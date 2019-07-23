Раскрыть карты. Как в России борются с ростом нелегальных онлайн-казино?

С начала текущего года Роскомнадзором было принято решение о блокировке более 30 тысяч сайтов и сообществ, рекламировавших нелегальные онлайн-казино, либо размещавших на своих площадках нелицензированные игровые автоматы. Как пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка, примерно каждый второй российский игрок так или иначе прибегал к услугам так называемой «серой зоны», польстившись на простоту регистрация и обещания больших выигрышей. Однако совсем скоро жизнь «нелегалов» сильно осложнит ФНС России.

Заработай и потрать

Площадок, которые специализируются на незаконной букмекерской деятельности, с каждым годом становится все больше. Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, только за 2018 год закрыли 47 тысяч подобных сайтов, а в 2017-м их было 39 тысяч.

По словам аналитика букмекерского рынка Паруйра Шахбазяна, в 2018 году численный объем клиентов нелицензированных букмекеров достиг 43% от общего количества игроков. Вместе с этим 12% опрошенных хотели «сорвать куш» исключительно с помощью нелегалов. «Исходя из того, что общий объем рынка по итогам года составил 1,15 трлн рублей, нелегальный рынок ставок можно оценить примерно в 400–440 млрд рублей», — резюмировал эксперт.

Туда, где легче

Главная причина, которая приводит клиентов «в тень» - это сложная регистрация, которуюприходится проходить в легальных букмекерских компаниях. Сегодня процесс выглядит следующим образом: игрок должен в личном порядке прийти в пункт приема ставок, при том что в данный момент на территории России для этого есть лишь четыре специальных легальных игровых зоны: в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и в Калининградской области.

В результате сложилась ситуация, при которой проще пройти регистрацию на сайте нелегального казино. Эта проблема особенно актуальна в удаленных населенных пунктах. И она становится все серьезней с учетом того, что граждане относятся к ставкам на спорт и нелегальным игровым автоматам как к мгновенному способу легкого заработка.

Что говорят эксперты

О чрезмерной простоте доступа в онлайн-казино говорит и врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Эксперт считает, что те, кто склонен к азарту, скорее всего, предпочтут именно ту контору, где проще сделать ставку.

«Людьми в этом случае движут три основных мотива: азарт, удовлетворение от победы и возможность не напрягаясь получить денег. С медицинской точки зрения зависимости от игр не существует — это лишь вопрос общественного мнения»,- отмечает эксперт.

Еще один специалист, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков говорит о том, что возросшее число нелегальных онлайн-казино говорит о том, что сегодня необходимо вводить соответствующие законодательные меры по легализации отрасли. При этом люди, чаще всего понимая, все риски, не останавливаются перед такой возможностью «заработать».

Букмекеры обманывают людей, отмечает Бобков. Тем не менее, они продолжают «нести деньги». Следовательно, существует социальный запрос на подобного рода развлечения. В этом плане «белый» сектор этого рынка такие запросы пока удовлетворить не может. «Если дать больше возможностей для легализации в этой отрасли, «серый» сектор будет сокращаться, ведь у людей нет самоцели играть именно в пиратских казино, — подвел итог исследователь.