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Репутация важнее жизни. Почему Boeing так долго скрывал правду о своих самолетах?

17 Мая 2019 6223 0 Общество

Разгорается скандал мирового масштаба: общественность узнала о записи, которая запечатлела разговор разгневанных пилотов и представителей Boeing. Уже после первой катастрофы пилоты требовали, чтобы в компании отреагировали на смертельную опасность, которую представляют самолеты MAX. Однако представители концерна долгое время уверяли, что все в порядке.

«Мы заслуживаем того, чтобы знать!»

Через месяц, после того как произошла первая катастрофа с лайнером Boeing 737 Max 8, представители Boeing предпочли проигнорировать требование объяснить «странное поведение» самолетов. Очень важно, что разъяснить ситуацию просили сами пилоты – компетентные профессионалы, которые имеют самое прямое отношение к авиаотрасли.

Как сообщают CBS и New York Times, через месяц после крушения в индонезийской компании Lion Air прошла встреча, участниками которой стали представители «Боинга» и сотрудники компании American Airlines, которые заявили о своей обеспокоенности по поводу самолетов. В распоряжении редакций оказались записи, которые были сделаны во время той встречи. Разговор, как оказалось, проходил на повышенных тонах, спорах и громких перепалках, во время которых представители профсоюза требовали, чтобы им объяснили, что происходит с лайнерами.

«Мы наконец заслуживаем того, чтобы знать, что творится с нашими самолетами», — заявил один из пилотов. На что ему был дан ответ представителя Boeing: «Я не спорю».

Сама беседа, как пишет Газета.ру, состоялась в ноябре 2018 года, спустя меньше чем через месяц после того, как разбился рейс 610, в результате которого погибло 189 человек. Разговор продолжалась около часа за закрытыми дверями в городе Форт-Уэрт – именно здесь расположен офис профсоюза пилотов АК American Airlines.

Чертова система

После выяснилось, что катастрофа произошла из-за действий системы MCAS, которая «вмешивается в управление самолетом и не позволяет лайнеру слишком сильно задирать нос». На встречу пришел вице-президент Boeing Майк Синнет, который признал, что производитель оценивает возможные недоработки в самолете, включая новую систему. Тем не менее, он заявил о своем протесте против кардинальных мер, отметив, что эксперты пока не установили связь между системой MCAS и катастрофой.

«Еще никто не установил, что единственной причиной случившегося была эта функция на самолете», — подчеркнул Синнет.

Что касается самих пилотов, то командиры были просто в ярости от того, что об этой системе в прошивке органов управления самолетами им сообщили только после первой катастрофы. После этого Майкл Михаэлис, пилот American Airlines, стал требовать, чтобы Boeing надавили на Управление гражданской авиации США и издали директиву летной годности. «Эти ребята даже не знали, что эта чертова система есть на самолете – и никто не знал», — возмутился Михаэлис.

Аналогичное отношение по поводу скрытой системы MCAS, о которой в мануалах не было ни слова, озвучил и пилот Тодд Уиссинг. «Наверное, стоило бы первым делом дать объяснение вещам, которые могут нас убить», — заявил он.

Возникало ощущение, что представители авиагиганта действительно игнорировали все претензии. В частности, они утверждали, что пилотам не нужны были дополнительные знания для управления лайнерами. В этом плане самым показательным оказался ответ сотрудника Boeing, который прозвучал в конце встречи. На вопрос представителя пилотов Денниса Тайера о том, уверена ли компания в самолете на тот момент, до внесения каких-либо изменений в софт, был дан ответ: «Абсолютно».

Реакция «Боинга»

После того, как о записи стало известно широкой публике, СМИ обратились в корпорацию за комментариями. Однако что-либо говорить об этом сотрудники Boeing отказывались. «Мы сосредоточены на работе с пилотами, авиакомпаниями и мировыми регуляторами для сертификации изменений на самолетах MAX и обеспечении дополнительных тренировок и знаний для безопасного возвращения самолетов к полетам», — заявили в компании.

К данному моменту в компании Boeing сократили производство самолетов этой модификации, пытаясь уделять больше внимания исправлению алгоритмов в программном обеспечении, из-за которых произошли трагические события, о которых в мире вспоминают и по сей день. Вместе с этим корпорации еще предстоит провести огромную работу: убедить авиакомпании всего мира в том, что это семейство новейших самолетов безопасно. Но еще более сложная работа будет связана с пассажирами, которым также надо будет доказать, что речь идет о надежных лайнерах.

Что касается России, то на данный момент на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 и 9 в российском воздушном пространстве, как и во многих странах, введен запрет до особого указания. Во всем мире эксплуатируются 387 самолетов 737 MAX, из них в нашей стране находится только два, которые находятся в парке группы S7.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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