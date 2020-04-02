Капитал страны
ENGLISH
02 АПР, 18:26 МСК
USD (ЦБ) 77,7325
EUR (ЦБ) 85,7389
Путин продлил «нерабочие» дни до 30 апреля. Россиян ждут массовые увольнения, компании – крах
2 Апреля 2020 667 0 Политика
Президент России Владимир Путин выступил со вторым экстренным сообщением для граждан по поводу пандемии коронавируса. Основная новость – режим самоизоляции продлевается до 30 апреля, а все компании, связанные с торговлей, услугами и образованием должны остановить работу. Ни о какой поддержке Путин не сказал, ограничившись общими словами о «сложности ситуации», «снижении рисков», «принятии дополнительных решений».
До 30 апреля нерабочие дни и после
- Президент Путин перехватил инициативу у региональных властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, который добивался продления карантина до лета. Президент не согласился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который считал, что разумным будет продлить «нерабочие» дни до 13 апреля. Это же рекомендовала Путину вице-премьер Татьяна Голикова. Но Путин оказался радикальнее – карантин продлевается до 30 апреля.
- Других новостей Путин в своем коротком обращении не сообщил. Он сказал, что пик эпидемии не пройден, угроза сохраняется. По поводу мер региональных властей он отметил: где-то должны быть жесткие ограничения, где-то точечные меры. Главам регионам Путин предоставит дополнительные полномочия. Очевидно, полномочия будут касаться не экономической поддержки граждан и компаний, а ужесточения наказания и введения еще более крупных штрафов за нарушение режима самоизоляции.
- Регионы получили право от президента своевольно определять, какие компании будут работать, а деятельность каких будет приостановлена. Работать разрешено только властям и продовольственным магазинам, а также производствам с непрерывным циклом. Координировать региональные власти будут полномочные представители президента – эту ответственность глава государства с себя снял.
- Путин не исключил, что дата карантина будет скорректирована по ситуации.
- Эксперты уже прогнозируют массовые увольнения или отправку сотрудников в неоплачиваемый отпуск, несмотря на слова Путина о необходимости сохранить рабочие места «с сохранением заработной платы». Это происходит даже в государственных учреждениях в регионах. Месяц простоя никто себе позволить не может. Как государство собирается помочь безработным, Путин не сказал. Компаниям обещаны не отмена налогов, а отсрочки и беспроцентные займы на выплату зарплат.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
14:13 В Татарстане КАМАЗ подготовил к безвозмездной передаче медикам защитные костюмы своего производства
13:15 В Якутии дан старт строительству судоверфи и терминала Ленского речного пароходства за 8,2 млрд руб.
12:35 На Ставрополье вышла на полную мощность крупнейшая в РФ солнечная электростанция за 14 млрд рублей
11:34 В Подмосковье запущен серийный выпуск щитов постоянного тока с применением отечественных компонентов
01 АПР, 13:30 Из Подмосковья экспортировали первое российское оборудование для термической переработки отходов
01 АПР, 13:09 В Кемеровской области построили техкомплекс на шахте «Талдинская-Западная-1» за 1,3 млрд рублей
Написать комментарий