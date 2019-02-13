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Расплата за керченский инцидент. Стоит ли России бояться новых санкций США?

13 Февраля 2019 9486 1 Экономика

США и ЕС договорились ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Газета Financial Times пишет, что санкции могут быть введены в ближайшие недели. Сообщения о новых ограничениях могут отрицательно сказаться на поведении иностранных инвесторов, которые ранее снова установили рекорд по вложениям в российские долговые бумаги. Распродажа облигаций потянет вниз и рубль.

Москва коварная

Как пишут СМИ, сообщения о том, что ЕС и США готовят новые санкции против России, подтверждают и в британском МИДе. К слову говоря, именно Лондон настаивает на том, чтобы ограничительные меры были приняты в ближайшие несколько недель. Вместе с этим, как пишет Financial Times, конкретные ограничения планируется обсудить 18 февраля во время брюссельской встречи министров иностранных дел ЕС.

Объясняя ситуацию, Sky News со ссылкой на свои источники, сообщает, что Россия якобы до сих пор препятствует свободному движению судов в Керченском проливе. СМИ даже приводят доказательства «недружественного шага»: снижение объема перевозок за прошедшие два месяца. Собеседник телеканала заявляет: западные партнеры убеждены в том, что ответная реакция на действия России в Азовском море была достаточно мягкой. В итоге, если не будут приняты более жесткие меры, Москва будет продолжать вводить ограничения на свободное движение судов.

Персональные санкции

При этом в Евросоюзе выразили надежду на то, что конфликт можно уладить дипломатическим путем, однако Москва не стала освобождать украинских моряков, нарушивших границу РФ. «Нет никаких признаков, что они хотят деэскалации конфликта», – заявил собеседник Skу News.

С точки зрения содержания нового пакета санкций, как считают в Sky News, ничего нового предпринято не будет. Речь не идет о том, чтобы запретить российским судам входить в порты Евросоюза. Возможные санкции могут затронуть конкретно тех людей, кто имеет непосредственное отношение к керченскому инциденту.

«Будут еще имена, заморозки активов», – цитирует SN своего дипломатического источника. О персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц сообщает и FT.

Надоевший сериал

Также во вторник в Конгрессе США планировались «санкционные слушания» в комитете по финансовым услугам палаты представителей, а также заседание комитета по нацбезопасности. Однако никаких глобальных решений там принято не было.

При этом, как считают аналитики, «сливы» британских СМИ и слушания можно назвать неким превью к «новому сезону» сериала, который получил заочное название «США и Россия: преступление и наказание». Поговаривают, что его очень любят биржевые игроки. Пока «авторы сценария» отдыхали, инвесторы решили использовать паузу и «вернуться» в Россию.

«По биржевым данным, нерезиденты нарастили свои вложения на 55 млрд руб. Это рекордный объем с января 2018 года», – сообщается в одном из последних комментариев ЦБ РФ.

Слишком часто грозят

Свое слово по этой ситуации сказал и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, США так часто угрожают новыми антироссийскими санкциями, что Москва уже не акцентирует внимание на этом.

«Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания», – заявил Небензя, добавив, что «мы уже четыре года через это проходим».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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18:32 0 0
Алга:

Санкции России только на пользу! Надо буквально требовать их введения, за что Небензя получает там зарплату? Ударить тапком по столу - что там тянете, а ну бегом зарядили побольше санкций! Путин особо подчеркнул, что чем больше санкций и раздавленной едьі, тем лучше работает экономика!

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