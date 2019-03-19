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Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

19 Марта 2019 174 0 Интервью и комментарии
Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

В Госдуму внесен разработанный депутатами и лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым законопроект, которым предлагается внести изменения в Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», пишет «Российская газета».

О том, почему депутаты считают необходимым установить четкий порядок в практике размещения средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций (СРО), находящихся в кредитных организациях, чьи лицензии были отозваны, рассказал один из соавторов законопроекта – депутат фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Зачем нужно вносить изменения в закон?

Александр Ремезков: Поток обращений представителей строительной отрасли в Госдуму не прекращается с 2017 года - после того, как в Градостроительный кодекс РФ внесли неоднозначные изменения, обязав СРО перевести все сформированные за несколько лет средства своих компенсационных фондов на специальные банковские счета в уполномоченных банках. К сожалению, не был принят во внимание тот факт, что средства компенсационных фондов более половины всех действующих в стране СРО на этот момент оказались заморожены в банках, у которых ЦБ РФ к этому времени отозвал лицензии. Десятки СРО автоматически попадали под исключение, поскольку специальный порядок восполнения средств этих фондов не был прописан, а общий не мог применяться, так как де-юре не было утраты средств компенсационного фонда. Одновременно с изменением законодательства была назначена полномасштабная проверка Ростехнадзором всех существующих в стране СРО.

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К каким последствиям это привело? И как отреагировали депутаты на обращения строителей?

Александр Ремезков: Мы с коллегами-депутатами направили запросы в правительство и в Минстрой России. В результате минстрой разработал, а федеральное правительство утвердило специальный алгоритм восполнения средств компенсационных фондов в случае лишения банка лицензии. СРО предоставили возможность зафиксировать как убыток средства, размещенные в банке с отозванной лицензией, а затем восполнять их, исходя из числа имеющихся на данный момент членов организации и в размере, предусмотренном действующим законодательством.

Но на практике этот алгоритм, к сожалению, не сработал. В 2017-2018 годах из реестра были исключены 78 строительных и проектных СРО, у которых средства хранились в лишившихся лицензии банках. Исключили даже те СРО, которые заново собрали компенсационный фонд в полном объеме взамен утраченного.

Оказалось, что на практике исключить из реестра СРО с миллиардными компенсационными фондами гораздо проще, чем компанию-однодневку. В данном случае действует упрощенный внесудебный порядок и нужно только обоюдное согласие Ростехнадзора и Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Исключенным из реестра СРО остается только оспаривать это решение в судебном порядке. Именно это они и делали. В 2018 году в арбитражные суды десятков регионов посыпались обжалования решений Ростехнадзора об исключении СРО из реестра, а в Госдуму хлынул новый поток обращений предпринимателей.

Что было сделано для решения проблемы на законодательном уровне?

Александр Ремезков: Для того чтобы исключить неоднозначные толкования касающихся СРО поправок в Градостроительном кодексе, правительство РФ поручило минстрою включить разработанный им порядок восполнения компенсационных фондов в закон о негосударственной экспертизе. Однако в процессе рассмотрения этого законопроекта в парламенте из него были исключены положения о компенсационных фондах СРО - видимо, сочли, что это никак не относится к негосударственной экспертизе. В итоге получился двойной казус. С одной стороны, законодательно проблема так и не была урегулирована, с другой - сам факт внесения законопроекта для контролирующих органов стал сигналом к тому, что прописанный правительством России особый подход не может применяться в рабочем порядке до принятия закона.

СРО стали массово исключать из реестра из-за того, что они не перечислили на спецсчета именно те деньги, которые зависли в закрытых банках. И это негативно повлияло на развитие строительной отрасли в нашей стране. 15 тысячам строительных и проектировочных организаций пришлось срочно перераспределиться в другие СРО и заново платить взносы до 15 миллионов рублей. Но главная проблема в том, что одновременно с исключением СРО утрачивают силу выданные им разрешения и допуски, а перейти в новое СРО строительной организации быстрее чем за один-полтора месяца технически невозможно. Только в 2018 году поступило более одной тысячи заявлений от строителей, с которыми из-за прекратившегося членства в СРО были расторгнуты договоры или прекращено финансирование. Прямые и косвенные потери строительного бизнеса исчислялись миллиардами рублей, и это негативно сказалось на судьбе сотен тысяч работников строительных организаций.

Какое решение этой проблемы предлагает "Справедливая Россия"?

Александр Ремезков: Наша фракция внесла в Госдуму законопроект, в котором четко прописан особый порядок восполнения компенсационных фондов в тех случаях, когда банк, в котором хранились эти средства, был лишен лицензии.

Предлагается дополнить часть 10 статьи 3.3 закона положением, устраняющим любые двоякие толкования и позволяющем в законодательно определенном порядке восполнять средства компенсационного фонда СРО, утраченные в связи с отзывом Центробанком РФ лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации, в которой они были размещены.

Таким образом, мы сможем усовершенствовать систему госконтроля за деятельностью СРО, устранить несправедливость, исключить возможность привлечения саморегулируемых организаций к ответственности за добросовестные законные действия по размещению средств компенсационного фонда в кредитной организации и тем самым защитить законные интересы работников строительной отрасли.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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