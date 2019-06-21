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Рабочее лето. Более половины россиян не пойдут в отпуск, а остальные будут экономить на отдыхе

21 Июня 2019 139 0 Исследования
Рабочее лето. Более половины россиян не пойдут в отпуск, а остальные будут экономить на отдыхе

Более 52% жителей России не планируют уходить в отпуск этим летом. Опрос сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру показал, что, как правило, заслуженный отдых откладывается на неопределенный срок по двум основным причинам: недавнее трудоустройство (32%) и отсутствие финансов (15%).

Желания и возможности

Большинству жителей России этим летом придется забыть об отдыхе (52%), немного меньше граждан все-таки планируют отдохнуть (48%). «Из респондентов, ответивших «нет» на первый вопрос, большинство (32%) приняли решение не уходить в отпуск этим летом, потому что только недавно устроились на новую работу. 15% россиян не будут брать отпуск, потому что не имеют на это финансовой возможности», - говорится в итогах опроса сервиса Работа.ру, поступивших в распоряжение ТАСС.

Также, как показало исследование, еще около 14% граждан сообщили, что в отпуск они не пойдут из-за того, что у них нет возможности оставить свои рабочие дела. В этом плане, как отметил каждый десятый участник опроса, все дело в нежелании терять заработную плату из-за отпуска. Еще 7% опрошенных рассчитывают на компенсацию вместо отпуска, 6% не смогли найти себе замену на время отдыха, а 3% и вовсе заявили, что в компаниях, где они работают вообще не принято уходить в отпуск.

Пять лет без отпуска

Есть еще несколько причин, по которым россияне не пойдут в отпуск, о чем рассказал каждый седьмой (13%) участник опроса. Речь идет в том числе и о предпочтениях отдыхать в другое время года, неудобный график отпусков на работе или работодатель, который не хочет отпускать сотрудников в летнее время.

При этом статистика «неотдыхающих» выглядит так: более трети (37%) участников исследования сообщили, что в отпуск они не уходили более шести месяцев. Меньше полугода назад в отпуске были 27% опрошенных. Больше года  не были на отдыхе 16% россиян, и еще 9% респондентов вообще не отдыхали больше пяти лет.

И все же, как показали итоги опроса, большая часть россиян (52%) не станет пренебрегать ежегодным отпуском. Еще 23% респондентов соглашаются работать без отдыха на срок от  года до двух лет. «Принести в жертву»  отдых на два-три  года готовы  11% россиян. И каждый десятый россиянин согласится  в течение пяти лет работать без отпуска.

Жестко  экономить

При этом, собираясь на  отдых, россияне все чаще пытаются экономить. Так, например, туристы бюджетного и среднего ценовых сегментов стремятся как можно больше сэкономить именно во время отдыха. При этом, по словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, платежеспособность жителей России не растет, и туристический рынок это на себе  отчетливо ощущает.

«И даже несмотря на то, что достаточно активны и успешны продажи по акциям раннего бронирования, все равно динамика спроса не такая высокая, как прогнозировалось в январе – феврале», - пояснила эксперт на пресс-конференции ТАСС.

В частности, растут продажи туров в бюджетном сегменте. По факту, туристы все чаще предпочитают отели трех звезд вместо четырех-пятизвездочных.

Вместе с этим сохраняется «тенденция жесткой экономии» в местах отдыха.

В частности, многие любители путешествий теперь все чаще выбирают турпакеты не только с завтраками, а полные пансионы – чтобы, например, не оставлять лишний раз деньги в ресторанах.  Плюс ко всему, стремление сэкономить выражается в перетоке туристов из так называемого «самостоятельного сегмента» в организованный, что косвенно, по словам эксперта, также говорит о тенденции путешественников меньше потратить на отдых.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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