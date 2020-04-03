Ради мира на Земле. Что отправляют на орбиту с военного космодрома Плесецк?

В 2020 году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков. На территории нашей страны находится лишь две из четырех площадок для российских стартов в космос. Самый «продуктивный» из них – «Плесецк». Этот самый северный в мире космодром сегодня является мировым лидером по количеству космических запусков. Плесецк принадлежит Минобороны России, но обеспечивает огромный вклад в мирное освоение космоса.

Военная история

Решение о создании военного полигона с условным наименованием «Ангара» в Плесецком районе Архангельской области было принято в разгар строительства «Байконура». Соответствующее постановление Правительства СССР подписали 11 января 1957 года.

«Плесецк» создавался как войсковое соединение полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7, разработка которых велась в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева.

Это было «дитя» гонки вооружений между СССР и США. Именно поэтому полигон строили на 63 градусе северной широты. Пусковые установки МБР дальностью 7-8 тыс. км нужно было расположить поближе к Северной Америке. При запуске с широты Байконура Р-7 просто не долетела бы до территории Соединенных Штатов.

Кроме того, из Плесецка было удобно производить испытательные пуски до полигона на Камчатке. К тому же на бескрайних лесных просторах Русского Севера легче спрятать новое оружие от западных ВВС.

Одновременно с «Плесецком» началось строительство площадки для ракет Р-7 в районе Воркуты.

Этот недостроенный объект довольно долго был «обманкой» для разведок противника, так же как «псевдобайконур» в Казахстане.

В кратчайшие сроки в Плесецке возвели стартовые позиции для МБР и поставили на боевое дежурство баллистические ракеты Р-7, а позднее - МБР Р-9А и Р-16У.

В мирный космос

Опыт Байконура доказал, что созданные на базе Р-7 ракеты-носители эффективно решают задачи по доставке на орбиту полезных грузов и космонавтов.

И в 1963 году было принято решение о начале космических запусков с территории «Плесецка». В 1964 году на полигоне началось создание НИИ центра космического и ракетного оружия. С той поры «Плесецк» стал космодромом двойного назначения - гражданского и военного.

Первый космический старт состоялся в марте 1966 года. «Восток-2» вывел на расчетную орбиту разведывательный спутник «Космос-112».

Советские власти в официальном сообщении об этом событии не указали точное место запуска. Но на Западе провели анализ движения аппарата, и вычислили, что старт состоялся в Архангельской области. С тех пор миру стало известно, что у СССР есть еще один космодром помимо Байконура.

Но официальных подтверждений не было.

В 70-80-е годы прошлого века с территории «Плесецка» производилось до 40 процентов всех мировых космических запусков.

Но упоминание об этом секретном объекте в советских СМИ появилось лишь в 1983 году.

Лидерство по количеству запусков «Плесецк» удерживал вплоть до 1990 года, опережая «Байконур». Правда, в отличие от последнего, он был и остается центром именно беспилотной космонавтики.

А еще он первым приступил к коммерческому освоению космоса – именно со стартовой площадки «Плесецка» в 1972 году на орбиту вывели малый французский спутник МАС-1.

Испытания на прочность

Кроме того, «Плесецк» - крупнейший испытательный центр.

С 1966 года ведутся испытания ракетного оружия.

Проведено около пятисот пусков межконтинентальных баллистических ракет, испытано 13 ракетных комплексов.

В 1994 году была впервые запущена МБР РС-12М2, в 2000 году – «Тополь-М» в составе мобильного комплекса.

С 1997 года с территории «Плесецка» начались старты ракеты-носителя «Рокот», с помощью которой на орбиту выводились отечественные и зарубежные космические аппараты.

Всего здесь испытано 10 видов ракет-носителей, 11 ракетных комплексов, более 30 типов космических аппаратов.

Несколько лет назад началась реализация программы по созданию инфраструктуры для запусков ракет-носителей «Ангара». На космодроме был возведен универсальный пусковой стол с заправочной башней.

Как и в любом центре испытаний новой техники, в «Плесецке» случались большие человеческие трагедии.

26 июня 1973 года во время заправки на космодроме взорвалась РН «Космос-3М» - погибло девять человек, несколько десятков получили тяжелые ожоги и отравления.

18 марта 1980 года взорвалась РН «Восток-2М», в пожаре погибли 48 человек.

15 октября 2002 года один человек погиб из-за взрыва после старта РН «Союз-У». В 2013 году во время чистки топливных емкостей погибли два и серьезно пострадали три военнослужащих.

Космическая инфраструктура

Сегодня «Плесецк» - один из крупнейших космодромов мира. Его общая площадь составляет 1762 км², протяженность с севера на юг — 46 км, с востока на запад — 82 км.

На этой территории размещены такие объекты космической инфраструктуры как стартовые комплексы с пусковыми установками ракет-носителей «Союз-2», «Ангара», «Рокот», технические комплексы подготовки ракет-носителей и космических аппаратов, многофункциональная заправочно-нейтрализационная станция (ЗНС), кислородно-азотный завод, измерительный комплекс с вычислительным центром;

Первый Государственный испытательный космодром Минобороны РФ обеспечивает реализацию российских и международных космических программ, связанных с оборонными, научными и коммерческими пусками непилотируемых космических аппаратов.

Технические средства «Плесецка» позволяют проводить запуски различных космических аппаратов на все типы орбит, в том числе, геостационарную.

На космодроме эксплуатируются ракеты-носители лёгкого класса «Ангара-1.2», «Союз-2.1в», «Рокот», среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», тяжелого класса «Ангара-А5».

Космические старты

Буквально накануне нового года - 27 декабря 2019-го успешно запустили в космос ракету-носитель легкого класса с блоком аппаратов связи «Гонец-М». После выведения на орбиту космические аппараты переданы на управление заказчику.

В 2019 году на космодроме Плесецк завершили модернизацию стартового комплекса №3. С него в середине декабря успешно запустили космический аппарат "Глонасс-М".

Всего началу 2020 года с Плесецка было отправлено 1618 ракет и 2134 космических аппаратов.

20 февраля этого года с этой площадки запустили ракету-носитель «Союз-2», с помощью которой на переходную орбиту был доставлен аппарат связи «Меридиан-М».

Он обеспечит устойчивую связь для морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути, а также позволит расширить сеть станций спутниковой связи в северных районах Сибири и Дальнего Востока.

Для «Союз-2», который сменил применявшиеся с 1973 по 2012 год ракеты «Союз-У», это был уже 43-й пуск с космодрома «Плесецк» за последние полтора десятка лет.

16 марта этого года с космодрома Плесецк была запущена ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М». Так что теперь орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов — 26 «Глонасс-М» и два «Глонасс-К».

С обновленного стартового комплекса в «Плесецке» в 2020 году планируется произвести два десятка запусков космических аппаратов ракетами-носителями легкого и среднего класса "Союз-2".

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram