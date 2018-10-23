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Репрессии против самозанятых. Что придумали власти для пополнения казны

23 Октября 2018 554 0 Экономика
Репрессии против самозанятых. Что придумали власти для пополнения казны

Государственная дума может ввести штрафы для россиян, которые прошли регистрацию в качестве самозанятых, но не стали платить налоги. Что касается тех, кто вообще не зарегистрировался, то, как и прежде, им придется отвечать в рамках действующего законодательства. Легализовать свои доходы россияне могут с помощью специального приложения, которое будет установлено на телефон. Однако угроза больших штрафов, как считают эксперты, может привести к еще большей социальной напряженности и не исправит ситуацию с легализацией дохода самозанятых граждан.

Режим для самозанятых

Депутаты Госдумы могут ввести штрафы для плательщиков налога на профессиональный доход. Речь идет о тех, кто зарегистрировался в качестве самозанятых, но при этом не уплачивает налоги, то есть, нарушил условия выставления чека, уточнил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Соответствующие штрафы предусматриваются законопроектом. Так, например, при проведении пилотного проекта за нарушение порядка либо сроков формирования фискальных чеков при расчетах нарушителей ждет штраф в размере 20% от суммы, на которую не был выставлен чек, но не менее 1000 руб. Если будет зафиксировано повторное подобное нарушение в течение полугода, то речь уже будет идти о штрафе в размере всей суммы расчетов, на которую не был сформирован чек, но минимум 5000 руб.

Что касается тех, кто не является участником новой системы, то здесь все остается, как и прежде: ответственность при неуплате налогов остается той же.

«Мы вводим штраф в рамках этого режима. Если кто-то не вошел в режим, если выявится, что он не платит налоги – у него общая уголовная или обычная налоговая ответственность по тем статьям, которые у него будут – не заплатил НДФЛ, в зависимости от суммы неуплаты налога, и т.д. Тут ничего не меняется», – заключил Макаров.

Принцип справедливости

Комментируя ситуацию в разговоре с РБК, партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев заявил:

«Введение штрафов для самозанятых в размере всего полученного ими дохода будет противоречить таким основополагающим принципам налогообложения, как принцип равенства и принцип справедливости».

По словам эксперта, такой штраф дискриминирует самозанятых, если сравнивать с остальными налогоплательщиками: в частности, с физическими и юридическими лицами. Для них сумма штрафа за неуплату налогов варьируется от 20% (если неумышленное деяние) и до 40% от суммы неуплаченного налога, если уклонение от налогов было специальным.

 «В этом случае определенная категория налогоплательщиков попадает в иные по сравнению с другими налогоплательщиками условия, хотя между ними нет существенных различий, которые оправдывали бы неравное правовое регулирование», – резюмирует Антон Соничев. Он отмечает, что такой штраф «едва ли можно признать обоснованным и соразмерным тому правонарушению, которое совершается налогоплательщиком».

Мотивация, только мотивация!

Репрессии не приведут к легализации занятости в России, в этом плане нужно действовать путем мотивации россиян с помощью создания специальных условий и разъяснительной работы. Такого мнения, как передает РИА Новости, придерживается глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его мнению, репрессии могут привести к еще большему усугублению ситуации и социальной напряженности.

«Ведь одна ситуация – когда самозанятый гражданин реализует свою продукцию или услуги через Instagram или другие публичные приложения. Здесь есть возможность каким-то образом отследить его активность и примерный доход. А как быть с нянечками, уборщицами, репетиторами? Как надзорные и контролирующие органы собираются фиксировать их доход?» – задается вопросом Нилов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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