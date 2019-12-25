Путин спас экономику России. Какое решение президента предотвратило катастрофу 313 0 Экономика

Десять лет назад (на самом деле 16) Владимир Путин принял решение, которое спасло экономику России – он создал резервные фонды, заявил глава Счетной палаты, бывший министр экономики и давний соратник президента Алексей Кудрин. Своим мнением Кудрин поделился в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.