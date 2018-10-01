Революция в онкологии. Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали ученые, разработавшие иммунные препараты

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине за 2018 год. Обладателями престижнейшей научной премии стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё за проект, связанный с разработкой нового метода иммунотерапии рака. На научном языке работа ученых звучит как «открытие контрольных точек иммунного ответа, способных останавливать развитие иммунной реакции организма на опухоль, и разработку препаратов, ингибирующих контрольные точки».

Лауреаты

Тасуку Хондзё – ученый-иммунолог из Японии. Его научная работа неоднократно была отмечена рядом наград, включая премию Роберта Коха, премию Вильяма Коли, а также императорскую премию Японской академии наук.

Профессор Джеймс Элиссон – представитель США, специалист по иммунотерапии рака, представитель онкологического центра Техасского университета. Автор более 250 статей, которые были опубликованы в ведущих мировых научных журналах. Он также является обладателем нескольких престижных премий.

Как отмечают в Нобелевском комитете, «основополагающие открытия двух лауреатов – важная веха в нашей борьбе против рака».

Награждение лауреатов Нобелевской премии традиционно состоится 10 декабря, в день, когда скончался основатель Нобелевских премий, шведский предприниматель и изобретатель Альфред Нобель. Согласно традиции, четыре из пяти завещанных им премий вручаются в Стокгольме.

«Невидимый» рак

Одной из важнейших проблем в онкологии, как пишет РИА Новости, является факт того, что в большинстве случаев иммунная система не может распознать злокачественные опухоли. В 1992 году Хондзё смог обнаружить на поверхности Т-лимфоцитов (клетки иммунной системы) молекулу белка PD-1 – именно ее раковые клетки блокируют и становятся «невидимыми» для иммунных клеток.

Позднее ученым удалось разработать лекарственные антитела, которые блокируют способность раковых клеток «выключать» PD-1, благодаря чему организм получает возможность вернуть способность распознавать и уничтожать злокачественные опухоли.

А вот в 1995 году Эллисон впервые смог обнаружить Т-лимфоциты (CTLA-4), которые выступают в качестве ингибитора (подавляющий элемент) для Т-клеток. На следующий год группа исследователей под руководством Эллисона разработала антитела, блокирующие активность Т-лимфоцитов. В итоге, благодаря новому лекарству в ходе серии исследовательских экспериментов ученые смогли подавить несколько видов рака у мышей.

С помощью ингибиторов врачи могут активизировать иммунную систему, направляя ее клетки на борьбу с опухолями. Их открытие стало настоящей революцией в онкологии. Если приводить сравнение с таргетной терапией, то, как отмечает Газета.ру, «при использовании ингибиторов контрольных точек иммунитета с той или иной частотой противоопухолевый эффект наблюдается практически при всех типах злокачественных новообразований». Причем, как отмечается, собственно эффект не зависит от гистологического строения опухоли и других «факторов эффективности химиотерапии или таргетной терапии». Эффект может сохраняться, а в некоторых случаях даже нарастать после отмены препаратов и без всякой поддерживающей терапии. Кроме этого, как заявляют ученые, у некоторых больных эффект может сохраняться неограниченно длительное время, значительно превышая «продолжительность жизни больных на фоне ранее доступного лечения».

Научный прорыв

Комментируя вручение премии Газете.ру, профессор и руководитель лаборатории исследования механизмов апоптоза МГУ им. Ломоносова, профессор Каролинского института в Стокгольме Борис Животовский отметил, что «абсолютно потрясающая» методика, разработанная Эллисоном и Хондзё – это прорыв в терапии рака.