«Решили нажиться!» Путин призвал закрывать аптеки за высокие цены 168 0 Экономика

Вспышка коронавируса в Китае резко увеличила спрос на медицинские маски в России. Сами маски в большинстве своем производятся китайскими компаниями и поставляются посредниками на российский рынок. Из-за проблем с поставками один из крупных поставщиков «Биомедторг» сообщает клиентам: «масок и респираторов нет в наличии». В большинстве аптек маски действительно подорожали, но не критично – упаковка на 50 штук можно купить за 950 руб. Если сейчас одна штука обойдется в 19 руб., то до вспышки коронавируса она стоило 14-15 руб. Однако в правительстве нашли маски по 70 и 100 руб. Президент Владимир Путин отреагировал на это призывом забирать у аптек, спекулирующих на масках, лицензии.