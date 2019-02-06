Репрессия Киева против кума Путина – тревожный «звоночек» для Кремля?

Сообщения о том, что на Украине планируют возбудить уголовное дело против лидера общественного движения «Украинский выбор – право народа», представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, весьма взволновала Москву. По этому поводу даже выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что если против украинского политика дело все-таки возбудят, то это будет «просто очередная политическая репрессия». И не просто против «украинского политика», а против того, чья дочь является крестницей президента России Владимира Путина.

Москва переживает

Украинская прокуратура решила возбудить дело в отношении Виктора Медведчука по статье о госизмене после того, как политик заявил о том, что необходимо создать автономный регион Донбасс, где будет собственный парламент и свое правительство, и статус этот должен быть закреплен в украинской конституции Украины. После этого сам Медведчук отверг все обвинения, заявив, что уголовное дело против него – это политические репрессии.

Едва ли не дословный комментарий дали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возбуждении уголовного дела против Медведчука на Украине «весьма тревожны», и, если дело все-таки возбудят, «это будет просто очередная политическая репрессия».

«Там идет противоречивая информация. То ли уголовное дело возбуждено, то ли пока какие-то предварительные юридические действия осуществляются, но в любом случае информация о возбуждении или возможности возбуждения такого уголовного дела, конечно, является весьма тревожной», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Крестный отец Владимир Путин

Многие СМИ пишут о том, что украинский политик Медведчук имеет дружественные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, который является крестным отцом его дочери Дарьи. Вероятно, этот факт и заставил обратить на себя внимание с обострением украинского кризиса. При этом сам Медведчук некоторое время представлял Украину в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Однако, как считает глава Украины Петр Порошенко, по сути, в группе он представлял точку зрения президента Путина.

Отметим, что если так называемая вина Медведчука будет доказана, то по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины» он может получить до пяти лет заключения, а по статье за госизмену и все 15 лет.

Виктор Медведчук являлся депутатом трех созывов украинской Рады, а также ее вице-спикером. На Украине, как пишут СМИ, его считают влиятельным пророссийским политиком. После того, как на востоке страны начался вооруженный конфликт, он был участником обмена арестованных в России украинцев на пленных россиян, которые были задержаны на Украине.

Отчаяние Порошенко

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов считает, что команда Порошенко с приближением выборов все больше отчаивается и к делу против Медведчука можно относиться как к одной из форм проявления президентского отчаяния.

«Дело в том, что на протяжении всех лет своего правления Порошенко устраивал «охоту на ведьм». Украинские власти постоянно «разоблачали» мнимых российских шпионов, в их число записывали артистов, писателей, кинорежиссеров, журналистов и просто блогеров. Но в то же время состоятельных людей не трогали, в том числе и тех, кто действительно имел деловые связи с Россией», – заявил эксперт в беседе с РИА ФАН.

При этом он отметил, что у украинских властей «хватило мудрости» понять, что окончательно рвать с Россией все связи, в том числе и неформальные, нельзя. В этом плане даже к Медведчуку, который считался представителем украинской элиты, прислушивались. Однако сейчас в Киеве решили не считаться вообще ни с чем, и это объяснимо: Порошенко осознает, что шансов снова стать президентом Украины у него мало, при этом он и «сидеть спокойно не может». Поэтому и «тянет всех за собой».

«Порошенко совершает на первый взгляд совершенно неразумные вещи. То вводит на короткий срок военное положение в стране, то ищет изменников страны уже среди элиты. Но на самом деле Порошенко живет по принципу «помирать, так с музыкой». Другое дело, как дело Медведчука отразится на политическом ландшафте Украины. Скорее всего, снизятся шансы на выдвижение единого кандидата от юго-востока. То есть вся предвыборная борьба сведется к завоеванию симпатий центральных и западных областей страны», – резюмирует Иванов.