Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара провели мониторинг, итоги которого показали, что за первый квартал этого года численность рабочей силы в России уменьшилась почти на 0,8 млн человек - до отметки 75 млн человек. Как отмечают аналитики, пик числа экономически активных граждан в России пришелся на период 2017–2018 годов, а экономический рост больше не будет поддерживаться за счет прихода на рынок труда незанятых россиян.

Тенденции и показатели

Как пишет «Ъ», опираясь на результаты исследования, начало тенденциям на снижение числа трудоспособных граждан (занятых и безработных) было положено еще в 2016 году, но до 2019 года сокращение было более медленным. В частности, за весь прошлый год этот показатель сократился примерно на 0,1 млн человек. При этом, как предполагает автор данного раздела исследования Виктор Ляшок из РАНХиГС, это значимое событие: после того, как был достигнут предел роста численности экономически активного населения, дальнейший его рост среднесрочно маловероятен.

Главная причина, из-за которой произошло сокращение численности рабочей силы в России, вполне объяснима: сокращение численности россиян в границах трудоспособного возраста из-за последствий так называемой «демографической ямы» начала 90-х.

В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек. Если бы уровень экономической активности на фоне такой отрицательной динамики численности трудоспособного населения не менялся, то, как заявляют эксперты, показатель рабочей силы сократился бы еще больше. При этом, демографические изменения традиционно компенсировались дополнительным вовлечением населения в трудовые отношения.

В период 2000–2018 годов показатели численности рабочей силы в нашей стране выросли на 3,7 млн человек. Но при неизменном уровне экономической активности этот показатель стал бы меньше на 0,5 млн человек. То есть, речь идет о том, что количество «новых работающих», начиная с 2000 года, оценивается в 4,2 млн.

Возрастные категории

В целом, как отмечает издание со ссылкой на итоги исследования, совокупный уровень экономической активности населения за данный период увеличился на 3,8 процентов. Однако, как выяснили в РАНХиГС, динамика показателя весьма заметно различалась по возрастным категориям.

Так, у жителей России в возрасте 15–19 и 20–24 лет этот показатель сократился с 18,4% и 68,7% в 2000 году до 7,7% и 56,4% в 2018 году соответственно. Что касается остальных возрастов, то здесь уровень экономической активности через 18 лет оказался выше минимум на 2 процентов. В максимальных значениях он вырос в категории россиян в возрасте 55–59 лет: до этого он составлял 52,8%, теперь — 66,5%.

Как отмечают аналитики, пик экономической активности в России в целом «постарел». Если раньше он особо был заметен у 35–39-летних россиян (90,9%), то сегодня — он пик приходится на 40–44-летних (91%). То есть, в основном на росте экономической активности населения отразилось небольшое увеличение ее уровня в зрелом и значительное — в пожилом возрасте. Тем не менее, показатели по данным категориям граждан все-таки ниже аналогичных для ОЭСР, причем, как для пожилых, так и для молодежи. Что касается россиян 25–55 лет, то они, наоборот, демонстрируют более высокий уровень экономической активности.