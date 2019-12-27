«Путин построил нам мост». Кубань стала ближе для украинских националистов? 128 0 Политика

Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялся в конце декабря этого года при участии президента Владимира Путина. Заметное событие ожидаемо вызвало осуждение США, Евросоюза и, естественно, Украины. 25 декабря первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь, а утром 26 декабря состав из Москвы приняли в Симферополе. По мнению Киева – железнодорожный мост через Керченский пролив нарушает украинскую границу. Но в том, что он построен и действует, на Украине видят и плюсы.