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«Путин построил нам мост». Кубань стала ближе для украинских националистов?

27 Декабря 2019 128 0 Политика
«Путин построил нам мост». Кубань стала ближе для украинских националистов?

Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялся в конце декабря этого года при участии президента Владимира Путина. Заметное событие ожидаемо вызвало осуждение США, Евросоюза и, естественно, Украины. 25 декабря первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь, а утром 26 декабря состав из Москвы приняли в Симферополе. По мнению Киева – железнодорожный мост через Керченский пролив нарушает украинскую границу. Но в том, что он построен и действует, на Украине видят и плюсы.

Долгожданное признание

  • «Вопиющим неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины» назвал посол США на Украине запуск железнодорожного сообщения между Крымом и Россией через Керченский пролив. Американский посол осудил действия Москвы, как «украинские и другие европейские партнеры».
  • «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украину» – по такой статье в Киеве возбудили дело после сообщения о начале работы железной дороги между Крымом и Россией. Примечательно, что дело возбудила прокуратура Автономной Республики Крым, которая контролируется киевскими властями.
  • «Украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать», – прокомментировал прозвучавшие заявления глава республики Сергей Аксенов. По его мнению, в форме осуждения и уголовного дела произошло признание транспортного перехода через Керченский пролив.

Без какой-либо помощи

  • «Элементарную зависть», скрывающуюся за осуждением США и Украиной, увидел глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он подчеркнул, что Россия самостоятельно, «без какой-либо помощи» реализовала «столь масштабный проект».
  • «Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми западные страны так стремились сдержать развитие России», – отметил Молохов в разговоре с РИА Новости.
  • По его словам, проект стал знаковым событием для жителей Крыма и гордостью России.

Кубань стала ближе

  • Против запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив также выступили Польша и Румыния. Комментируя это событие Twitter, польское ведомство заявило: «Тем самым Москва вновь подтверждает адекватность твердой реакции ЕС, в том числе наложенных санкций. Польша не признает незаконную аннексию Крыма».
  • В румынском МИДе в свою очередь заявили, что открытие железнодорожной части Крымского моста – это нарушение Россией международного права. «Румыния подтверждает свою поддержку Украины, ее суверенитет и территориальную целостность», – подчеркнули в ведомстве.
  • Однако не все оценки были негативными, депутат Рады Алексей Гончаренко увидел в открытии железнодорожного движения и преимущества. В своем видеообращении он заявил, что теперь Кубань для Украины «станет ближе». «Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», – подчеркнул парламентарий, подразумевая претензии украинских националистов на Краснодарский край.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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