами роста конкурентоспособности являются два показателя – «Число разработанных передовых производственных технологий на 10 тыс. человек, занятых в экономике», «Число использованных передовых производственных технологий на 10 тыс. человек, занятых в экономике».

В ходе НИР были изучены основные программные документы выбранных регионов, касающиеся долгосрочного стратегического развития и построены Матрицы соответствия документов стратегического развития и показателей конкурентоспособности каждого региона. Приведем в качестве примера снова Свердловскую область.

Таблица 2. Матрица соответствия документов стратегического развития Свердловской области и показателей конкурентоспособности

Путем сопоставления Карты резервов роста конкурентоспособности (Таблица 1) и Матрицы соответствия (Таблица 2), можно определить насколько концепция развития региона соответствует выявленным резервам роста конкурентоспособности.

Таблица 3. Отражение «точек роста» в документах стратегического развития Свердловской области

Таким образом, в Свердловской области документы стратегического развития охватывают почти все выявленные резервы роста конкурентоспособности - I.8.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал; II.4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; III.3. Автомобильные дороги общего пользования (на конец года) с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; IV.1.3.Удельный вес затрат на исследования и разработки в процентах к ВРП; IV.4.3.Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства. Исключение составляют два показателя, характеризующие степень цифровизации промышленности - IV.2.2.Использование специальных программных средств для проектирования; IV.3.4.Электронные справочно-правовые системы.

Аналогичное сопоставление для других регионов показывает, что все они при проектировании стратегического развития на среднесрочную перспективу не уделяют внимания показателям цифровизации промышленности. В ходе нашего исследования на основе анализа разработанных нами индексов цифровизации обрабатывающей промышленности для России и стран ОЭСР было выяснено, что причиной неудачного хода «киберфизической цифровизации» является существенное отставание отечественной обрабатывающей промышленности от Запада по компонентам "физической" конкурентоспособности применяемого оборудования. Поэтому, нами предлагается приступить к формированию «Стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации», которая должна быть увязано по целям, задачам и средствам реализации со «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и «Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации». Именно модернизация обрабатывающей промышленности является ведущим драйвером повышения конкурентоспособности и безопасности Российской Федерации как социально-экономической системы.

На основе выявленных закономерностей развертывания Четвертой промышленной революции и направлений повышения конкурентоспособности бизнеса за счет цифровизации предлагаем дополнить Раздел III, пункт 29 «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» следующим положением (в части задач научно-технологического развития:

«е) создать условия для интеграции информационно-коммуникационных и производственных технологий на базе платформенных принципов организации передовых обрабатывающих производств для обеспечения плодотворного взаимного обмена инновациями между научно-исследовательским сектором и обрабатывающей промышленностью».

Предлагаем внести дополнение в Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации". Изложить п.5 статьи 19 «Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации» главы 5 «Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному принципу на федеральном уровне» в следующей редакции: «Для совокупности отраслей социально-экономического развития или сфер государственного управления разрабатываются межотраслевые стратегии. В целях технологической модернизации обрабатывающих производств разрабатывается межотраслевая «Стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации».

На региональном уровне, совершенствование экономико-правового регулирования цифровой экономики возможно путем разработки государственной программы развития цифровой экономики региона с учетом его специфики (развитие агропромышленного комплекса, промышленного производства), акцентируя внимание на создании и развитии инфраструктуры для использования цифровых технологий на 2019 и дальнейшую перспективу. Выполненное исследование создает научно-методическую основу для разработки подобных программ.

Статья подготовлена в рамках выполнения НИР «Разработка модели конкурентоспособности социально-экономических систем в условиях цифровой экономики», государственное задание Финуниверситета, 2018