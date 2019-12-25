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Путин спас экономику России. Какое решение президента предотвратило катастрофу

25 Декабря 2019 313 0 Экономика
Путин спас экономику России. Какое решение президента предотвратило катастрофу

Десять лет назад (на самом деле 16) Владимир Путин принял решение, которое спасло экономику России – он создал резервные фонды, заявил глава Счетной палаты, бывший министр экономики и давний соратник президента Алексей Кудрин. Своим мнением Кудрин поделился в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Политическая воля

  • Путин поддержал идею тогда еще министра финансов Алексея Кудрина о создании Стабилизационного фонда с 1 января 2004 году. Кудрин и глава Минэкономразвития Герман Греф предложили переводить в Фонд доходы от добычи и экспорта нефти выше «цены отсечения» (первоначально 20 долларов за баррель). Критики из числа экономических «дирижистов», в частности академик Сергей Глазьев, требовали отставки Кудрина за то, что средства Стабфонда вкладывались в иностранные ценные бумаги и не шли на развитие отечественной экономики. Кудрин объяснял изъятие сверхдоходов борьбой с инфляцией.
  • В 2008 году Путин также поддержал разделение Стабфонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Первый должен был покрывать дефицит бюджета, а второй пойти на пенсионное обеспечение граждан. Однако в кризис 2008-2009 годов, который власти последовательно отрицали, средства пошли не по прямому назначению, а на спасение компаний крупнейших предпринимателей.
  • «В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано», – подчеркнул Кудрин.
  • Соратник Путина уверен, что именно создание фондов «сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов». «У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», – добавил экс-министр финансов.

Подушка безопасности

  • На момент начала кризиса 2008 года Стабилизационный фонд накопил значительные резервы – 156 млрд долларов, или 3,8 трлн руб. Средства Фонда помогли поддержать крупные частные предприятия и банки и выполнить обязательства бюджета.
  • В 2016 году Резервный фонд был полностью исчерпан и ликвидирован. Сейчас в распоряжении правительство находится только Фонд национального благосостояния, средства которого предполагается инвестировать в инфраструктурные проекты.
  • Сегодня все дополнительные нефтегазовые доходы казны направляются в ФНБ, который до последнего времени выполнял функцию «подушки безопасности» для государственного бюджета. Согласно оценке Минфина, на 1 декабря текущего года объем ФНБ составлял 7,9 трлн руб., или 124 млрд долларов.

Коллеги по Собчаку

  • В свое время Кудрин и Путин трудились в Санкт-Петербурге у Анатолия Собчака, который тогда занимал должность мэра северной столицы. Путин был главой комитета внешнеэкономических связей, а Кудрин – главой финансового комитета. Позднее оба практически в одно время стали заместителями мэра.
  • «Потом примерно в одно время первыми замами мэра. И, в общем, много общались, конечно, друг другу помогали, должен сказать. И я хочу сказать, что его взгляды мало изменились за это время», – вспоминает Кудрин.
  • По словам Кудрина, сегодня в России меняется характер правления, и на это влияют объективные обстоятельства. «Потому что многие реформы не всегда удаются, многие замыслы, в том числе демократические институты, не срабатывают… Но я, может быть, отчасти жалею, что мы мало сейчас уделяем внимания развитию демократических институтов. Очень хотелось бы, чтобы этого было больше», – заключил Кудрин.

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Редакция "Капитала Страны"

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