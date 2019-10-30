Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 НОЯ, 19:44 МСК
USD (ЦБ)    63,2480
EUR (ЦБ)    70,4203

05 НОЯ, 19:44 МСК
USD (ЦБ)    63,2480
EUR (ЦБ)    70,4203
﻿

Разводный процесс. Выполнит ли Украина минские соглашения по отведению вооруженных сил в Донбассе?

30 Октября 2019 1647 0 Политика
Разводный процесс. Выполнит ли Украина минские соглашения по отведению вооруженных сил в Донбассе?

В районе города Золотое вчера наконец-таки были запущены белые и зеленые сигнальные ракеты, ополченцы ЛНР и украинские ВСУ начали отвод военных сил и средств от линии соприкосновения. Соответствующие заявления сделали как представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник, так и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Режим тишины

Рамочное решение об отводе донбасских добровольцев, украинских силовиков и их вооружений от линии разграничения в Золотом, станице Луганской и селе Петровском приняли еще в сентябре 2016 года. Но несколько лет его даже не пытались выполнять.

Сегодня отвод войск и вооружений у населенных пунктов Золотой и Петровское стал главным условием для проведения саммита в "нормандском формате", намеченного на конец ноября этого года.

Но эта встреча и в целом выполнение минских соглашений оказалось под угрозой срыва после нескольких неудачных попыток начать процесс разведения вооруженных сил в Донбассе. Так, на заседании контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить отвод вооруженных формирований 9 октября.  Но сделать это не удалось, поскольку Донецк и Луганск три дня подтверждали свою готовность,  но с украинской стороны никакого  ответа не последовало, а потом и вовсе Золотой и Петровское заняли вооруженные украинские националисты.

Дело  сдвинулось с мертвой точки лишь после того как в минувшие выходные Владимир Зеленский лично приехал в этот населенный пункт, подробно пообщался с «добровольцами» и на повышенных тонах поговорил с лидером батальона «Азов» - формирования, которое уже запрещено в России и планируется запретить в США как террористическое. Президент Украины поручил главе МВД Арсену Авакову «подготовить спецподразделение для зачистки Золотого от националистов». После этого добровольно-принудительно из Золотого было вывезено оружие, принадлежавшее боевикам «Азова».

В итоге выдвинутое Киевом условие о недельном перемирии в Золотом и Петровском наконец-таки выполнили — сообщается, что последние выстрелы звучали в этих населенных пунктах 17 октября.

Правда или видимость?

«Мы воспользовались первой же возможностью, когда украинская сторона сообщила о готовности. Нам удалось наконец-то заставить Украину приступить к устранению нарушений на участке разведения в Золотом!» — цитирует «Луганскинформцентр» министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего.

Процесс проходит «под присмотром» ОБСЕ. Но, как сообщает информцентр Луганска, далеко не все идет гладко - в Золотом еще остаются вооруженные добровольцы батальона «Азов», а украинские силовики мешают работе беспилотников ОБСЕ в зоне развода, чтобы скрыть часть вооружения.

По словам представителя пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, выявлен комплекс „Буковель-АД“ из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ, который предназначен для подавления каналов управления БПЛА, а также  выяснилось, что 14-й бригадой ВСУ размещен один бронетранспортер, траншеекопатель ПЗМ-2 и одна боевая машина пехоты (БМП) в населенном пункте Орехово.

Оценки экспертов

Украинский политолог Александр Дудчак считает, что Украина трактует понятие «разведение войск» в Донбассе весьма своеобразно - громко заявляет, что войска отходят, но на самом деле не планирует отводить отдельные подразделения Нацгвардии и полиции и так далее.

 «Как ты ни назови вооруженные подразделения, к какому бы ведомству они ни были причислены, но они останутся вооруженными частями. И если они остаются, то это нарушение Украиной минских соглашений. А Зеленский, получается, неспособен решать задачи как президент страны и главнокомандующий», — цитирует политолога «360».

Тем временем полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил RT, что начавшееся разведение сил — ещё один шаг к «безопасности и миру в Донбассе и этот шаг не смог бы состоятся без серьёзных усилий «со стороны посредников — России и ОБСЕ». Грызлов  подчеркивает, что только в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?

Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
Общество

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?
Политика

Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?

Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?
Наука и технологии

Лучшее – враг хорошего. Почему ожидания портят нам жизнь?

Лучшее – враг хорошего. Почему ожидания портят нам жизнь?
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.

В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.

В Адыгее открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием

В Адыгее открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием

Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове

Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове

В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей

В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей

Новости дня

19:44 Xiaomi представил свои первые смарт-часы Mi Watch Xiaomi представил свои первые смарт-часы Mi Watch
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
19:26 Россия и Китай согласовали поставки газа по «Силе Сибири» Россия и Китай согласовали поставки газа по «Силе Сибири»
19:01 "Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иск на сумму $22 млрд "Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иск на сумму $22 млрд
18:38 Новым послом России в Великобритании стал Келин Новым послом России в Великобритании стал Келин
18:05 Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
17:51 Путин обеспокоен войной, которая была объявлена русскому языку Путин обеспокоен войной, которая была объявлена русскому языку
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
17:18 "Вояджер-2" отправил данные из межзвездного пространства на Землю "Вояджер-2" отправил данные из межзвездного пространства на Землю

Узнай, страна!

14:49 В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд. В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
13:26 Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове
01 НОЯ, 13:02 Вологодская ТПП и Экспоцентр обсудили сотрудничество на 2020 год Вологодская ТПП и Экспоцентр обсудили сотрудничество на 2020 год
31 ОКТ, 08:53 Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
Гарантированный план. Власти придумали новую систему пенсионных накоплений для россиян
Гарантированный план. Власти придумали новую систему пенсионных накоплений для россиян
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter