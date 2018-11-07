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«Референдум по вопросу обо мне». Трамп победил или проиграл на промежуточных выборах в Конгресс США?

7 Ноября 2018 484 0 Политика
«Референдум по вопросу обо мне». Трамп победил или проиграл на промежуточных выборах в Конгресс США?

Сегодня в США завершились промежуточные выборы в Конгресс. Полностью переизбирается Палата представителей, в которую входит 435 членов, а также около трети Сената (35 из 100 членов). По предварительным данным, партия Дональда Трампа хоть и усилила присутствие в Сенате – что в истории США произошло в пятый раз и позволило Трампу говорить «о магии Трампа», но контроль над Палатой представителей Конгресса США республиканцы, похоже, все-таки утратят – и это сильно осложнит политическую жизнь президенту в ближайшие два года.

Традиция оппозиции

На прошедших промежуточных выборах в США демократы, согласно прогнозам, смогли отобрать у республиканцев контроль над Палатой представителей. Однако в Сенате партия Дональда Трампа не только смогла сохранить контроль, но и укрепить свои позиции, отобрав места у своих оппонентов.

Победа оппозиции на промежуточных выборах в США – это что-то вроде традиции. Потому что, как минимум, избиратели, так или иначе, хотят уравновесить влияние правящей партии. У Республиканской партии (партия Трампа) был контроль над обеими палатами Конгресса и Белым домом, и это «ставило их в невыгодную позицию».

В разговоре с РИА Новости профессор Американского университета в Вашингтоне и специалист по вопросам государственного управления Дэвид Лаблин, заявил, что получившие контроль над одной из двух палат Конгресса США демократы непременно усилят давление на президента Дональда Трампа.

Плюс на минус

На момент публикации материала прогнозы отдают республиканцам минимум 53 места в Сенате, что свидетельствует об укреплении партии президента в верхней палате, ранее занимавшей 51 кресло. Уже известно, что республиканцы смогли отобрать четыре кресла у демократов.

А вот что касается Палаты представителей, то победу здесь празднует уже демократическая партия. Согласно прогнозам, они смогли вернуть себе контроль над ней и получить комфортное преимущество. Как полагает телеканал CNN – информационный спонсор демократов, у демократической партии будет 238 мест, а у республиканцев – 197. Есть еще одна версия расположения сил: по мнению телеканала NBC, у демократов будет 229 мест, а у их соперников – 206. В любом случае, счет не в пользу республиканцев.

Как отмечается, в основу прогноза взят расчет предварительных результатов голосования. Официальных данных на текущий момент пока нет. Чтобы контролировать Палату представителей, нужно собрать необходимый минимум в 218 голосов. Таким образом, данный успех окажется первым для демократов с 2008 года (тогда они выиграли палату, получив 257 мест).

«Бандитские шайки»

Что касается самого Дональда Трампа, то он уже признал, что «уступил» Палату представителей. Но лидеру демократического меньшинства он позвонил и поздравил с победой. Президент США также обратился к нему с призывом соблюдать принцип двухпартийности. А вот в своем твиттере, комментируя выборы, Трамп заявил о победе, написав: «Огромный успех сегодня ночью. Всем спасибо».

Перед стартом и в ходе кампании Трамп несколько раз заявлял: «Эти выборы – референдум по вопросу обо мне». А чтобы завоевать голоса и сердца избирателей в регионах, где республиканцев не очень-то и приветствовали, президент США периодически устраивал турне по разным штатам: Флорида, Джорджия, Миссури, Монтана, Теннесси, Западная Вирджиния.

В своих ярких и порой весьма провокационных речах Трамп пытался всех убедить, что «демократы гигантским тараном хотят разрушить нашу экономику и наше будущее».

«Республиканцы создают рабочие места, а демократы – это бандитские шайки», – заявил однажды Трамп.

При этом, находясь в Джорджии, глава США откровенно «предупреждал» избирателей, что кандидат в губернаторы от демократов Стейси Абрамс, имеющая большое желание стать первой темнокожей женщиной-губернатором, «превратит штат в Венесуэлу».

Вместе с этим Трамп не забывал хвалить себя. Он приписывал себе «небывалый рост экономики». И при этом откровенно угрожал, что при демократах население столкнется с «ростом преступности и возвращением к хаосу».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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