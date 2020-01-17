Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ЯНВ, 15:43 МСК
USD (ЦБ)    61,5333
EUR (ЦБ)    68,5358

17 ЯНВ, 15:43 МСК
USD (ЦБ)    61,5333
EUR (ЦБ)    68,5358
﻿

Расплата за «оскорбление президента Украины». Уволит ли Зеленский Гончарука с поста премьера?

17 Января 2020 149 0 Политика
Расплата за «оскорбление президента Украины». Уволит ли Зеленский Гончарука с поста премьера?

Пока в России СМИ обсуждают изменения в правительстве, на Украине происходят не менее интересные события. Так, буквально несколько часов назад заявление об отставке написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Как и в случае с российским премьером Медведевым, здесь также идет речь о разногласиях с президентом страны, однако совсем другого рода.

«Отбросить сомнения»

  • На своей странице в Facebook Алексей Гончарук, подавший заявление об отставке, написал, что он пришел на этот пост, чтобы выполнять программу президента, который для него является образцом открытости и порядочности. «Однако чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление <...> и передал его президенту с правом внесения в парламент», – цитирует РИА Новости сообщение политика.
  • Прошение об отставке президент Украины Владимир Зеленский получил, и рассмотрит его в ближайшее время. Представители пропрезидентской фракции «Слуга народа» заявили, что поддержат отставку, если она будет одобрена президентом. Гончарук был главой правительства, начиная с августа прошлого года.

С чего все началось

  • Некоторое время назад на YouTube-канале были опубликованы аудиозаписи, названные «Как обмануть президента». Сделаны они были, как предполагается, во время неформального совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств, которое прошло в декабре. На записях можно услышать не самые приятные фразы о «пустоголовом» президенте Зеленском, например, что у него «примитивное понимание экономических процессов».
  • После этого на официальном сайте президента Украины была опубликована электронная петиция, авторы которой выступали с требованием уволить Гончарука по причине его профнепригодности. Со своей стороны в пресс-службе украинского кабмина заявили, что у них нет данных, которые могли бы подтвердить подлинность данных записей.
  • Сам Алексей Гончарук заявил, что случившееся – это происки недоброжелателей.
  • По мнению председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко, скандал с «пленками Гончарука» был сделан по заказу «внешних врагов» Украины. Этим мнением в кулуарах Верховной Рады он поделился журналистом издания Gazeta.ua 16 января. «На заседании фракции его (Гончарука) не было, пленки не обсуждали. Не голосовали [по отставке]. Мы скоро вообще не будем комментировать что-нибудь со словом Telegram», – уточнил Корниенко.

Отставки не будет?

  • Примечательно, что после сообщений об отставке появилась информация, что президент Зеленский вообще не собирается увольнять премьера, так как его позиция главу Украины вполне устраивает, о чем издание «Зеркало недели» проинформировали собеседники из Офисf президента Украины.
  • «Зеленский не планирует отправлять Гончарука в отставку. Гончарук, не создающий альтернативный президенту центр власти, Зеленского устраивает», – подчеркнули собеседники.
  • При этом, как предполагает ряд украинских СМИ, не исключено, что инцидентом с увольнением премьера хотят отвлечь внимание от скандала, связанного с записью совещания с руководством Нацбанка и экономического блока Кабинета министров.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Не согласился с Путиным. Почему Дмитрий Медведев покинул свой пост?

Не согласился с Путиным. Почему Дмитрий Медведев покинул свой пост?
Политика

Единый реестр населения и контроль доходов. Чего ждать от премьер-министра Мишустина?

Единый реестр населения и контроль доходов. Чего ждать от премьер-министра Мишустина?
Политика

О некоторых доказательствах действительного наступления Четвертой промышленной революции

О некоторых доказательствах действительного наступления Четвертой промышленной революции
Экономика

Оздоровление Крыма. Как власти будут благоустраивать полуостров и во что это обойдется России?

Оздоровление Крыма. Как власти будут благоустраивать полуостров и во что это обойдется России?
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России расширяли воздушные гавани, рыбпорты и центры животноводства?

ТОП-10 достижений недели: как в России расширяли воздушные гавани, рыбпорты и центры животноводства?

В Москве открыли новый международный терминал в аэропорту Шереметьево на 20 млн пассажиров в год

В Москве открыли новый международный терминал в аэропорту Шереметьево на 20 млн пассажиров в год

В Горном Алтае построили мост через реку Катунь на единственной дороге к горе Белухе

В Горном Алтае построили мост через реку Катунь на единственной дороге к горе Белухе

В Свердловской области открыли новое предприятие по глубокой переработке древесины

В Свердловской области открыли новое предприятие по глубокой переработке древесины

Новости дня

15:15 Мишустин и Медведев провели встречу Мишустин и Медведев провели встречу
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:36 Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД РФ Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД РФ
13:43 РФ увеличила вложения в госбумаги США РФ увеличила вложения в госбумаги США
13:05 Эксперты назвали самые популярные пароли среди россиян Эксперты назвали самые популярные пароли среди россиян
11:59 Премьер-министр Украины подал заявление об отставке Премьер-министр Украины подал заявление об отставке
10:49 Киев назвал условия для выборов в Донбассе Киев назвал условия для выборов в Донбассе
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:31 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оказался автором двух песен Григория Лепса Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оказался автором двух песен Григория Лепса

Узнай, страна!

15:22 ТОП-10 достижений недели: как в России расширяли воздушные гавани, рыбпорты и центры животноводства? ТОП-10 достижений недели: как в России расширяли воздушные гавани, рыбпорты и центры животноводства?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter