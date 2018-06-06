Путин отстаивает суверенитет, пока бензин растет в цене, а «Газпром» собираются поддержать за счет населения. Эти и другие новости среды

Владимир Путин заявил, что Россия и ее народ всегда будут отстаивать суверенитет. «Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое», – сказал президент. Он добавил также, что рассчитывает на снятие всех ограничений, вредных для мировой экономики.

В России резко выросли цены на нефтепродукты. По данным Росстата, в апреле этого года цены на бензин увеличились на 13% по сравнению с мартом. В мае рост продолжился. Бензин подорожал еще на 5,6% по сравнению с апрелем. Правительство принимает ряд мер (снижение акцизов), чтобы остановить этот процесс.

Правительство РФ может рассмотреть вопрос о поддержке «Газпрома» после ареста его активов в Нидерландах по иску «Нафтогаза». Украинская компания требует с «Газпрома» 2,6 млрд долларов. Российская сторона отвечает, что подобные действия могут осложнить переговоры с Киевом о поставках и транзите газа.

Производство самолета Ан-124 «Руслан» в России невозможно, заявил его разработчик - украинское конструкторское бюро «Антонов». На предприятии это объяснили тем, что для предполагаемой модернизации самолета необходимо знать всю информацию об особенностях конструкции, сроков службы, данных испытаний. Возобновлять сотрудничество с Россией в «Антонове» не собираются, сообщает «РИА Новости».

Президент Франции Эммануэль Макрон на вопрос о результатах его переговоров с Дональдом Трампом ответил цитатой, приписываемой Бисмарку: «Если бы мы рассказали людям, из чего делаются сосиски, они вряд ли стали бы их есть». Ранее телеканала CNN охарактеризовал телефонный разговор двух лидеров как «ужасный».