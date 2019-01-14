Пять лучших автомобилей 2018 года, рабочие специальности снова востребованы и другие новости понедельника

5 лучших марок автомобилей минувшего года названы экспертами, сообщает «РИА Новости». Все они оказались не дешевыми. Самым надежным автомобилем признана «Toyota Camry» седьмого поколения. Ее цена начинается от чуть более 1,5 млн руб. Самой безопасной машиной стал кроссовер «Volvo XC90». За безопасность надо платить, так что приготовьте 4 млн руб. Самым комфортным автомобилем признан «Mercedes Maybach S600». В нем есть и кожаная отделка и коврики из овечьей шерсти и минибар за 4 тыс. евро и многое еще чего. Цена этого чуда начинается с 12 млн руб. Самым быстрым автомобилем назван «Bugatti Chiron». Его стоимость – 18,4 млн руб. и заначка на штрафы ГИБДД – машина разгоняется до 420 километров в час. Для любителей экологии – электромобиль «Tesla Model S», лучший в своем классе. Но в России он не продается. Так что любителям свежего воздуха придется повременить.

Специалисты по трудоустройству утверждают, что самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в наступившем году станут рабочие специальности, пишут «РИА Новости». Так что, товарищи ученые, доценты с кандидатами, пора переучиваться.

Американские санкции могут «накрыть» и Европу. Это относится к компаниям, участвующим в проекте «Северный поток – 2», сообщает «Bild». Интерес Америки здесь очевиден. США хотят заменить российский трубопроводный газ на свой – сжиженный, который пока стоит дороже российского топлива. Прагматичная Германия, в лице Ангелы Меркель, этому всячески противится. Чем закончатся противоречия союзников по НАТО, пока не ясно. Однако трубопровод строится вовсю. Остается, правда, проблема с Данией, которая пока не дала согласие на прокладку трубы через ее территориальные воды в Балтийском море.

Около 8 млрд руб. потратили на приобретение различных товаров иностранные туристы, посетившие Россию с апреля по декабрь минувшего года, пишут «Известия». Наиболее активными покупателями стали граждане Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии, каждый из которых потратил на покупки около 100 тыс. руб. По данным Федеральной таможенной службы, наиболее популярными товарами у туристов были одежда, обувь, кожгалантерея, черная икра, косметика и ювелирные украшения. Эксперты утверждают, что этот покупательский бум стал возможен в результате введения в апреле прошлого года системы tax free, позволяющей компенсировать НДС при выезде с территории России.

Внешнеторговый оборот Китая в прошедшем году достиг рекордной отметки в 4,62 трлн долларов, сообщает «Интерфакс». Положительное сальдо составило при этом 546,8 млрд. Несмотря на торговую войну с США, положительное сальдо в американо-китайской торговле составило 323,32 млрд долларов. При этом китайский экспорт в Америку вырос на 11,3%.