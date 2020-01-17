Расплата за «оскорбление президента Украины». Уволит ли Зеленский Гончарука с поста премьера? 149 0 Политика

Пока в России СМИ обсуждают изменения в правительстве, на Украине происходят не менее интересные события. Так, буквально несколько часов назад заявление об отставке написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Как и в случае с российским премьером Медведевым, здесь также идет речь о разногласиях с президентом страны, однако совсем другого рода.