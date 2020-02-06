Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ФЕВ, 12:41 МСК
USD (ЦБ)    62,7977
EUR (ЦБ)    69,7443

06 ФЕВ, 12:41 МСК
USD (ЦБ)    62,7977
EUR (ЦБ)    69,7443
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

«Решили нажиться!» Путин призвал закрывать аптеки за высокие цены

6 Февраля 2020 168 0 Экономика
«Решили нажиться!» Путин призвал закрывать аптеки за высокие цены

Вспышка коронавируса в Китае резко увеличила спрос на медицинские маски в России. Сами маски в большинстве своем производятся китайскими компаниями и поставляются посредниками на российский рынок. Из-за проблем с поставками один из крупных поставщиков «Биомедторг» сообщает клиентам: «масок и респираторов нет в наличии». В большинстве аптек маски действительно подорожали, но не критично – упаковка на 50 штук можно купить за 950 руб. Если сейчас одна штука обойдется в 19 руб., то до вспышки коронавируса она стоило 14-15 руб. Однако в правительстве нашли маски по 70 и 100 руб. Президент Владимир Путин отреагировал на это призывом забирать у аптек, спекулирующих на масках, лицензии.

Дорогие маски

  • На ситуацию с медицинскими масками президенту пожаловалась вице-премьера Татьяна Голикова. По ее данным, в некоторых аптеках маски стоят 70-100 руб. за штуку, тогда как до Нового года они продавались по 1,5 руб. Голикова призвала граждан обращаться на «горячую линию» Росздравнадзора с сообщениями о «недобросовестной ценовой политике». Также она потребовала Федеральную антимонопольную службу сообщить о принимаемых мерах.
  • Данные вице-премьера не соответствуют действительности – средний рост цен на маски по России колеблется в районе 10%. Так ограниченное предложение в условиях свободного рынка реагирует на резко выросший спрос. При этом подобный спрос ведет к нарастающему дефициту предложения – основные поставки масок были из Китая, но Китай перешел на особое положение, не может удовлетворить внутренний спрос и временно не отгружает товар.
  • Однако в отдельных регионах увеличение спроса действительно привело к чрезмерному повышению стоимости. Так, например, в Забайкалье стоимость масок выросла с 1,2 руб. до 10 руб., а в Курской – с 1 до 35 руб. Но это скорее исключения, которые не говорят об общей картине. В приграничных с Китаем регионах средняя цена на маски, к примеру, вообще не изменилась.
  • Крупнейшие онлайн-площадки Amazon и Alibaba так же столкнулись с дефицитом масок. Сейчас в онлайн-магазинах невозможно купить самые популярные респираторные маски, писало агентство Bloomberg. Известно, что китайцы за границей пересылают родственникам посылки с дефицитным товаром. В связи с этим Минпромторг предложил временно запретить вывоз медицинских масок из России.

Отобрать лицензии

  • Президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые «решили нажиться». Он потребовал от чиновников «выявить таких» и «принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз».
  • Популистские лозунги президент подкрепил рассуждениями о том, что в России довольно большая аптечная сеть, поэтому если некоторые аптеки с завышенными ценами будут закрыты, то это не создаст ситуацию с нехваткой препаратов. «Но надо на это реагировать», – подчеркнул Путин и пообещал, что россияне будут в той же мере снабжены необходимыми лекарствами.

Ситуация в России

  • Голикова доложила президенту об эвакуации россиян из китайского Уханя. Вице-премьер проинформировала о мерах, направленных на борьбу с инфекцией. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин подписал план о противодействии распространению коронавирусной инфекции.
  • «Он состоит из 22 мероприятий, направлен на реагирование в любой ситуации, которая может складываться», – сказала Голикова. Она отметила, что в России было выявлено только два случая коронавируса, новых заражений нет.
  • По словам Голиковой, с 14 февраля в целях обеспечения безопасности будут приостановлены чартерные рейсы между Россией и Китаем. Также в Китай недавно прибыли эксперты Минздрава и Роспотребнадзора, чтобы обменяться информацией с китайскими коллегами.
  • Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов также рассказал о разработанном законопроекте, который исключает ситуацию с завышением цен в аптеках. В ближайшее время он будет рассмотрен на заседании координационного совета фракции ЕР по законотворчеству.

Эпидемия коронавируса

  • О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV. На данный момент известно о 24,5 тыс. зараженных по всему миру и 492 скончавшихся.
  • Вирус проник в 28 стран, однако самая сложная ситуация в Китае, где зараженными оказались 24 363 человека. В ВОЗ выступили с сообщением, что на данный момент эффективного способа лечения инфекции пока не существует.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Пошли на «Прорыв». Модернизированный российский танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Пошли на «Прорыв». Модернизированный российский танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Наука и технологии

Госзаказ на нацпроекты. В России будут укреплять оборону от импорта закупками для нужд государства?

Госзаказ на нацпроекты. В России будут укреплять оборону от импорта закупками для нужд государства?
Экономика

Осторожно: мошенники! Что Центробанк рассказал о новых схемах «черных кредиторов»

Осторожно: мошенники! Что Центробанк рассказал о новых схемах «черных кредиторов»
Экономика

Россия возвращает долги. Почему Москва ужесточила кредитную политику для других стран?

Россия возвращает долги. Почему Москва ужесточила кредитную политику для других стран?
Экономика

Узнай, страна

В Крыму впервые запущена роботизированная линия упаковки вин на «Массандре»

В Крыму впервые запущена роботизированная линия упаковки вин на «Массандре»

В Красноярске создана первая российская установка для синтеза тонких термоэлектрических материалов

В Красноярске создана первая российская установка для синтеза тонких термоэлектрических материалов

В Свердловской области «Уралвагонзавод» вывел на завершающий этап испытаний танк Т-14 «Армата»

В Свердловской области «Уралвагонзавод» вывел на завершающий этап испытаний танк Т-14 «Армата»

В Иркутской области инвестпроект анодной фабрики за 52 млрд рублей получил статус регионального

В Иркутской области инвестпроект анодной фабрики за 52 млрд рублей получил статус регионального

Новости дня

12:11 Любовь Успенская рассказала о своей пенсии Любовь Успенская рассказала о своей пенсии
Украина не готова к возвращению Крымского полуострова
Украина не готова к возвращению Крымского полуострова
11:12 Корабль «Союз МС-13» возвращается на Землю Корабль «Союз МС-13» возвращается на Землю
10:00 Жилье в России подорожает на 25% Жилье в России подорожает на 25%
08:55 В партии Зеленского призывают не платить пенсии тем, кто симпатизирует России В партии Зеленского призывают не платить пенсии тем, кто симпатизирует России
07:33 Вице-адмирал ВМС США пожаловался на российские подлодки Вице-адмирал ВМС США пожаловался на российские подлодки
05 ФЕВ, 23:59 Синоптики рассказали о погоде в столице после наступивших морозов Синоптики рассказали о погоде в столице после наступивших морозов
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
05 ФЕВ, 22:58 Колибри-пчелка – самая маленькая птица Колибри-пчелка – самая маленькая птица

Узнай, страна!

12:32 В Крыму впервые запущена роботизированная линия упаковки вин на «Массандре» В Крыму впервые запущена роботизированная линия упаковки вин на «Массандре»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter