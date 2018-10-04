«Решение президента не комментируют». За что сняли Полтавченко в Санкт-Петербурге и кто такой Беглов?

Георгий Полтавченко покидает пост губернатора Санкт-Петербурга. Президент России Владимир Путин предложил ему стать главой ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) в должности председателя совета директоров. А вот место главы Северной столицы (с приставкой врио) было предложено полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову. Выборы губернатора Санкт-Петербурга запланированы на 8 сентября 2019 года, в единый день голосования.

«По собственному желанию»

До последнего дня в окружении Георгия Полтавченко не знали о намечающейся отставке. Хотя она назрела давно и слухи о возможном уходе губернатора Санкт-Петербурга регулярно циркулировали последний год. Дошло даже до того, что сам Полтавченко пригрозил подчиненным увольнением, если они будут саботировать работу, дожидаясь его отставки.

Между тем в Кремле Полтавченко обещали сохранить за ним губернаторский пост до сентября 2019 года. Эти обещания и служили поводом для железной уверенности губернатора в статус-кво. Однако после политических проблем на выборах в Приморье в Кремле резко передумали: Санкт-Петербург в последнее время стал конфликтным и протестным городом, одной из точек политического напряжения.

В администрации президента пришли к тому, что непопулярный Полтавченко, при котором вторая столица начала осыпаться и загнивать, вряд ли выиграет конкурентные выборы в сентябре 2019 года. Проблему выборов в субъекте федерации решили купировать заранее – назначением временно исполняющего обязанности губернатора.

Путин сообщил об отставке Полтавченко при личной встрече. Новость об этом стала неожиданностью для чиновника. Однако обставили все как добровольный уход: якобы Полтавченко сам попросил снять его с должности губернатора Санкт-Петербурга.

После Полтавченко к Путину вызвали Александра Беглова – полномочного представителя президента в Северо-Западном округе. Беглов давно мечтал возглавить город, в котором прошло его становление (родился он в Баку) и несколько раз за свою чиновничью карьеру был в шаге от того, чтобы стать полноценным губернатором северной столицы.

Полтавченко, возглавлявший Санкт-Петербург с 2011 года, выступил традиционно для российских чиновников: он пообещал трудиться в совете директоров ОСК («Объединенной судостроительной корпорации») «на благо страны».

«Это его решение (президента). Какая у меня может быть версия? Комментировать решение своих руководителей у нас не принято», – заявил еще вчера политик федерального уровня, а сегодня почетнный отставник.

Полтавченко утратил доверие?

Комментируя отставку Полтавченко в эфире НСН, заведующий кафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, профессор Олег Шабров рассказал, что за последние несколько лет популярность Полтавченко в Санкт-Петербурге была весьма неоднозначной.

«Полтавченко пришло время уступить место более молодому (Полтавченко 65 лет, Беглову – 62). Тем более что его популярность в Санкт-Петербурге оценивалась неоднозначно. Целый ряд событий, которые с ним связаны, способствовали тому, что за последний год-полтора он утратил ту поддержку, которую имел до сих пор», – считает профессор Шабров.

Как поясняет Шабров, Путин проводит замену на человека, который знает регион. «Целый ряд замен был – на место старых кадров приходили люди, которые регион не знают. В Питере так было нельзя. Его должны знать в Питере, там публика достаточно взыскательная», – заключил эксперт.

Человек, который знает Санкт-Петербург

Как считают эксперты, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, которого неоднократно «пророчили» не только на пост главы Петербурга, но и на пост мэра Москвы, без проблем сможет войти в курс дела. Он не только отлично знает городскую повестку ему, но ему и раньше приходилось исполнять обязанности главы Северной столицы (в 2003 году, перед назначением Валентины Матвиенко).

В разговоре с ТАСС, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный научный сотрудник института проблем региональной экономики Николай Межевич отметил, что у Беглова «прекраснейший опыт работы в Смольном, и он знает, как принимают решения в этом здании».

«Вхождение в должность будет максимально коротким, а работа весьма эффективной. Я считаю, сильной альтернативы Беглову нет», – отметил профессор.

Аналогичной точки зрения придерживается и исполнительный директор АНО «Наблюдатели Петербурга» Алексей Захарцев. По его словам, Беглов «показал себя эффективным руководителем в те месяцы, когда исполнял обязанности губернатора». Причем, даже находясь в Москве, он не терял связь с городом.