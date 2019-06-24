Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ИЮН, 14:49 МСК
USD (ЦБ)    62,9095
EUR (ЦБ)    71,3490

24 ИЮН, 14:49 МСК
USD (ЦБ)    62,9095
EUR (ЦБ)    71,3490
﻿

Расплата за истерию. Как Москва ответит грузинским русофобам на антироссийские акции Тбилиси?

24 Июня 2019 257 0 Политика
Расплата за истерию. Как Москва ответит грузинским русофобам на антироссийские акции Тбилиси?

На фоне продолжающихся антироссийских и антиправительственных акций в Тбилиси Президент России официально приостановил авиасообщения с Грузией, что, по сути, запрет официального туризма в эту страну. Эксперты той и другой стороны сходятся в том, что новый кризис между Россией и Грузией может привести к подрыву грузинской экономики. Свести к минимуму ущерб от введенных или только планируемых Россией санкций, у Тбилиси вряд ли получится. Политики называют действия Москвы в эти дни «показательной поркой» для остальных бывших республик СССР, где нагнетаются антироссийские настроения.

Антироссийская истерия

Волнения в Тбилиси, которые вспыхнули после скандала, связанного с поездкой в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, продолжаются. Подогревают настроения жесткие действия со стороны сотрудников полиции, которые в минувший четверг с использованием спецсредств разогнали участников митинга, и взяли под арест 300 человек.

Как отмечает «Ъ», главным местом действия остается площадка около здания парламента на проспекте Руставели. В основном сюда приходит молодежь, студенты и активисты многочисленных неправительственных организаций. В минувшее воскресенье на этом месте снова собралось несколько тысяч человек. Митинг продолжался допоздна. В этот же день сообщалось о том, что несколько человек решили объявить голодовку.

Судя по всему, с каждым часом ситуация с антироссийскими настроениями все больше усугубляется. Как стало известно, во время матчей очередного футбольного тура игроки нескольких грузинских  команд вышли в майках с надписью «Россия — оккупант». При этом в ресторанах для российских туристов вырастают цены, а грузинских кинотеатрах прекратили показ фильмов с дублированием на русский язык. Дубляж теперь делают  только  для американских фильмов. Речь идет о крупнейшей сети кинотеатров этой страны Cavea, которая со стартом протестных акций в Грузии приостановила показ картин на русском язык. Комментируя ситуацию, представитель компании заявил, что решение об этом было принято в знак солидарности с «участниками антиоккупационной акции». Как пояснили в инфослужбе сети кинотеатров в разговоре с ТАСС, русскоязычные фильмы не показывают все кинотеатры в стране.

Реакция Москвы

Что касается России, то уже известно, что Москва может ввести дополнительные антигрузинские меры, которые «выходят за пределы туристического эмбарго», о чем на своей странице в Facebook проинформировал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич. Однако о каких именно санкциях идет речь, он уточнять не стал. Говоря о том, что ряд кинотеатров в Грузии приостановили показ фильмов на русском языке, член Совфеда подчеркнул, что в данном случае «речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей».

Президент России еще в пятницу подписал указ, согласно  которому с 8 июля Москва вводит временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. При этом российские аэропорты  закрыли для грузинских авиакомпаний, а российским  туроператорам настоятельно рекомендовали  на время действия запрета полетов воздержаться от продажи путевок в Грузию. Президент крупнейшей  грузинской авиакомпания «Airzena — грузинские авиалинии» Тамаз Гаиашвили заявил, что запрет летать в Россию приведет к банкротству авиаперевозчика.

После того, как Владимир Путин ввел временный запрет на полеты в Грузию, со стороны российских политиков стали появляться предложения и о других видах ограничений.

Так, как считает председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции Сергей Миронов считает, что стоит подумать об экономических санкциях. В этом плане, по его словам, запрет на импорт грузинских товаров мог бы стать «адекватной реакцией» на то, что сегодня происходит в Тбилиси.

«Глава государства предпринял своевременные меры, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Это надо было сделать в первую очередь. Но теперь нам стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады – и не только грузинской оппозиции, но и официального Тбилиси», - цитирует Миронова партийная пресс-служба.

Депутат поясняет, что экономические санкции станут «действенным ответом» на грузинские события, и, прежде всего, в части поставок сельскохозяйственной продукции. В этом плане, по словам Миронова, импорт вина и продуктов из Грузии представляет собой так называемую благотворительность со стороны России, которая в том числе ведется за счет отечественных виноделов и аграриев. «Но, если Тбилиси не в состоянии оценить жесты доброй воли, не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику», - заключил парламентарий.

Ущерб Грузии

Российские эксперты  напоминают, что в 2006–2013 годах российский рынок  уже закрывали для грузинской сельхозпродукции, вина и минеральной воды. И это пошло на пользу российским аграриям и виноделам.

Грузинские эксперты тем временем  подсчитывают ущерб о т уже введенных и возможных санкций со российской  стороны.

Политолог Петре Мамрадзе сообщил  “Ъ” н напомнил, что в прошлом году Грузию посетили 1,7 млн россиян и сокращение этого турпотока больно ударит по десяткам тысяч семей, представители которых вовлечены в туристический бизнес».

При этом Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию — в мае 2019 года из РФ перечислили около $34,8 млн. и этот поток теперь может сократиться или иссякнуть. А если запрет коснется и грузинского экспорта в РФ, ущерб может превысить $1 млрд и затронуть сотни тысяч граждан.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Доступность электроэнергии и ипотеки в России, компьютерные игры в школьной программе и другие новости

Доступность электроэнергии и ипотеки в России, компьютерные игры в школьной программе и другие новости
События и факты

Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?

Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?
Наука и технологии 2

Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?

Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
Экономика

«Деревянная ипотека». Как в России можно получить кредит на строительство дома?

«Деревянная ипотека». Как в России можно получить кредит на строительство дома?
Экономика

Узнай, страна

В Татарстане получен первый прямогонный бензин на мощной установке российского производства

В Татарстане получен первый прямогонный бензин на мощной установке российского производства

В Белгородской области начали выпуск высокоточного металлопроката для станко- и автомобилестроения

В Белгородской области начали выпуск высокоточного металлопроката для станко- и автомобилестроения

В Забайкальском крае стартовало строительство первых солнечных электростанций

В Забайкальском крае стартовало строительство первых солнечных электростанций

В Еврейской АО запущено единственное в мире предприятие по техногенной разработке запаса олова

В Еврейской АО запущено единственное в мире предприятие по техногенной разработке запаса олова

Новости дня

13:13 В ЦВО объявили внезапную проверку боеготовности В ЦВО объявили внезапную проверку боеготовности
Путин не намерен отдавать Курилы
Путин не намерен отдавать Курилы
12:51 В России усилили контроль за грузинским алкоголем В России усилили контроль за грузинским алкоголем
12:01 Из Сирии вывезли пять российских девочек-сирот Из Сирии вывезли пять российских девочек-сирот
11:05 Большинство мигрантов в России – это выходцы из Украины Большинство мигрантов в России – это выходцы из Украины
10:31 Военные России проведут наблюдательный полет над США Военные России проведут наблюдательный полет над США
09:48 Чечня и Архангельск – самые свободные от наркотиков регионы Чечня и Архангельск – самые свободные от наркотиков регионы
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
09:16 Отставной адмирал ВМС США стал новым кандидатом в президенты Отставной адмирал ВМС США стал новым кандидатом в президенты

Узнай, страна!

14:38 В Татарстане получен первый прямогонный бензин на мощной установке российского производства В Татарстане получен первый прямогонный бензин на мощной установке российского производства
Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами
Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами
09:04 Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки
21 ИЮН, 16:34 Власти Тамбовщины поддерживают разработку региональных брендов Власти Тамбовщины поддерживают разработку региональных брендов
21 ИЮН, 16:17 Из армии – в предприниматели Из армии – в предприниматели
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter