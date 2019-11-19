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Работа для пенсионеров. В каких российских регионах лучше всего трудоустраивают людей старшего поколения?

19 Ноября 2019 104 0 Исследования
Работа для пенсионеров. В каких российских регионах лучше всего трудоустраивают людей старшего поколения?

Самые благоприятные условия рынка труда для российских пенсионеров оказались в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых областях Черноземья. Самый низкий уровень комфорта – в Чечне, Туве, а также на Алтае. Эти выводы содержатся в исследовании экспертов РИА Новости.

Уровень безработицы

В последние несколько лет, как отмечают эксперты, в целом уровень безработицы в России сокращается уверенными темпами. Так, к началу 2019 года доля безработных россиян составляла 4,9%, а по результатам  исследований, проведенных в июле — сентябре этот показатель снизился до отметки 4,4%. Таким образом, был достигнут исторический минимум. С учетом того, что в 2016 году уровень безработицы по России составлял более 5,5%, а в 2000 году – около 11%.

Теперь  Россия по этому показателю вышла на уровень развитых стран.

При этом, стоит отметить, что  ситуация с безработицей и занятостью российских граждан существенно отличается в зависимости от региона. Где-то существенно не хватает рабочей  силы, а где-то наоборот сложно устроиться на работу, тем более россиянам пенсионного возраста.

Чтобы объективно оценить ситуацию, в регионах рассчитали индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров, который отражает экономическую активность в субъектах РФ, а также возможности найти достойную работу. Эксперты также учитывали абсолютный и относительный уровень заработной платы пожилых людей, а еще - состояние их здоровья и продолжительность жизни.

Топ-10 лидеров

Как показало исследование, значение индекса в данном рейтинге варьируется в диапазоне от 79,9 до 19,2 балла. Вместе с этим, в среднем  по регионам значение индекса составляет порядка 46, но у 80% регионов в рейтинге индекс находится в диапазоне от 30 до 60.

Как и год назад на лидирующих позициях рейтинга находятся Москва и Санкт-Петербург.

Причем с  существенным отрывом от других: их индексы составили 79,9 и 77,1 балла соответственно. Как отмечают эксперты, возможности для работы пенсионеров в этих городах – на весьма высоком уровне, и многие жители пенсионного возраста до сих пор работают и получают достойную заработную плату. При этом, если они и останутся без работы, то могут легче, чем в других регионах, найти новый способ заработка.

Москва, исходя из трех индикаторов (уровень безработицы, возраст дожития и уровень зарплат) показала самый высокий результат. А вот Санкт-Петербург – лидер только по двум индикаторам (уровень безработицы среди пенсионеров и уровень их зарплат).

Также топ-10 входят Белгородская область со значением индекса 61,6 балла, Курская область (61 балл), Калужская область (60,8 балла), Татарстан (60,1 балла), Воронежская область (59,5 балла) и Севастополь (58,8 балла). 

Регионы-аутсайдеры

В числе регионов, где условия труда для пенсионеров наименее комфортны находятся, как правило, национальные республики. По словам экспертов, это свидетельствует о невысокой привлекательности рынка труда.

На последних четырех местах – Тува, Чечня, Республика Алтай и Карелия. Как поясняют аналитики РИА Новости, в этих регионах индекс привлекательности не поднимается выше 28 баллов.

Что касается остальных областей, то еще в четырех регионах ситуация обстоит немного лучше, но все равно остается сложной. Речь идет о Ненецком автономном округе (29,1 балла), Карачаево-Черкесии (29,2 балла), Хакасии (29,4 балла) и Магаданской области (29,5 балла).

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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