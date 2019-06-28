Реестр инвалидов. Как в России упростят жизнь людей с ограниченными возможностями и их близких?

Российские власти упростили процедуру подтверждения инвалидности – соответствующий закон приняли депутаты Государственной думы РФ . После того как этот документ вступит в силу, гражданам не надо будет собирать и подавать в различные госструктуры дополнительные документы, поскольку все данные будут собраны в единую электронную базу. Кроме этого, инвалиды смогут зарегистрировать свой автомобиль на бесплатную парковку через портал госуслуг.

Федеральный реестр

Принятый законопроект предусматривает создание «Федерального реестра инвалидов». В нем будут собраны данные о россиянах с ограниченными возможностями здоровья. Отмечается также, что недостающий для оформления инвалидности документ можно будет отправить в электронном формате.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, «законопроект касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями». То есть, по факту людям не надо будет каждый раз подтверждать свой статус бумажным документом либо предоставлять оригинал индивидуальной программы реабилитации. Все будет упрощаться с помощью электронного формата.

Новый закон начнет действовать примерно через год, с 1 июля 2020 года. И после этого, региональные и муниципальные власти будут проводить сверку с данными по федеральному реестру.

Бесплатная парковка

Кроме этого, как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, с лета 2020 года для инвалидов отменят необходимость получать отдельное местное разрешение для бесплатной парковки и таким образом автоматически избавят их от возможных штрафов «за неоплату по незнанию». Как подчеркнул Володин, закон наделяет людей с инвалидностью полным правом на бесплатную парковку в разных регионах Российской Федерации. До сих пор люди с инвалидностью, выехавшие за пределы своего региона, не могут бесплатно припарковаться на парковке для инвалидов, если сведений об их автомобилях нет в реестре региона их пребывания.

Принятый депутатами Госдумы закон об упрощении получения мер социальной поддержки и госуслуг для людей с ограниченными возможностями так же вносит изменения в КоАП РФ. Речь идет о привлечении к административной ответственности за уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Теперь протоколы на тех, кто, например, не установил пандус для инвалидов-колясочников, будут составлять не органы соцзащиты, а федеральные органы госконтроля — Ространснадзор, Роскомнадзор, Росздравнадзор, Рособрнадзор, а также региональные органы жилищного надзора Очевидно, что это возымеет гораздо больший эффект воздействия на руководителей организаций, которые нарушают требования закона и права инвалидов.

Социальные помощники

Кроме того, в Государственную думу внесли законопроект, который предполагает создание в стране института социального помощника. По данным СМИ, в документе речь идет о том, что родные и близкие инвалидов, а также нуждающихся в постоянном уходе людей преклонного возраста получат возможность заключать специальные договора и вместо соцработников оказывать своим близким медико-социальную помощь.

По мнению авторов законопроекта – депутатов фракции КПРФ - эта мера поможет решить такую проблему, как имеющийся сегодня в России дефицит социальных работников.

«Предлагается ввести в системе социального обслуживания нетрудоспособных граждан, нуждающихся в посторонней помощи, институт социального помощника, с которым муниципальной организацией социального обслуживания предполагается заключение трудового договора», - гласит пояснительная записка законопроекта.

Отмечается, что работа социальных помощников должна включаться в трудовой стаж и обеспечиваться всем комплексом трудовых прав, в том числе, и оплачиваемым отпуском.