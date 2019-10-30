Разводный процесс. Выполнит ли Украина минские соглашения по отведению вооруженных сил в Донбассе?

В районе города Золотое вчера наконец-таки были запущены белые и зеленые сигнальные ракеты, ополченцы ЛНР и украинские ВСУ начали отвод военных сил и средств от линии соприкосновения. Соответствующие заявления сделали как представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник, так и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Режим тишины

Рамочное решение об отводе донбасских добровольцев, украинских силовиков и их вооружений от линии разграничения в Золотом, станице Луганской и селе Петровском приняли еще в сентябре 2016 года. Но несколько лет его даже не пытались выполнять.

Сегодня отвод войск и вооружений у населенных пунктов Золотой и Петровское стал главным условием для проведения саммита в "нормандском формате", намеченного на конец ноября этого года.

Но эта встреча и в целом выполнение минских соглашений оказалось под угрозой срыва после нескольких неудачных попыток начать процесс разведения вооруженных сил в Донбассе. Так, на заседании контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить отвод вооруженных формирований 9 октября. Но сделать это не удалось, поскольку Донецк и Луганск три дня подтверждали свою готовность, но с украинской стороны никакого ответа не последовало, а потом и вовсе Золотой и Петровское заняли вооруженные украинские националисты.

Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того как в минувшие выходные Владимир Зеленский лично приехал в этот населенный пункт, подробно пообщался с «добровольцами» и на повышенных тонах поговорил с лидером батальона «Азов» - формирования, которое уже запрещено в России и планируется запретить в США как террористическое. Президент Украины поручил главе МВД Арсену Авакову «подготовить спецподразделение для зачистки Золотого от националистов». После этого добровольно-принудительно из Золотого было вывезено оружие, принадлежавшее боевикам «Азова».

В итоге выдвинутое Киевом условие о недельном перемирии в Золотом и Петровском наконец-таки выполнили — сообщается, что последние выстрелы звучали в этих населенных пунктах 17 октября.

Правда или видимость?

«Мы воспользовались первой же возможностью, когда украинская сторона сообщила о готовности. Нам удалось наконец-то заставить Украину приступить к устранению нарушений на участке разведения в Золотом!» — цитирует «Луганскинформцентр» министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего.

Процесс проходит «под присмотром» ОБСЕ. Но, как сообщает информцентр Луганска, далеко не все идет гладко - в Золотом еще остаются вооруженные добровольцы батальона «Азов», а украинские силовики мешают работе беспилотников ОБСЕ в зоне развода, чтобы скрыть часть вооружения.

По словам представителя пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, выявлен комплекс „Буковель-АД“ из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ, который предназначен для подавления каналов управления БПЛА, а также выяснилось, что 14-й бригадой ВСУ размещен один бронетранспортер, траншеекопатель ПЗМ-2 и одна боевая машина пехоты (БМП) в населенном пункте Орехово.

Оценки экспертов

Украинский политолог Александр Дудчак считает, что Украина трактует понятие «разведение войск» в Донбассе весьма своеобразно - громко заявляет, что войска отходят, но на самом деле не планирует отводить отдельные подразделения Нацгвардии и полиции и так далее.

«Как ты ни назови вооруженные подразделения, к какому бы ведомству они ни были причислены, но они останутся вооруженными частями. И если они остаются, то это нарушение Украиной минских соглашений. А Зеленский, получается, неспособен решать задачи как президент страны и главнокомандующий», — цитирует политолога «360».

Тем временем полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил RT, что начавшееся разведение сил — ещё один шаг к «безопасности и миру в Донбассе и этот шаг не смог бы состоятся без серьёзных усилий «со стороны посредников — России и ОБСЕ». Грызлов подчеркивает, что только в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».