Пяди украинской земли. Депутаты Верховной Рады отменили мораторий на продажу черноземов Украины

Украинский парламент в первом чтении принял законопроект, согласно которому с первого октября 2020 года в снимается мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, который действовал на Украине в течение 14 лет. Новые власти перешагнули последний рубеж национальных интересов, который отстаивал даже экс-президент Украины Петр Порошенко.

Купить землицы

Как сообщается на официальном сайте Рады, данный законопроект нашел поддержку у 240 депутатов при том, что для его принятия необходимо было минимум в 226 голосов. Ранее в украинских СМИ появлялись сообщения о том, что Владимир Зеленский лично требовал «проголосовать как надо» от всех депутатов партии «Слуга народа», которая сегодня образует парламентское большинство.

В принятом законопроекте речь идет о том, что с первого октября следующего года должен быть отменен запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Как передает РИА Новости, это означает, что купить землю можно будет не только у украинских физических и юридических лиц, но и у территориальных общин, а также у государства.

Свинья в гробу

Но далеко не все на Украине с этим согласны. И не все выказывают своей протест закону о продаже украинской земли в «парламентских выражениях».

Так, в минувшую среду в столице Украины участники Всеукраинского аграрного совета устроили протестный перфоманс. В ходе акции они принесли к стенам украинской Рады мертвую свинью, которая лежала в гробу. Таким образом они выразили свой протест снятию запрета на продажу земель Украины. Расшифровывая столь неоднозначный перфоманс, участники акции пояснили, что так называемые «символические похороны свиньи» отображают будущее животноводства на Украине, обреченного по их мнению на гибель в случае внедрения «дикого рынка земли».

Известно, что проведения земельной реформы от Киева давно добивается Международный валютный фонд (МВФ), ставя ее условием получения новых займов. Петр Порошенко перед выборами продлил мораторий до 1 января 2020 года.

Протест депутатов

За два дня до принятия закона президент Украины заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только украинские граждане, а вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на референдум, и только в случае положительного решения граждане других стран смогут покупать и продавать землю Украины.

Но не все вняли этому заявлению. Так, депутат Рады Вадим Рабинович призвал не доверять обещаниям Владимира Зеленского о том, что земельный вопрос будет вынесен на всеобщий референдум в случае принятия закона о ее продаже в первом чтении.

Депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» задолго до приятия законопроекта стали требовать проведения всеукраинского референдума по земельной реформе. Как рассказала депутат Наталья Королевская, факт продажи украинской земли иностранцам никаким образом не соотносится с экономическими реформами и перед принятием таких серьезных решений нужно изучить мнение общества.

Опасения экспертов

Российские и украинские эксперты заявляют о том, что экспансия зарубежного капитала приведет к уничтожению украинского мелкого и среднего фермерства. Более того, под удар попадут даже крупнейшие агрохолдинги Украины.

Суть в том, как пишет «РГ», в данный момент порядка 10 миллионов гектаров земля Украины является собственностью государства. Более 30 миллионов гектаров земли еще в 1994 году равномерными паями было поделено между бывшими колхозниками и их семьями – а таких насчитывается около 1,7 миллиона. По действующим в стране законам данные паи можно передавать по наследству, а продавать – только право пользования ими, либо право долгосрочной аренды. Этими возможностями сегодня активно пользуются фермеры и крупные агрохолдинги.

Старт так называемой «свободной продажи» приведет к массовому разрыву договоров аренды и началу процесса «огораживания». Вместе с этим возможности выкупить полностью собственные земельные банки, и тем более - увеличить их площадь, у местных аграриев, скорее всего не будет.

Проблема в том, что практически весь украинский сеьхозбизнес закредитован сверх меры. То есть, речь идет о «банальной» нехватке средств. Это загодя ставит украинские компании в ситуацию проигрыша транснациональным «коллегам» - компаниями типа американской Cargill или немецкой Bayer.