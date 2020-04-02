Путин продлил «нерабочие» дни до 30 апреля. Россиян ждут массовые увольнения, компании – крах 667 0 Политика

Президент России Владимир Путин выступил со вторым экстренным сообщением для граждан по поводу пандемии коронавируса. Основная новость – режим самоизоляции продлевается до 30 апреля, а все компании, связанные с торговлей, услугами и образованием должны остановить работу. Ни о какой поддержке Путин не сказал, ограничившись общими словами о «сложности ситуации», «снижении рисков», «принятии дополнительных решений».