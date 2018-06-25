Путин следил за шпионом в «Интер РАО». Кому Карина Цуркан «сливала» информацию об энергообеспечении Донбасса

Члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан подозревают в передаче иностранным спецслужбам информации, связанной с переговорами Москвы по организации поставок электроэнергии на территорию Крымского полуострова и ЛНР. Как сообщается, первичную информацию об утечках удалось получить по линии СВР. Путин получал отчеты о работе разведки и следил за ходом операции.

Что говорит разведка

Карина Цуркан, которую арестовали и подозревают в шпионаже, кроме всего прочего передавала Румынии информацию, связанную с переговорами по организации поставок электроэнергии на территорию Крыма и в непризнанные республики Донбасса (ДНР и ЛНР). Об этом в разговоре с РБК сообщил собеседник из российских спецслужб. Этот же факт подтвердили два чиновника, которые в курсе темы и владеют информацией о подготовке территориальных схем электроснабжения.

Один их источников сообщил следующее (цитата по РБК): «Оперативная разработка Цуркан шла больше года, осуществлялась сотрудниками департамента контрразведки и службы экономической безопасности ФСБ. Первичная информация пришла по линии службы внешней разведки. Активная стадия операции пришлась на апрель—май».

Как выяснили сотрудники СВР, кто-то занимается «сливом информации» румынскому члену НАТО, и за этим могут стоять США. Это были сообщения именно политического характера, например, о том, с кем ведется работа на Украине, в республиках, на Крымском полуострове и других регионах, в которые идет поставка электроэнергии. «Кто сотрудничает, кто отказывается, с кем мы вообще разговариваем, какие есть проблемы, какие схемы», – пояснил собеседник.

По информации источника, в 2014 году, когда Киев стал угрожать, что отключит полуостров от электроэнергии, «дочка» «Интер РАО» – ООО «ЦОР» – занялась организацией поставок электроэнергии на Украину, а та, в свою очередь, – в Крым. Собственно схемой организации поставок занималась лично Цуркан. И она владела всеми контактами российских чиновников на Украине.

Задержание Цуркан

Сотрудники ФСБ задержали Цуркан еще 14 июня. Весьма оперативно, уже на следующий день, решением Лефортовского суда было удовлетворено ходатайство СУ ФСБ об аресте Цуркан по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Адвокаты подозреваемой решили обжаловать данное решение.

На официальном сайте «Интер РАО» сообщается, что Цуркан – гражданка России. По информации источников РБК, в 2016 году она приняла решение отказаться от гражданства Молдавии. Позднее она стала и гражданкой Румынии. Как рассказал глава МИД республики Теодор Мелешкан, у Цуркан «несколько паспортов».

После того, как подозреваемую задержали, серия обысков прошла в кабинете заместителя министра энергетики РФ Вячеслава Кравченко. Как сообщает СМИ, на момент обыска его самого на рабочем месте не было. Кроме этого, как рассказал еще один источник, обыски прошли и дома у Кравченко. Не исключено, что он может проходить свидетелем по делу Цуркан, что также подтверждают собеседники, близкие к ситуации.

Более того, сама Цуркан дала показания на еще трех чиновников из Министерства энергетики. Они тоже имели отношение к вопросу поставок электроэнергии в ДНР, ЛНР и Крым. Позднее эти сообщения подтвердились правительственными источниками, которые отметили, что эти трое так же, как и Кравченко, не являются подозреваемыми.

Ситуация с Донбассом

В 2015 году украинские власти отказались платить за электроэнергию, которую российская сторона поставляла в ДНР и ЛНР. Как пояснили источники РБК, один из которых является создателем схемы, данные поставки отнесли к нормативным потерям ФСК (владелец магистральных российских сетей), которые покрываются за счет тарифа для промышленных потребителей. Вместе с этим, как пишет издание, поставки в непризнанные республики Донбасса, которые списывались на потери, в Минэнерго и ФСК всегда отрицали.

РБК напоминает, российская электроэнергия направляется в основном в Луганскую народную республику. Что касается ДНР, то в этой республике дефицита нет: здесь работают две электростанции: «Старобешевская» и «Зуевская». Как отмечают аналитики, поставка около 2,5 млрд кВт·ч в ЛНР составляет около в 2,5–3 млрд руб. в год.

Путин в курсе

Президент России Владимир Путин в курсе дела Цуркан. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, ему приносили отчеты по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан. «Безусловно, конечно», – подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, «в курсе ли президент».

Вместе с этим Песков отметил следующее: «Вы знаете, что Кремль не занимается следственными действиями. В плане контрразведки, вы знаете, есть ФСБ, которая и выполняет эти функции, и другие специальные службы и ведомства, которые выполняют свои обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам нашей с вами страны».