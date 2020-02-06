«Решили нажиться!» Путин призвал закрывать аптеки за высокие цены
Вспышка коронавируса в Китае резко увеличила спрос на медицинские маски в России. Сами маски в большинстве своем производятся китайскими компаниями и поставляются посредниками на российский рынок. Из-за проблем с поставками один из крупных поставщиков «Биомедторг» сообщает клиентам: «масок и респираторов нет в наличии». В большинстве аптек маски действительно подорожали, но не критично – упаковка на 50 штук можно купить за 950 руб. Если сейчас одна штука обойдется в 19 руб., то до вспышки коронавируса она стоило 14-15 руб. Однако в правительстве нашли маски по 70 и 100 руб. Президент Владимир Путин отреагировал на это призывом забирать у аптек, спекулирующих на масках, лицензии.
Дорогие маски
- На ситуацию с медицинскими масками президенту пожаловалась вице-премьера Татьяна Голикова. По ее данным, в некоторых аптеках маски стоят 70-100 руб. за штуку, тогда как до Нового года они продавались по 1,5 руб. Голикова призвала граждан обращаться на «горячую линию» Росздравнадзора с сообщениями о «недобросовестной ценовой политике». Также она потребовала Федеральную антимонопольную службу сообщить о принимаемых мерах.
- Данные вице-премьера не соответствуют действительности – средний рост цен на маски по России колеблется в районе 10%. Так ограниченное предложение в условиях свободного рынка реагирует на резко выросший спрос. При этом подобный спрос ведет к нарастающему дефициту предложения – основные поставки масок были из Китая, но Китай перешел на особое положение, не может удовлетворить внутренний спрос и временно не отгружает товар.
- Однако в отдельных регионах увеличение спроса действительно привело к чрезмерному повышению стоимости. Так, например, в Забайкалье стоимость масок выросла с 1,2 руб. до 10 руб., а в Курской – с 1 до 35 руб. Но это скорее исключения, которые не говорят об общей картине. В приграничных с Китаем регионах средняя цена на маски, к примеру, вообще не изменилась.
- Крупнейшие онлайн-площадки Amazon и Alibaba так же столкнулись с дефицитом масок. Сейчас в онлайн-магазинах невозможно купить самые популярные респираторные маски, писало агентство Bloomberg. Известно, что китайцы за границей пересылают родственникам посылки с дефицитным товаром. В связи с этим Минпромторг предложил временно запретить вывоз медицинских масок из России.
Отобрать лицензии
- Президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые «решили нажиться». Он потребовал от чиновников «выявить таких» и «принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз».
- Популистские лозунги президент подкрепил рассуждениями о том, что в России довольно большая аптечная сеть, поэтому если некоторые аптеки с завышенными ценами будут закрыты, то это не создаст ситуацию с нехваткой препаратов. «Но надо на это реагировать», – подчеркнул Путин и пообещал, что россияне будут в той же мере снабжены необходимыми лекарствами.
Ситуация в России
- Голикова доложила президенту об эвакуации россиян из китайского Уханя. Вице-премьер проинформировала о мерах, направленных на борьбу с инфекцией. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин подписал план о противодействии распространению коронавирусной инфекции.
- «Он состоит из 22 мероприятий, направлен на реагирование в любой ситуации, которая может складываться», – сказала Голикова. Она отметила, что в России было выявлено только два случая коронавируса, новых заражений нет.
- По словам Голиковой, с 14 февраля в целях обеспечения безопасности будут приостановлены чартерные рейсы между Россией и Китаем. Также в Китай недавно прибыли эксперты Минздрава и Роспотребнадзора, чтобы обменяться информацией с китайскими коллегами.
- Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов также рассказал о разработанном законопроекте, который исключает ситуацию с завышением цен в аптеках. В ближайшее время он будет рассмотрен на заседании координационного совета фракции ЕР по законотворчеству.
Эпидемия коронавируса
- О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV. На данный момент известно о 24,5 тыс. зараженных по всему миру и 492 скончавшихся.
- Вирус проник в 28 стран, однако самая сложная ситуация в Китае, где зараженными оказались 24 363 человека. В ВОЗ выступили с сообщением, что на данный момент эффективного способа лечения инфекции пока не существует.
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