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Раздать деньги людям. Экономисты посоветовали Путину средство от кризиса

14 Апреля 2020 43 0 Экономика
Раздать деньги людям. Экономисты посоветовали Путину средство от кризиса

Лучшие российские экономисты рекомендуют президенту Владимиру Путину и правительству России раздать живые деньги людям, чтобы справиться с текущим экономическим кризисом. Группа экспертов подготовила доклад, в котором предложила антикризисное решение – напечатать деньги и поддержать граждан в трудный момент, тем самым простимулировав спрос на товары и услуги малого и среднего бизнеса. Совет не уникальный – так поступают все развитые страны мира во время пандемии коронавируса. Российские же власти считают, что люди должны «продержаться» без финансовой помощи. При этом у государства накоплено 18 трлн руб., которые принадлежат народу России.

Вертолетные деньги

  • В группу выдающихся экономистов вошли Сергей Гуриев, Владислав Иноземцев, Сергей Алексашенко, Наталья Акиндинова, Константин Сонин и Владимир Гимпельсон. Совместно они подготовили доклад «Коронакризис-2020: Что будет и что делать?», который опубликовал фонд «Либеральная миссия». Примечательно, что большинство российских экспертов не проживают постоянно на территории России, а следовательно, не получат «выгоды» от своих советов.
  • Экономисты отмечают, что поддержки в размере 1,5% ВВП, которую объявил премьер Михаил Мишустин, категорически недостаточно для российской экономики и граждан. Объемы поддержки должны быть в размере 4-6% ВВП в консервативном сценарии, а в радикальном – 8-10% (глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорит о 7% ВВП).
  • Главным образом правительству нужно отказаться от бюджетного правила, которое посылает сверхдоходы от нефти в Фонд национального благосостояния и ограничивает его использование объемом 7% ВВП. Фонд должен замещать не только выпадающие нефтегазовые доходы, но все доходы.
  • Эмиссию рублей экономисты предлагают запустить через покупку Центробанком облигаций правительства.
  • Сергей Алексашенко считает, что Минфин должен предоставить малым и средним предприятиям, выручка которых сократилась на 50%, кредит в размере 80% от выплаченной в эти месяцы зарплаты. Ведомство также должно доплачивать пенсионерам 5 тыс. руб. в месяц и выделить каждой семье дотацию в размере 2 тыс. руб. на уплату коммунальных платежей.
  • Сергей Гуриев говорит о трех способах финансово помочь населению: прямыми выплатами, субсидиями на оплату ЖКХ и дополнительными выплатами пенсий. Малый и средний бизнес, по его мнению, надо поддержать безвозвратными субсидиями на выплату зарплат и аренды. За два – три месяца карантина на это уйдет 6-10 трлн руб. Но Россия может себе это позволить.
  • Увеличить размер пособия по безработице на 25% и упростить его получение рекомендует Владимир Гимпельсон.
  • Константин Сонин предупреждает, что отсутствие помощи населению может вызвать социальное возмущение. Поэтому властям лучше выплатить 10 тыс. руб. каждому гражданину в апреле и мае, а также по 10 тыс. за лето и осень. Единовременное пособие поможет пострадавшим от кризиса россиянам.
  • Если власти не хотят тратить на россиян Фонд национального благосостояния, они могут запустить продажу ОФЗ (облигации федерального займа) Минфина Центробанку. Даже если власти напечатают 5-6 трлн руб., считает Владислав Иноземцев, это не денежная масса не вызовет инфляции.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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