Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?

Forbes опубликовал рейтинг российских бизнесменов, которым принадлежат самые дорогостоящие земельные банки. По данным исследователей в России 20 землевладельцев контролируют 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд рублей. Самой дорогой оказалась кубанская земля, а рейтинг возглавила фирма «Агрокомплекс», которая принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В то же время опубликован закон, который позволит владельцам небольших земельных участков зарегистрировать излишки используемой ими земли.

Рейтинг латифундистов

Как отмечают аналитики Forbes, сельскохозяйственные угодья в оценивались исходя из их площади и расчетной цены 1 га. Информацию о площади земель агрохолдинголдингов Forbes брал с их официальных сайтов и добровольно заполненных анкет, также использовались данные обзора компанией BELF. При расчете стоимости земли сельхозназначения в разных регионах России за основу брали открытые данные о покупке-продаже земли в 2018 году, а также среднюю кадастровую стоимость 1 га. Рассчитанный Forbes коэффициент превышения кадастровой стоимости над рыночной ценой в 2018 году составил 1,38.

Первое место в рейтинге крупнейших землевладельцев России заняла семья бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Общая площадь принадлежащей семейной фирме «Агрокомплекс» земли (649 тыс га) не самая большая стране, но стоимость черноземов в Краснодарском крае остается самой высокой в России (68,5 млрд рублей). Второе место занимает агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова, который владеет с 412 га стоимостью 45,6 млрд рублей. На третьем месте - «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников, которым принадлежит1 млн га, но стоит вся эта земля лишь 45 млрд. рублей. Дело в том, что эти угодья находятся в основном в регионах Центрального федерального округа, то есть в нечерноземье, где цена гектара земли почти в три раза ниже, чем в Краснодарском крае

В ТОП-20 российских латифундистов вошли также другие бизнесмены из списка Forbes - Андрей Гурьев, Олег Дерипаска, Вадим Мошкович, Игорь Худокормов. В сумме все участники «двадцатки» контролируют 7,87 млн га земель сельхозназначения стоимостью $7,3 млрд.

По прямому назначению

Примечательно, что все эти землевладельцы используют свои сельскохозяйственные земли по прямому назначению. Аналитики Forbes отмечают, что сельское хозяйство в Росссии, стало высокорентабельным бизнесом. Так, например, рентабельность выращивания подсолнечника превышает 33%, сахарной свеклы и зерна – достигает почти к 30%, производство пшеницы в южных регионах - и вовсе 50%.

14 лет назад, когда Forbes впервые составил рейтинг землевладельцев России, все было совсем по-другому и самые ценные земельные активы были сгруппированы вокруг Москвы. В список латифундистов 2005 года входили миллиардеры Роман Абрамович, Дмитрий Каменщик, Александр Светаков, Давида Якобашвили, Гавриил Юшваев, а также банкиры Николай Цветков, Дмитрий и Алексей Ананьевы, которые даже не планировали заниматься сельским хозяйством. На скупленных за символическую плату паях подмосковных колхозов строились торговые центры и логистические парки, жилые кварталы и коттеджные поселки.

Теперь же в АПК пришли бизнесмены с большими деньгами. И произошло это во многом благодаря тому, что в развитие сельского хозяйства государство стало вкладывать сотни миллиардов рублей. Как отмечают эксперты, перераспределение земли от мелких собственников к крупным агрохолдингам началось еще в первой половине 2000-х. «Процесс ускорился в 2008–2009 годах, после резкого взлета мировых цен на сельхозпродукцию, а еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014–2016 годах, после девальвации рубля и начала импортозамещения», —отмечает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

При этом усиливается как влияние как влияние лоббистов из бизнеса на государственную аграрную политику, так и влияние государства на бизнес, поскольку большинство агрохолдингов закредитованы в государственных банках.

Получить излишки

Впрочем, государство делает шаги навстречу не только латифундистам, но и простым землевладельцам. На днях опубликованы законы "О внесении изменений в Федеральный закон "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости", которые ряд экспертов назвали революционными.

По данным Росреестра, площадь фактически используемых земельных участков в среднем на 10% превышает ту, что указана в Едином государственном реестре недвижимости.

Законодательные новации заключаются в следующем: если при проведении комплексных кадастровых работ выясняется, что владелец участка использует больше земли, чем значится по документам, то он получает право оформить на себя эти «излишки».

Кадастровыми работы бывают, условно говоря, индивидуальными и комплексными. В индивидуальном порядке почти каждый владелец дома, дачи, огорода заказывал обмер и узаконивал свои сотки. А комплексные кадастровые работы заказывают муниципальные власти и выполняются они за бюджетные деньги.

Так вот поправки в закон "О кадастровой деятельности" позволят снять барьеры при выполнении комплексных кадастровых работ и сэкономить государственные средства. В законе также прописаны правила устранения ошибок в местоположении границ участков силами самого Росреестра. Все это, как считают разработчики закона, позволит местным органам власти "повысить эффективность управления территориями, сократить количество земельных споров и защитить права собственников".

В этом году комплексные кадастровые работы пройдут в 33 субъектах России и обойдутся казне в 205 миллионов рублей. А на а 2020 год заявки на проведение таких работ поступили в Росреестр от 46 субъектов РФ.