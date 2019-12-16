Путин ввел налог на самозанятых еще в 19 регионах. Зачем властям этот «эксперимент»? 83 0 Экономика

С 1 января 2020 года стать самозанятым легально можно будет в 23 регионах России. К Москве, Татарстану, Московской и Калужской областям, где «эксперимент» проходит с 2019 года, добавят регионы-доноры и регионы с городами-миллионниками. Соответствующие поправки в закон внес президент Владимир Путин. Цель властей – борьба с теневым сектором экономики и занятостью. Самозанятым предложат платить 6% от доходов.