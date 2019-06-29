Путин прилетел в Братск из Осаки ликвидировать последствия паводка

Возвращаясь с саммита G20 в Японии, Президент России прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область. В ночь с 29 на 30 июня он провел в аэропорту в Братске совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения, в результате которого погибли пять человек, подтоплено более 3700 домов, пострадал 31 населенный пункт.

В регионе, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, глава государства потребовал немедленно начать выплаты пострадавшим и проконтролировать, чтобы помощь дошла до каждой конкретной семьи. Было сказано, что люди должны получить не только временное жилье и питание, но и оперативную информацию о том, куда эвакуированы их близкие. Детей из пострадавших районов поручено отправить в оздоровительные летние лагеря.

Кроме того, Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки оценить объем восстановительных работ и не позволить «недобросовестным торговцам наживаться на беде людей». Обеспечить контроль цен на товары в Иркутской области должны ФАС и МВД.

На помощь пострадавшим Иркутской области из резервного фонда Правительства РФ выделят более 650 миллионов рублей. Те граждане, которым в результате паводка причинен ущерб здоровью, выплатят пособия от 200 до 400 тысяч рублей, тем, кто полностью или частично лишился имущества – компенсации в 50-100 тысяч рублей.