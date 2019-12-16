Капитал страны
ENGLISH
16 ДЕК, 11:38 МСК
USD (ЦБ) 62,5544
EUR (ЦБ) 69,8608
Путин ввел налог на самозанятых еще в 19 регионах. Зачем властям этот «эксперимент»?
16 Декабря 2019 83 0 Экономика
С 1 января 2020 года стать самозанятым легально можно будет в 23 регионах России. К Москве, Татарстану, Московской и Калужской областям, где «эксперимент» проходит с 2019 года, добавят регионы-доноры и регионы с городами-миллионниками. Соответствующие поправки в закон внес президент Владимир Путин. Цель властей – борьба с теневым сектором экономики и занятостью. Самозанятым предложат платить 6% от доходов.
Преимущества самозанятых
- Власти называют «экспериментом» форму работы с самозанятым населением – людьми, которые предлагают свои услуги физическим и юридическим лицам, не привлекая наемных работников. Специально для них ввели упрощенный порядок регистрации, не предполагающий отчетности и использования контрольно-кассовой техники, а также особый налоговый режим – 4% от доходов, полученных от физлиц и 6% от доходов, полученных от компаний и никаких перечислений в фонд обязательного медицинского страхования и пенсионный фонд.
- Это выгоднее, чем регистрироваться индивидуальным предпринимателем, который должен отчислить в фонды взносы на 36 тыс. руб. в год. Правда, есть и ограничения – доход не может быть больше 200 тыс. руб. в месяц и более 2,4 млн руб. в год.
- С начала 2019 года самозанятым можно было стать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Власти признали эксперимент удачным – 260 тыс. граждан из тех, кто ранее не платил налоги, поучаствовали в «эксперименте». Поэтому Путин на основании выводов Федеральной налоговой службы и Минфина расширил проект еще на 19 регионов, среди которых: Санкт-Петербург, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Свердловская, Тюменская, Красноярская и другие области.
- Цель властей – вывести из теневого сектора как можно большее количество граждан. Сегодня, по разным оценкам, в тени остаются от 13 до 20 млн работающих граждан, которые не перечисляют налоги государству.
- Самозанятым, чтобы платить налоги, необходимо установить на телефон приложение «Мой налог», через которое и устанавливается контакт с налоговой.
Недостатки самозанятых
- Несмотря на простоту регистрации и отчетности, не все юридические лица соглашаются работать с самозанятыми – компаниям недостает юридических подтверждений (у самозанятых нет никаких документов, подтверждающих статус). Компании опасаются налоговых проверок, которые могут установить, что человек на самом деле не был самозанятым, при этом компания выплачивала ему средства без страховых взносов. Поэтому компаниям комфортнее работать с ИП.
- Особый режим для самозанятых на сегодняшний день распространяется на территории, где на высоком уровне отлажено администрирование и есть экономическая активность. Самозанятым нельзя стать в республиках Северного Кавказа, в регионах Центральной России и на Дальнем Востоке. Именно в этих регионах высока доля теневой экономики.
- Из-за нежелания выходить из тени и трудностей с заключением контрактов с компаниями-подрядчиками граждане неохотно регистрируются самозанятыми. 260 тыс. человек для Москвы (население свыше 12 млн), Подмосковья (7,5 млн), Татарстана (3,8 млн), Калужской области (1 млн) – это меньше 1% населения. Однако у властей есть «козырь» в рукаве – банковские переводы между частными лицами. В 2018 году была подготовлена законодательная база для взыскания налогов с любых денежных переводов на карту. В любой момент при необходимости власти могут воспользоваться этой опцией.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
15 ДЕК, 21:20 Техасские ученые обнаружили муравьев-наездников, которые «седлают» более крупных муравьев
10:56 В Самарской области начали подготовительные работы для строительства моста через Волгу за ₽120 млрд
11 ДЕК, 15:55 Семь раз отмерь, один – проконтролируй
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Написать комментарий