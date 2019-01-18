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Путин подключает Сербию к Таможенному союзу, Саудовская Аравия вложит в Россию и другие новости пятницы

18 Января 2019 1051 0 События и факты
Путин подключает Сербию к Таможенному союзу, Саудовская Аравия вложит в Россию и другие новости пятницы

Земле грозит столкновение с астероидом Апофис, которое может произойти в 2068 году. А в 2029 году он пройдет мимо Земли на расстоянии 38 тыс. километров, что в десять раз ближе расстояния от Земли до Луны. Это сближение может изменить его траекторию, что и приведет к катаклизму 2068 года. Размер Апофиса – 325 метров. Он был обнаружен в 2004 году и получил свое название в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, сообщает РИА Новости.

США могут отменить импортные пошлины на китайские товары, пишет Wall Street Journal. Это предполагается сделать для того, чтобы успокоить рынки. Однако если такой шаг и будет сделан, он не приведет к прекращению «торговой войны». Многие претензии США к Китаю останутся в силе.

Крупные инвестиции в нефтехимическую промышленность России планирует Саудовская Аравия. Речь идет о миллиардах долларов. Такое заявление сделал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов этой страны, сообщает РИА Новости. При этом никакой конкретики об объектах будущих инвестиций и их сроках обозначено не было.

Вчера в Пентагоне был обнародован новый Обзор политики США в области противоракетной обороны (ПРО), передает ТАСС. Новая стратегия ПРО предполагает увеличение числа противоракетных установок (20 из них будут размещены на Аляске), разработку систем защиты с использованием крылатых и гиперзвуковых ракет, а также создание космической системы обнаружения стартов ракет потенциального противника.

Вчера Владимир Путин посетил с официальным визитом Сербию. Предметом переговоров стало экономическое сотрудничество двух стран. Речь, в частности, шла о строительстве ветки газопровода «Турецкий поток». По словам российского президента, наша страна готова инвестировать в этот проект 1,4 млрд долларов. Путин выразил надежду, что уже в этом году будет подписан договор о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом, что обеспечит дополнительные возможности для углубления взаимовыгодных торговых отношений.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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