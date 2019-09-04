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Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019

4 Сентября 2019 188 0 Политика
Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019

Президент России принимает участие в V Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В рамках этого форума в течение трех дней он проведет несколько встреч, в которых будут участвовать премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмагийн Баттулга и премьер Малайзии Махатхир Мохамад. Во Владивосток российский лидер прибыл нынешней ночью из Монголии, где участвовал в торжественных мероприятиях приуроченных к 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

Тет-а-тет с Индией

Как сообщает ТАСС, сегодня президент России Владимир Путин ведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры стран побывали  на строящемся судостроительном комплексе «Звезда», который находится в приморском  городе городе Большой Камень и должен стать крупнейшим в России.

 В данный момент на острове Русский проводятся российско-индийские  переговоры в узком и расширенном формате, по итогам которых планируется подписать ряд важных документов, состоятся. Как сообщается, по итогам встречи  тет-а-тет Путин и Моди сделают совместное заявление «Через доверие и партнерство – к новым вершинам сотрудничества», расскажут, как будут складываться в течение нескольких лет двухсторонних отношений и осуществляться внешнеполитическая координации.

Результатом работы российской и индийской делегаций  станет подписание экономических соглашений. Как отметил Президент России, заранее был согласован солидный пакет документов в торгово-инвестиционной сфере, промышленности и по линии ВТС. Премьер-министр Моди подчеркнул, что в прошлом месяце  состоялся «крайне полезный визит» специальной делегации из Индии во Владивосток, а его самого в нынешний визит в  Россию «очень впечатлила новейшая инфраструктура Дальневосточного федерального округа.

Сегодня вечером президент России и премьер-министр Индии посетят выставку «Улица Дальнего Востока», где  познакомятся с экспозициями  регионов ДВФУ.

Затем Владимир Путин уже сам, без индийского гостя, проведет во  Владивостоке заседание президиума Госсовета по вопросу «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года».

Вертолетный контракт

Нарендра Моди в ходе визита  во Владивосток  заявил, что Россия и Индия могут вывести на новый уровень сотрудничество в сфере обороны, ядерная энергетики и космоса.

И наглядным  подтверждением его  слов стал вертолет Ка-226Тс принтом для индийской армии, который холдинг «Вертолеты России» представил в рамках ВЭФ. Как сообщает РИА Новости, на машине в защитной окраске с надписью Make in India, созданной  в рамках программы сборки иностранной техники на территории Индии презентовали на базе открытой площадки на набережной острова Русский.

Главная особенность вертолета в том, что одна сторона имеет цвет зеленой гаммы (для военных Индии), а вот другая сторона окрашена в синий цвет (для спасательных и медслужб). Кроме этого, около вертолета показан сменяемый VIP-модуль, оснащенный тремя пассажирскими креслами. Неподалеку стоит еще один вертолет Ми-171А2.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Индия покупает у России 200 вертолетов Ка-226Т. Согласно заключенному контракту, первая партия из 60 машин будет производиться в России. А вот остальные 140 – уже в Индии.

Почетные гости

Завтра, 5 сентября Владимир Путин в сопровождении участвующих в  работе ВЭФ-2019 лидеров  стран Юго-Восточной Азии  (кроме премьера Индии Моди будут премьер Японии Синдзо Абэ, президентом Монголии Халтмагийн Баттулга и премьером Малайзии Махатхир Мохамад) примет участие в пленарном  заседании форума. Главной темой  этого заседания как  и всего Восточного экономического форума станет ускорение развития российского Дальнего Востока.

Президент России обратится к иностранным инвесторам с предложением более активно вкладывать средства в совместные с российским бизнесом проекты. Также Владимир Путин расскажет о подходах к углублению региональной экономической интеграции, теме безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о следовании принципам свободной торговли .

В дальнейшем в рамках ВЭФ состоятся встречи Путина с Абэ, Мохамадом и зампремьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. У российского лидера будет возможность «на ногах» поговорить с другими иностранными гостями, одним из которых, вероятно станет глава ФИФА Джанни Инфантино.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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