Работа пуще неволи? Как в России растет число работающих пенсионеров

На сегодняшний день в России количество занятых людей старше трудоспособного возраста превышает 7,3 млн человек. Эти данные озвучил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в рамках встречи министров труда стран «Большой двадцатки» (G20) в Японии.

По данным Минтруда РФ, на 1 января текущего года в России проживало 43,8 млн пенсионеров, 9,6 млн из них продолжали работать. При этом учитывались все категории россиян, получающих пенсии, в том числе по инвалидности. В целом по России от всех граждан, обратившихся в службы занятости, доля пенсионеров составила 4,2%, из них 52,2% были трудоустроены.

При этом в России с 2019 года проводится профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста – и тех, кто работает, и тех, кто обратился в органы службы занятости. Как отметил российский министр труда, в течение одного календарного года такое обучение смогут проходить не менее 75 тыс. человек, а на его организацию из федерального бюджета ежегодно выделяется 5 млрд рублей.

По словам Топилина, за последние пять лет доля работающих пенсионеров увеличилась с 8,5 до 9,6%.

Согласно ранее опубликованным Рострудом данным опроса россиян продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста намерены 56,3% респондентов. Не собираются работать на пенсии 27,1%, а 16,6% не задумывались об этом.

Большинство опрошенных (77,6%) считают, что возможность работать на пенсии зависит от готовности работодателя их принять. Около 12% респондентов считают, что все решает желание человека работать, а 10,5% уверены, что при трудоустройстве определяющую роль играют профессиональные навыки.

Среди опрошенных 30,1% хотели бы продолжить работать по специальности, а 25% согласны на менее сложную работу с неполным графиком. К удаленной работе готовы 27,6% участников опроса, при этом они планируют получить дополнительное образование.