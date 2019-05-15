Разгильдяи и тунеядцы. Чем пригрозил чиновникам Медведев за неисполнение поручений Президента России?

Чиновники обязаны неукоснительно исполнять поручения президента и правительства и не переносить сроки под разными предлогами. Об этом заявил в минувший вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев во время правительственного совещания. Он признал, что речь идет о системной проблеме и пообещал сделать кадровые выводы как для всего госаппарата, так и по конкретным персоналиям.

Дисциплина хромает

Главной темой совещания под руководством премьера Медведева стала реализация поручений, которые были даны президентом и правительством России. Так, планировалось разобраться, как выполнены задания, связанные с повышением безопасности детского отдыха, разработкой требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, и так далее. Отельным пунктом рассматривали выполнение майских указов Владимира Путина от 2012 года в сфере образования и науки.

Выяснилось, что ситуация далека от благополучной.

«Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем под разными предлогами», - отметил Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что бывают случаи, когда имеются весьма серьезные причины, но часто исполнители не успевают именно из-за разгильдяйства, в результате сроки переносятся по несколько раз. «Такого в принципе быть не должно. От поручений как способа решения управленческих задач нам никуда не уйти, поэтому исполняться они должны неукоснительно, а все случаи переноса должны быть мотивированы», - заявил глава правительства.

Недетские проблемы

Он привел конкретные примеры «дисциплинарных проблем». В частности, Медведев напомнил о ряде недоработок по организации детского отдыха и туризма, что особенно актуально накануне летнего сезона. Глава кабмина попросил уделить особое внимание соблюдению требований по обеспечению безопасности туризма, и, в частности, детского отдыха.

Еще одно поручение, которое чиновники в регионах не исполнили в полной мере, связано с обеспечением доступности мест в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет. Сегодня в общей сложности не введено примерно 45 тысяч мест, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Наиболее остро эта проблема стоит в Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Крыму. В связи с чем Медведев попросил профильные ведомства оценить возможности госказны, поставив при этом четкую задачу: в следующем году эти обязательства перед гражданами закрыть.

Окончательное решение

Медведев также отметил, что чиновники до конца не доделали работу по вовлечению в оборот заброшенных сельхозземель . Прошло уже два года, а до сих пор нет окончательного решения. «Если бы эти решения были, то благодаря использованию земли аграрно-промышленный комплекс мог бы показывать значительные темпы роста», - убежден глава кабмина.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сегодня есть ряд разногласий с Минфином и Минэкономразвития относительно создания Федерального фонда управления сельскохозяйственными землями. «В ближайший месяц решение должно быть принято», - заявил со своей стороны премьер. При этом Медведев право на окончательное решение оставил за собой. Премьер-министр поручил главе Минсельхоза вместе с профильным вице-премьером Алексеем Гордеевым свести все разногласия в одну таблицу, после чего прийти к нему на встречу. «Я уже выберу окончательное решение по этим вопросам», - заключил глава правительства.