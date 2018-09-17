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Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину

17 Сентября 2018 1095 0 Политика
Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину

Украинская Православная Церковь (УПЦ) собралась получить автокефалию, то есть стать независимой от Московского патриархата. В этом намерении ее поддержал патриарх Варфоломей – глава Константинопольского православия и по совместительству всей Вселенской Православной церкви, «матери всех церквей». Вопрос, судя по всему, уже решен: Варфоломей направил на Украину двух экзархов (представителей) для подготовки к автокефалии. РПЦ, естественно, отреагировала крайне резко: глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл больше не будет совершать поминовения патриарха Варфоломея. Этот жест приравнивается к разрыву дипломатических отношений. УПЦ Московского патриархата выразила протест Константинополю, а 10 из 15 православных церквей выступили против раскола.

Спор хозяйствующих субъектов

Константинополь и Москва спорят о принадлежности украинской территории несколько веков. Москва исходит из решения Константинопольского патриарха Дионисия от 1686 года, который передал Киевскую метрополию РПЦ. Несколько веков спустя в Константинополе заговорили о неверной трактовке решения Дионисия. И это понятно: Константинополь преследует свои политические цели – утверждение собственного влияния в православном мире. При выводе Украины из орбиты России Константинополь укрепит греческую ветку православия и ослабит – русскую. К первой ветки тяготеет Александрия, Иерусалим, Кипр, Эллада и Албания. Ко второй – Антиохия, Грузия, Сербия, Болгария, Польша, Чехия и Словакия. Единственная православная церковь, которая остается «над схваткой» – Румынская.

Сегодня у РПЦ на Украине около 11 тыс. культовых сооружений, в том числе 3,5 тыс. храмов, и 12 тыс. общин. Это треть всех приходов РПЦ, включая территорию России. После признания автокефалии приходы должны будут голосовать по вопросу отделения от РПЦ и перехода в новый патриархат. Естественно, этот процесс будет сопровождаться рейдерскими захватами зданий и дележкой церковного имущества. Вопрос напрямую затронет 12,8% православных, принадлежащих к УПЦ Московского патриархата. Интересно, что на сторону РПЦ на данный момент встали 10 из 15 православных церквей. То есть не только те, что придерживаются русской линии православия, но и те, что традиционно остаются за Константинополем.

Потеря духовного влияния

Конфликт Константинополя и Москвы не обошелся без большой политики. Дело в том, что РПЦ тесно связана с государством Российским, а отношения Украины с Россией пребывают в тяжелейшем кризисе. Как считают в РПЦ (об этом официально заявил митрополит Иларион), президент Украины Петр Порошенко активно продвигает проект автокефалии УПЦ и торопит с решением Константинополь. Сам Порошенко говорил, что автокефалия это «вопрос нашей независимости». УПЦ Московского патриархата он напрямую называл «пятой колонной». Что интересно, на этот счет в украинском политикуме существует консенсус: все предыдущие президенты Украины поддерживают курс Порошенко на разрыв с Москвой. Но только 31% граждан одобряют создание автокефальной поместной православной церкви. Против выступают 20%.

В чем же состоит связь государства Российского и РПЦ? С одной стороны, все сводится к экономике. Никита Сергеевич Хрущев, который, как истинный коммунист, церковь не любил и хотел ее прижать, поступил просто. Он не стал, как его предшественники – большевики, разрушать храмы и убивать попов. Он просто обложил церковь налогами, как любой хозяйствующий субъект. Сегодня для РПЦ такой поворот дела был бы смертельной угрозой. Потому она следует в фарватере генеральной линии «партии и правительства». Тем более что Кремль это ценит и считает православие одной из тех самых пресловутых «скреп».

Правда, очень сомнительно, что священники, расположенных на Украине храмов УПЦ Московского патриархата, агитировали прихожан за Россию – священные власти с 2014 года занимают крайне осторожную позицию и не позволяют себе то, что считается нормальным у светских властей.

Но проблема даже не в разрушении духовного единства русских и украинцев. Отделение УПЦ от РПЦ превращает Россию из главной православной страны мира в просто еще одну православную страну, а Московский патриархат, бывший имперской структурой и чуть ли не альтернативой Ватикану и уж тем более Константинополю, становится заурядной национальной церковью.

Оказывается, что Вселенский патриарх может не только иметь противоположное мнение по поводу Украины, но и дать украинцам автокефалию вопреки протестам из Москвы. Осознание этого разрушает фантазии о мировом значении русского православия, Москвы как Третьего Рима и вызывает истерику властей и руководства РПЦ.

Тут надо отметить, что Константинопольский Вселенский Патриархат – ничуть не меньшее недоразумение, чем Московский патриархат. Точно так же, как современная Русская церковь была создана практически с нуля теми самыми людьми, которые сначала ее уничтожили, Вселенский Патриархат был воссоздан турками после завоевания ими Константинополя и Украина не добьется никакой настоящей независимости, переходя из рук Москвы в руки Константинополя.

Но факт остается фактом: Русский мир сужается. Загнать людей и страны в одно стойло сейчас нельзя. Можно только сделать это стойло удобным и комфортным. Тогда они и сами туда придут.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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