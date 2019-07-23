Разморозка «Южного потока». Зачем «Газпром» собирается достраивать газопровод «Починки-Анапа»?

В планах российского «Газпрома» - возобновление строительства газопровода «Починки-Анапа», длина которого составляет 1625 км. Восточную ветку «Южного коридора» было решено достроить еще в 2018 году. Официальная версия разморозки проекта – расширение инфраструктуры на юге России для нужд внутреннего рынка. Но ряд экспертов выражают сомнение по этому поводу, отмечая, что таких мощностей откровенно многовато для газификации регионов ЮФО. Поэтому не исключено, что это больше похоже на планы по наращиванию производительности «Турецкого потока», который, по сути, заменил «Южный поток».

Неравноценная замена

Еще в конце прошлого года «Газпром» решил: восточная ветка «Южного коридора» будет достраиваться. Об этом, как пишет «Ъ», говорится в раскрытых на днях условиях тендера «Газпром проектирования» на проведение инженерных изысканий. В документах сообщается, что основанием для тендера послужила резолюция от 26 декабря 2018, автором которой выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В ней речь идет «о необходимости реализации в полном объеме линейной части магистрального газопровода Починки—Анапа (восточный коридор)».

Длина газопровода, о котором идет речь – 1,6 тыс. км. Изначально его задача состояла в том, чтобы связать с Анапой центральный коридор , традиционно поставляющий газ на экспорт через Украину. Именно с «анапской точки» начиналась морская часть экспортного газопровода через Черное море: сначала «Южного потока», а с конца 2014 года — уже «Турецкого потока».

По политическим причинам проект «Южный поток» не состоялся. А вот «Турецкий поток» удалось реализовать в короткие директивные сроки. По факту две нитки нового морского газопровода через Черное море были сданы раньше запланированного срока, о чем сообщал Алексей Миллер в первых числах марта.

Обеспечить юг России

Комментируя ситуацию в разговоре с «Ъ» представитель «Газпрома» отметил, что строительство линейной части «Южного потока» в полном объеме «позволит увеличить производительность газотранспортной системы для обеспечения растущего спроса на газ в Краснодарском крае и для надежного обеспечения закачки в ПХГ Северного Кавказа».

Уточняется, что имеется в виду только укладка линейной части. Без восьми компрессорных станций, которые предусматривались по проекту, мощность нового газопровода будет сначала в несколько раз меньше проектных 32 млрд кубометров в год. Однако даже она некоторым экспертам кажется избыточной. В программах газификации на 2018–2022 года говорится о том, что общее текущее потребление регионов СКФО, Краснодарского края и Крымского полуострова составляет около 33 млрд кубометров в год.

Прирост потребления к 2022 году может достигнуть около 2 млрд кубометров. По сути, ключевым источником нового потребления стал Крым, где были введены новые газовые ТЭС, а также Краснодарский край, в котором строятся новые порты и промышленные предприятия, развиваются курорты. Не исключено, что крупным потребителем станет и Ставрополье в случае, если будет расширена газопереработка на «Ставролене» ЛУКОЙЛа.

Или «Турецкий поток»?

Тем не менее, существует альтернативная точка зрения на эту историю. Спрос на газ в России стагнирует, у внутреннего рынка нет таких потребностей в большом расширении инфраструктуры. Эксперты Vygon Consulting оценивали рост внутреннего спроса в зоне Единой системы газоснабжения в 2,3% за 2018–2030 годы в своем базовом прогнозе, или всего 10 млрд кубометров в абсолютных цифрах. Один из аналитиков отмечает «странность» в желании «Газпрома» сначала ликвидировать уже построенный участок, а потом резко не только возобновить, но и достроить трубу еще на более чем полторы тысячи километров.

Некоторые эксперты считают, что подобное рвение «Газпрома» можно объяснить тем, что таким образом происходит подготовка к увеличению мощности «Турецкого потока». Собственно, для этой цели участок «Починки—Анапа» и проектировался.

Сегодня «Турецкий поток» вышел в финальную стадию. Целиком уже проложена морская часть по дну Черного моря, запуск должен состояться в конце этого года. Об этом еще в феврале говорил Алексей Миллер.

Однако при текущем спросе со стороны европейских потребителей мощности строящихся сейчас газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не позволяют «Газпрому» полностью отказаться от транзита газа через Украину. Переговоры по поводу транзита буксуют. Возможно, именно поэтому понадобилось воздавать условия для увеличения мощностей «Турецкого потока».