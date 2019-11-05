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Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?

5 Ноября 2019 534 0 Политика

Донбасские республики должны восстанавливаться за счет «страны-агрессора» - с таким заявлением в эфире телеканала «1+1» выступил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Это и другие заявления политиков и результаты опросов граждан говорят о том, что украинцы не видят Донбасс как территорию своей страны и по сути признают независимость ЛНР и ДНР.

Запутался в понятиях?

Граждане Украины не будут расплачиваться за неконтролируемую территорию, подчеркнул Криклий. Он заявил, что сначала «страна-агрессор» должна выплатить репарации, и только после этого Киев будет думать, «как будет вкладывать и восстанавливать территорию». Агрессором Киев называет Россию, начиная с 2018 года, когда был принят соответствующий закон.

По словам министра, на данный момент Украина готова к восстановлению только той части Донецкой и Луганской областей, которая контролируется Киевом. И для восстановления разрушенной инфраструктуры правительством могут быть привлечены крупные инвесторы.

Заявление Криклия прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В разговоре с РБК она отметила, что украинский министр, вероятно, не понимает, что означает слово «репарация». «Если же термин был использован сознательно, то заявление не только не умное, но и экстремистское», — отметила она.

Но возможно, что украинский политик просто не заглядывает в словари, где черным по белому написано, что репарации впервые были нормированы сто лет назад в Версальском мирном договоре и означают возмещение побеждённым государством, по вине которого возникла война, понесённых государством-победителем убытков.

А возможно, таким вот замысловатым образом Украина признает независимость ДНР и ЛНР.

Реакция Кремля

Планирует ли Россия финансировать восстановление Донбасса, зависит от того, как будет происходить урегулирование ситуации в донбасском регионе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Песков отметил следующее: «Давайте не будем забывать, кто начал войну на Донбассе и где находится Донбасс». При этом, по словам официального представителя Кремля, Россия и другие государства делают все для оказания содействия в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. А вот что касается того, может ли Россия принять участие в восстановлении Донбасса, Песков заявил, что для этого нужен ряд определенных условий и все зависит от того как и когда будет происходить урегулирование.

Сколько нужно денег Донбассу

Ранее первый замруководителя офиса украинского президента Сергей Трофимов дал оценку стоимости восстановления территории, которую контролирует Украина. Была обозначена сумма €372 млн. Трофимов отметил, что это минимальный уровень оценки, который не учитывает средства для восстановления территорий ДНР и ЛНР.

В минувшем июне объем средств, необходимый для восстановления всего региона обозначил и глава Украины Владимир Зеленский. Для этого, как считает украинский лидер, нужно порядка 300 млрд гривен ($ 11,4 млрд). Как пообещал Зеленский, восстановление донбасских территорий планируется начать еще до конца войны, и в первую очередь на контролируемых Киевом территориях. Украинский лидер даже называл имя одного из будущих инвесторов. По его словам, им будет основатель System Capital Management Ринат Ахметов.

Необходимую для восстановления Донбасса сумму «прикидывали» еще во времена Петра Порошенко. Тогда звучала цифра более чем $50 млрд. При этом, как утверждал советник экс-президента Александр Пасхавер, стоимость работ будет обходиться намного дороже. Вместе с этим он также неоднократно заявлял о том, что Киев за это платить не будет.

 

Чужие для своих

Интересна реакция и самих украинцев на происходящее. Как выяснили эксперты Киевского международного института социологии, порядка половины граждан Украины придерживаются того же мнения, что и министр Криклий. То есть, 59,3% участников опроса считают, что за восстановление Донбасса должна платить «страна-агрессор». При этом 32,9% опрошенных придерживаются другой точки зрения, считая, что этим должна заниматься Украина. Еще 25,5% что «для этого дела» необходимо «порастрясти олигархов».

Что касается вопроса о том, как украинцы воспринимают ЛНР и ДНР, то итоги опроса показали, что мнения сильно разделились. Донбасские  республики видят их в качестве террористических организаций 20,8% жителей остальной части Украины, украинскими территориями, оккупированными Россией  - 16,5%, псевдогосударственными объединениями - 15%, марионетками Кремля - 14,65, а реакцией народа на Евромайдан - 13,5%.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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