Путин подведет социально-экономические итоги года с правительством, в Совбезе признали отставание России и другие новости среды

Владимир Путин проведет традиционную предновогоднюю встречу с членами правительства, на которой будут подведены итоги социально-экономического развития страны в уходящем году. Также будут обсуждаться актуальные текущие задачи, сообщает «Интерфакс». Состоится и встреча президента с представителями бизнеса, на которую приглашено 60 руководителей крупнейших компаний и объединений предпринимателей.

Рекордные объемы газа – 733 млрд кубометров, добыли российские газовые компании в этом году. Из них на долю «Газпрома» приходится 495 млрд кубометров. Экспорт газа увеличился на 9,3% и достиг 245 млрд кубометров, передает ТАСС.

В Совбезе РФ констатировали факт отставания России в области робототехники. В связи с этим было заявлено о необходимости формирования единой государственной политики в этой сфере. Особое внимание обращалось на необходимость внедрения роботов в гражданские отрасли промышленности, интенсификацию научных исследований и подготовку квалифицированных специалистов. Конечной целью разрабатываемой программы должно стать превращение производства роботов в полноценную отрасль промышленности страны, передает «Интерфакс».

Борьба с курением набирает обороты. Концепция противодействия потреблению табака разработана в Минздраве. Ведомство подсчитало, что в настоящий момент в России насчитывается примерно 40 млн курильщиков, что составляет более 30% всего населения, включая младенцев и детей. Минздрав рассчитывает, что реализация предложенной им программы, позволит сократить к 2050 году число курильщиков в стране до 5% от ее населения. По оценкам аналитиков Минздрава, проблемы со здоровьем, вызванные курением, приводят к уменьшению ВВП на 2%, сообщает «РИА Новости».

Рост цен на мобильный интернет ожидается в России с начала 2019 года, пишет «Коммерсант». Эксперты связывают это с повышением НДС и вступлением в силу закона Яровой, существенно увеличивающего затраты операторов связи. Эти опасения не беспочвенны. Так «Tele2», «МегаФон» и «Вымпелком» уже объявили о повышении стоимости своих услуг. На сегодняшний день Россия занимает 8 место в мире по стоимости мобильного интернета.