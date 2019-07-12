Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев выступил с предложением найти способ рационального применения продуктов, которые были ввезены в Россию, несмотря на запреты, и изъяты контролирующими органами. Таким образом он прокомментировал СМИ инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Ранее эксперты не раз высказывали мнение - если «санкционка» пригодна для употребления, то ее можно «использовать по назначению» вместо уничтожения

Убрать барьеры

Алексей Гордеев считает, что уничтожение продуктов питания – это в принципе неправильно. «Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения», - заявил вице-премьер во время разговора с представителями СМИ после просьбы прокомментировать инициативу Роспотребнадзора о возможном запрете на уничтожение продуктов.

Речь идет об инициативе, которую представители Роспотребнадзора озвучили в июне этого года . Предлагалось разработать серию соответствующих нормативно-правовых актов. Примечательно, что она нашла поддержку Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Именно этот совет в свое время рекомендовал ввести запрет на уничтожение продуктов, пригодных в пищу, а также убрать барьеры, которые препятствуют передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся в качестве благотворительной помощи

Напомним, что летом 2014 года Москва приняла решение ввести запрет на импорт продовольствия из ряда стран ЕС, а также из США, Норвегии, Австралии и Канады. Этот произошло после того, как ряд стран ввели антироссийские санкции. Начиная с 2015 года, продукты, попавшие под ограничительные меры, но несмотря на запрет ввезенные в Россию, уничтожаются. Целесообразность таких мер неоднократно становилась предметом спора чиновников, предпринимателей, общественных организаций и независимых экспертов.

Россельхознадзор против

Однако инициатива Роспотребнадзора о запрете уничтожения продуктов понравилась не всем. Так, в числе основных противников оказался Россельхознадзор, который до сих пор регулярно отправлял под бульдозер ящики с помидорами, персиками и другими продуктами. Как заявила представитель ведомства Юлия Мелано, предложение Роспотребнадзора не проработано и «странно выдавать его широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать». Кроме этого, по словам Мелано, существуют риски, которые связаны с ввезенной контрабандой продукцией, о происхождении которой ничего неизвестно.

«Это могут быть риски как для здоровья человека, так и для здоровья наших животных: сельскохозяйственных или диких», — заключила эксперт.

Экономные «Ивановы»

Примечательно, что эти споры вокруг запрета на уничтожение санкционного продовольствия ведутся в то время, когда многие россияне, по данным статистики, вынуждены экономить на продуктах питания. Даже несмотря на то, что этот показатель уменьшается, число таких граждан остается высоким: около 68%. Об этом говорится в исследования Сбербанка, эксперты которого проанализировали потребительские настроения жителей России.

«Тенденция к оттоку потребителей в сравнительно низкие ценовые сегменты становится менее ярко выраженной. Доля «Ивановых», пытающихся сэкономить на дорогих продуктах питания, уменьшилась по сравнению с первым кварталом 2019 года на 3 процентных пункта — до 68%», - цитирует РИА Новости сообщение организации.