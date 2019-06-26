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Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу

26 Июня 2019 102 0 Политика
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу

На Украине провели опрос, итоги которого показали, что 49,5% жителей страны в данный момент поддержали бы вариант о предоставлении автономного статуса в составе Украины самопровозглашенным Донецкой и Луганской республикам. Исследование показало: население выступает за прекращение боевых действий и голосует за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке страны. Тем не менее, российские регионы, граничащие с Донбассом, готовятся к возможному потоку беженцев с Украины, обустраивая систему экстренного оповещения.

За автономный Донбасс

Опрос проводили эксперты Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра «Социальный мониторинг». Опрос показал, что 29,1% респондентов ответили, что скорее поддержали бы автономию Донбасса, а 20,4% отметили, что точно поддержали бы автономный статус регионов юго-востока Украины.

При этом, как показал опрос, не готовы поддержать автономию 30,7% украинцев, из которых точно не поддержали бы — 17,5%, и «скорее не поддержали бы» — 13,2%. Кроме этого, 19,8% участников опроса затруднились дать ответ на этот вопрос. Опрос, участниками которого стало три тысячи человек, проводился с 13 по 21 июня.

Аналогичный опрос проводился в мае этого года. Тогда 48,9% жителей Украины выразили свою поддержку решению о предоставлении автономного статуса в составе Украины. Несогласие с этим выразило 33,5% опрошенных. То есть, по факту, количество сторонников независимости Донбасса медленно, но планомерно увеличивается.

Хочешь мира – готовься к войне

Однако новые украинские власти, похоже, не разделяют настроений своих сограждан. Зеленский после  инаугурации никаких четких заявлений  по автономии ДНР и ЛНР не делал и определенных шагов  не предпринимал. Ранее из его выборного  штаба звучали заявления, что  таким путем  украинскую власть на Донбассе не остановишь. Жители Донбасса к этому тоже не стремятся, особенно после того что на этой территории успели натворить ВСУ Украины.

А российские власти тем временем предусматривают меры безопасности на случай вооруженного конфликта. В частности, речь идет о том, что населенные пункты Ростовской области, которые находятся неподалеку от российско-украинской границы, будут оснащать системой экстренного оповещения. По словам донского губернатора Василия Голубева, система будет охватывать около 300 населенных пунктов в 14 муниципалитетах региона.

Еще в 2014 году в Ростовской области было объявлено чрезвычайное положение. Причиной, как известно, стал вооруженный конфликт в Донбассе и как следствие – наплыв беженцев. Тогда режим ЧС позволил принять максимальное число беженцев из соседнего государства и оказать им всю необходимую помощь.

Приграничные переселения

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины не прекращается до сих пор. При этом, периодически под прицел украинских силовиков попадают и приграничные территории Ростовской области.

Что касается людей, проживающих в пересеченных российско-украинской границей населенных пунктах, то все хлопоты об их переселении на себя решили взять ростовские власти. Проблема обострилась в 2014 году, когда в Донбассе начались военные действия. В марте 2015 года россияне, чьи дома оказались на украинской территории, обратились за помощью к донскому губернатору. Первый транш на переселение был выделен в начале 2016 года, второй –  2017.

В частности, для переселения жителей поселка Чертково было выделено порядка 35,6 млн рублей. Эти российские граждане оказались «отрезанными» от России границей Украины. В дальнейшем, как рассказал глава региона, планируется перевезти еще 11 домов.Сколько всего человек нуждается в переселении, пока точно не известно.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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