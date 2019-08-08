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Растет конфликт Индии и Пакистана,США и Великобритания идут к свободной торговле, Россия инвестирует в АЭС и другие новости

8 Августа 2019 23 0 События и факты
Растет конфликт Индии и Пакистана,США и Великобритания идут к свободной торговле, Россия инвестирует в АЭС и другие новости

Обострились отношения двух ядерных держав – Индии  и Пакистана. Индия приняла закон, отменяющая особый статус штата Джамму и Кашмир, действовавший на протяжении последних 70 лет. Национальный комитет безопасности Пакистана принял решение о понижении уровня дипломатических отношений, приостановке торговых отношений и пересмотре торговых договорённостей с Индией. Из Пакистана высылаются индийские дипломаты, создан комитет высшего уровня по подготовке плана ответных правовых, политических и дипломатических действий. В ближайшее время Исламабад планирует поднять вопрос упразднения автономии индийского штата Джамму и Кашмир в Совете Безопасности ООН.

США и Великобритания  готовятся  к заключению торгового соглашения после Brexit. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудил с Президентом США перспективы сотрудничества двух стран. Дональд Трамп  ранее  выразил уверенность, что США и Великобритания смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. По словам Рааба, в этот раз на встрече с Трампом в Вашингтоне обсудили перспективы заключения британо-американского соглашения о свободной торговле.

 

Вопрос о выделении дополнительного финансирования на тушение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сегодня рассмотрят на заседании Правительства РФ. Как информирует ТАСС, на эти  цели из резервного фонда Правительства России уже направлено 700 млн рублей на тушение лесных пожаров в Иркутской области и  около 400 млн рублей - на ликвидацию пожаров в Якутии.

 

«Росатом» сможет потратить до 880 млрд рублей  на строительство новых атомных энергоблоков в  России до 2035 года. По данным “Ъ”, инвестиции направят, в том числе, на строительство новой мощности на Курской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2. Такие предварительные расчеты были в целом одобрены на совещании в Минэнерго,  хотя изначально запрос атомщиков на финансирование был выше 1,16 трлн рублей. Объем инвестиций снижается за счет переноса сроков строительства дорогостоящего реактора на быстрых нейтронах БН-1200.

 

«Роскосмос» предложил создать организацию - подрядчика для строительства космодрома Восточный.  Как  сообщает ТАСС, соответствующий  законопроект предусматривает особое правовое регулирование процедур предоставления земельных участков, необходимых для размещения объектов инфраструктуры космодрома. Он был  разработан после  того, как крупные строительные  компании отказались  участвовать в  стройке, на  которой ранее  были выявлены многомиллиардные хищения. Предполагается, что новая организация  будет единственным исполнителем  работ на  объектах космической инфраструктуры на космодроме, объектов железно- и автодорожного транспорта, энергетики, водоснабжения и связи. А государственный строительный надзора на космодроме Восточный  будет  осуществлять госкорпорация «Роскосмос».

 

Объем серых зарплат в России составил 13 трлн рублей в прошлом году, По данным Росстата, это наименьший показатель за последние пять лет. Эта цифра соизмерима с объемом расходов федерального бюджета (16,8 трлн рублей) в  2018 году. Скрытые доходы россиян были на уровне 12,6% ВВП, а каждый третий россиянин хотя бы раз получал зарплату в конверте. Как пишут  «Известия», некоторое улучшение ситуации с теневыми доходами  связано со снижением потребительской активности граждан и спроса на услуги фрилансеров.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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