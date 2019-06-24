Расплата за истерию. Как Москва ответит грузинским русофобам на антироссийские акции Тбилиси?

На фоне продолжающихся антироссийских и антиправительственных акций в Тбилиси Президент России официально приостановил авиасообщения с Грузией, что, по сути, запрет официального туризма в эту страну. Эксперты той и другой стороны сходятся в том, что новый кризис между Россией и Грузией может привести к подрыву грузинской экономики. Свести к минимуму ущерб от введенных или только планируемых Россией санкций, у Тбилиси вряд ли получится. Политики называют действия Москвы в эти дни «показательной поркой» для остальных бывших республик СССР, где нагнетаются антироссийские настроения.

Антироссийская истерия

Волнения в Тбилиси, которые вспыхнули после скандала, связанного с поездкой в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, продолжаются. Подогревают настроения жесткие действия со стороны сотрудников полиции, которые в минувший четверг с использованием спецсредств разогнали участников митинга, и взяли под арест 300 человек.

Как отмечает «Ъ», главным местом действия остается площадка около здания парламента на проспекте Руставели. В основном сюда приходит молодежь, студенты и активисты многочисленных неправительственных организаций. В минувшее воскресенье на этом месте снова собралось несколько тысяч человек. Митинг продолжался допоздна. В этот же день сообщалось о том, что несколько человек решили объявить голодовку.

Судя по всему, с каждым часом ситуация с антироссийскими настроениями все больше усугубляется. Как стало известно, во время матчей очередного футбольного тура игроки нескольких грузинских команд вышли в майках с надписью «Россия — оккупант». При этом в ресторанах для российских туристов вырастают цены, а грузинских кинотеатрах прекратили показ фильмов с дублированием на русский язык. Дубляж теперь делают только для американских фильмов. Речь идет о крупнейшей сети кинотеатров этой страны Cavea, которая со стартом протестных акций в Грузии приостановила показ картин на русском язык. Комментируя ситуацию, представитель компании заявил, что решение об этом было принято в знак солидарности с «участниками антиоккупационной акции». Как пояснили в инфослужбе сети кинотеатров в разговоре с ТАСС, русскоязычные фильмы не показывают все кинотеатры в стране.

Реакция Москвы

Что касается России, то уже известно, что Москва может ввести дополнительные антигрузинские меры, которые «выходят за пределы туристического эмбарго», о чем на своей странице в Facebook проинформировал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич. Однако о каких именно санкциях идет речь, он уточнять не стал. Говоря о том, что ряд кинотеатров в Грузии приостановили показ фильмов на русском языке, член Совфеда подчеркнул, что в данном случае «речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей».

Президент России еще в пятницу подписал указ, согласно которому с 8 июля Москва вводит временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. При этом российские аэропорты закрыли для грузинских авиакомпаний, а российским туроператорам настоятельно рекомендовали на время действия запрета полетов воздержаться от продажи путевок в Грузию. Президент крупнейшей грузинской авиакомпания «Airzena — грузинские авиалинии» Тамаз Гаиашвили заявил, что запрет летать в Россию приведет к банкротству авиаперевозчика.

После того, как Владимир Путин ввел временный запрет на полеты в Грузию, со стороны российских политиков стали появляться предложения и о других видах ограничений.

Так, как считает председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции Сергей Миронов считает, что стоит подумать об экономических санкциях. В этом плане, по его словам, запрет на импорт грузинских товаров мог бы стать «адекватной реакцией» на то, что сегодня происходит в Тбилиси.

«Глава государства предпринял своевременные меры, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Это надо было сделать в первую очередь. Но теперь нам стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады – и не только грузинской оппозиции, но и официального Тбилиси», - цитирует Миронова партийная пресс-служба.

Депутат поясняет, что экономические санкции станут «действенным ответом» на грузинские события, и, прежде всего, в части поставок сельскохозяйственной продукции. В этом плане, по словам Миронова, импорт вина и продуктов из Грузии представляет собой так называемую благотворительность со стороны России, которая в том числе ведется за счет отечественных виноделов и аграриев. «Но, если Тбилиси не в состоянии оценить жесты доброй воли, не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику», - заключил парламентарий.

Ущерб Грузии

Российские эксперты напоминают, что в 2006–2013 годах российский рынок уже закрывали для грузинской сельхозпродукции, вина и минеральной воды. И это пошло на пользу российским аграриям и виноделам.

Грузинские эксперты тем временем подсчитывают ущерб о т уже введенных и возможных санкций со российской стороны.

Политолог Петре Мамрадзе сообщил “Ъ” н напомнил, что в прошлом году Грузию посетили 1,7 млн россиян и сокращение этого турпотока больно ударит по десяткам тысяч семей, представители которых вовлечены в туристический бизнес».

При этом Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию — в мае 2019 года из РФ перечислили около $34,8 млн. и этот поток теперь может сократиться или иссякнуть. А если запрет коснется и грузинского экспорта в РФ, ущерб может превысить $1 млрд и затронуть сотни тысяч граждан.