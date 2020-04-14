Раздать деньги людям. Экономисты посоветовали Путину средство от кризиса 43 0 Экономика

Лучшие российские экономисты рекомендуют президенту Владимиру Путину и правительству России раздать живые деньги людям, чтобы справиться с текущим экономическим кризисом. Группа экспертов подготовила доклад, в котором предложила антикризисное решение – напечатать деньги и поддержать граждан в трудный момент, тем самым простимулировав спрос на товары и услуги малого и среднего бизнеса. Совет не уникальный – так поступают все развитые страны мира во время пандемии коронавируса. Российские же власти считают, что люди должны «продержаться» без финансовой помощи. При этом у государства накоплено 18 трлн руб., которые принадлежат народу России.