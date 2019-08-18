Пять шагов к прощению. Что делать, когда вам причинили боль?

В жизни бывают моменты, когда предают самые близкие люди. И кажется, что все кончено и мы никогда не сможем доверять и улыбаться этому миру. И только вы сами можете изменить свое будущее, простить и найти силы жить дальше.

Инвестиции в отношения

Человек – существо социальное. И один из важнейших аспектов его жизни – это построение отношений. Мы не просто находимся рядом с другим человеком. Мы вкладываем в отношения себя – свои эмоции, чувства, энергию, силы, время. Делаем своего рода вложения в общее пространство, рассчитывая, что наша кропотливая работа над отношениями является некой гарантией того, что тепло и счастье отныне – непременный атрибут нашей настоящей и будущей жизни. И вдруг – разрыв… Человек уходит из нашей жизни, руководствуясь какими-то своими причинами, унося с собой все с такой любовью созданное и взлелеянное, оставляя за собой руины и душевное банкротство, выжженную землю и разбитое сердце. И кажется в такой момент, что жизнь кончена, что мы никогда больше не сможем улыбаться этому миру…И только вы сами теперь можете изменить свое будущее, помочь себе справиться с ситуацией, найти силы жить дальше.

Разбитое сердце

Прощение - самая сложная работа, которую вы можете совершить ради самих себя.

«Такого нет философа на свете, чтобы зубную боль терпел спокойно». Эти слова в пьесе Шекспира «Много шума из ничего» говорит своему другу отец семейства, совершенно убитый ужасными событиями в своем доме. И действительно, любые, даже самые мудрые рассуждения кажутся бессмысленными и даже раздражающими, когда наша жизнь идет под откос. Супружеская измена, предавший друг – все это источники сильнейших душевных страданий, которые не усмирить никакими доводами. Ярость и боль – вот что мы испытываем, и не успеваем оглянуться – как вся наша жизнь уже сконцентрирована вокруг этого. Разбитое сердце требует чужой крови, преданное доверие – отмщения. В некоторых случаях необходима помощь специалиста. Но есть ситуации, когда мы можем сами найти путь к прощению – единственной вещи, которая поможет нам оставить за спиной травмирующий опыт и пойти дальше, снова начать жить.

Проживание боли

Когда кто-то причиняет нам зло, злость и ярость являются первой и естественной реакцией, которые нужно прожить. Эмоции не рождаются разумом и не контролируются им – корректировать можно лишь поведение. Но. не имея возможности дать волю гневу и горю, не выпуская их вовне, мы концентрируемся вокруг них, пытаясь сдержать боль в рамках социально приемлемого поведения. И вот уже все наши силы, вся энергия уходят на то, чтобы снова и снова возвращаться к этой боли, которая незаметно становится главной частью жизни, ее сутью. Каждый день – больно, больно, больно. Мир лишается красок, растерянность и злость становятся все сильнее. Он разбил мне сердце – но можно ли было этого избежать? Я никому не могу доверять теперь – так есть ли у меня будущее?

Удаление гнева

Прощение в такой ситуации – это что-то вроде хирургической операции: гнев и боль должны быть удалены, поскольку мешают двигаться дальше.

Это очень трудно. Это душевная работа, которая требует принятия постоянных и даже жестких решений по отношению к себе – ради собственного будущего. И первый шаг в этом – сказать себе: «Да, прежняя жизнь закончилась. Человек, которому я доверяла как самой себе (доверял как самому себе), причинил мне страшную боль. Он оставил меня. Он предал меня. Я испытываю боль и ярость. Я не знаю, как быть дальше. Это случилось со мной».

Признание собственной ценности

Признание ситуации, осознание себя в ней очень важно, поскольку это первый шаг к тому, чтобы понять собственную ценность здесь и сейчас. Обман близкого унижает нас, уничтожает нас, заставляет думать, будто мы ничего не значим. Признать собственные страдания – значит признать серьезность нанесенного вреда. Я есть. Мне сделали больно, и это не мелочи, которые можно игнорировать.

Осознание своих желаний

Отсюда следует второй шаг – необходимо понять, чего вы хотите здесь и сейчас. Тут нас подстерегают две огромные ловушки. Первая – желание того, чтобы это несчастье никогда не происходило, желание закрыть глаза и надеяться, что все само по себе наладится. Но так не бывает. Даже животные запоминают преданное доверие, и отменить пережитый страшный опыт невозможно. Попытки игнорировать это и обесценивать ради чего угодно собственные мучения только умножат вашу боль. Вторая ловушка – желание мести. Пусть он испытает такую же боль, пусть его жизнь сломается, разрушится до основания, как и моя, а я спляшу джигу на его костях… Все это – естественный голос ярости. Но он означает, что вместо заботы о собственной личности – уничтоженной, униженной, растерянной – мы сосредотачиваемся на личности того, кто причинил нам боль. Не о своем будущем мы думаем, а о будущем человека, теперь уже нам постороннего. Даже хуже, чем постороннего. После всего, что сделал наш обидчик, мы все еще ставим его в центр собственной вселенной.

Попасть в эту ловушку – значит обречь себя на месяцы, а то и годы выслеживания в социальных сетях и прочие способы растраты собственной жизни. Как избежать этого?

Принятие ответственности

Сделать третий шаг: напомнить себе, что эта жизнь – только ваша. Эти эмоции – ваши, будущее – ваше. И значит, необходимо принять на себя ответственность за них. Дайте волю своему гневу и горю любым социально приемлемым способом. Проживите эту боль телом: занимайтесь бегом или боксом, соберите дешевую посуду, поезжайте на пустырь и разбейте ее там. Плачьте, когда вам этого хочется. Составляйте планы на день, чтобы избежать постоянной тревоги о ближайшем будущем – оно часто настигает нас, когда рушится привычная жизнь.

Работа над ошибками

И затем сделайте четвертый шаг – подумайте о том, что в вашей ситуации зависело от вас. Здесь тоже есть ловушка – и она заключается в том, чтобы начать винить себя или полностью принимать на себя ответственность. К сожалению, в нашей жизни случаются события, которые мы никак не можем контролировать – например, сексуальное или физическое насилие, травмы, которые мы пережили, будучи детьми. В этом случае вся вина лежит на том, кто причинил вам зло. Если же речь идет о разрушившихся отношениях – помните, что в них всегда вовлечены двое. Разберитесь в этом, не предавая себя и помня о собственной ценности.

Возможно, что-то в произошедшем было следствием ваших ошибок – не вините себя за них, но запомните на будущее. Это поможет вам пересобрать свою жизнь заново, учитывая новый опыт, пусть и полученный столь тяжелым способом. Возможно, вы осознаете, что мучительное расставание было следствием расхождения ваших с партнером жизненных целей, утраты той общности, которая когда-то вас связывала. Возможно, вы осознаете, что эти отношения, столь привычные, тяготили вас, не давая развиваться. А возможно, вы поймете, что такие чувства испытывал и ваш партнер – и признаете за ним право на это.

Шаг к прощению

И так будет сделан пятый шаг – прощение того, кто причинил вам ужасную боль, но теперь уже не имеет власти над вами и вашей жизнью. Вы оба построили дом, который разрушился. Пришло время строить новый – с учетом всех прежних ошибок, с пониманием своей важности и ценности. И хотя вы изранены и сохраните в душе и сердце множество шрамов, вы живы и готовы продолжить путь – ради себя, своей собственной, единственной и неповторимой жизни.