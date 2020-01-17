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Расплата за «оскорбление президента Украины». Уволит ли Зеленский Гончарука с поста премьера?
17 Января 2020 149 0 Политика
Пока в России СМИ обсуждают изменения в правительстве, на Украине происходят не менее интересные события. Так, буквально несколько часов назад заявление об отставке написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Как и в случае с российским премьером Медведевым, здесь также идет речь о разногласиях с президентом страны, однако совсем другого рода.
«Отбросить сомнения»
- На своей странице в Facebook Алексей Гончарук, подавший заявление об отставке, написал, что он пришел на этот пост, чтобы выполнять программу президента, который для него является образцом открытости и порядочности. «Однако чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление <...> и передал его президенту с правом внесения в парламент», – цитирует РИА Новости сообщение политика.
- Прошение об отставке президент Украины Владимир Зеленский получил, и рассмотрит его в ближайшее время. Представители пропрезидентской фракции «Слуга народа» заявили, что поддержат отставку, если она будет одобрена президентом. Гончарук был главой правительства, начиная с августа прошлого года.
С чего все началось
- Некоторое время назад на YouTube-канале были опубликованы аудиозаписи, названные «Как обмануть президента». Сделаны они были, как предполагается, во время неформального совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств, которое прошло в декабре. На записях можно услышать не самые приятные фразы о «пустоголовом» президенте Зеленском, например, что у него «примитивное понимание экономических процессов».
- После этого на официальном сайте президента Украины была опубликована электронная петиция, авторы которой выступали с требованием уволить Гончарука по причине его профнепригодности. Со своей стороны в пресс-службе украинского кабмина заявили, что у них нет данных, которые могли бы подтвердить подлинность данных записей.
- Сам Алексей Гончарук заявил, что случившееся – это происки недоброжелателей.
- По мнению председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко, скандал с «пленками Гончарука» был сделан по заказу «внешних врагов» Украины. Этим мнением в кулуарах Верховной Рады он поделился журналистом издания Gazeta.ua 16 января. «На заседании фракции его (Гончарука) не было, пленки не обсуждали. Не голосовали [по отставке]. Мы скоро вообще не будем комментировать что-нибудь со словом Telegram», – уточнил Корниенко.
Отставки не будет?
- Примечательно, что после сообщений об отставке появилась информация, что президент Зеленский вообще не собирается увольнять премьера, так как его позиция главу Украины вполне устраивает, о чем издание «Зеркало недели» проинформировали собеседники из Офисf президента Украины.
- «Зеленский не планирует отправлять Гончарука в отставку. Гончарук, не создающий альтернативный президенту центр власти, Зеленского устраивает», – подчеркнули собеседники.
- При этом, как предполагает ряд украинских СМИ, не исключено, что инцидентом с увольнением премьера хотят отвлечь внимание от скандала, связанного с записью совещания с руководством Нацбанка и экономического блока Кабинета министров.
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