Путин оказывает помощь Киргизии, от Superjet-100 снова отказываются

Датское энергетическое агентство не подтвердило запрет на сооружение газопровода в своих территориальных водах, сообщает ТАСС. Ранее украинский «Нафтогаз» утверждал, что Дания не дала разрешения на прокладку трубопровода. Однако, как утверждают эксперты, существует альтернативный вариант проекта, который, правда, будет на 36 км длиннее первоначального.

Кемеровская область стала Кузбассом. Указ о переименовании вчера подписал Владимир Путин. Этого хотело население региона. Дело в том, что название Кузбасс ввел русский ученый Петр Чихаев, который еще в 1842 году открыл грандиозные запасы угля в этом регионе. С тех пор и началось освоение территории.

У Superjet-100 очередной провал. Самый крупный контракт на поставку среднемагистральных самолетов в зарубежные страны был в свое время заключен с мексиканской компанией Interjet, которая входит в тройку крупнейших авиаперевозчиков Мексики. В чем проблемы? А в том же, что и у ирландского перевозчика City Jet, который отказался от SSJ-100 ранее из-за проблем с послепродажным обслуживанием этих самолетов, сообщает РБК. Основная проблема производителей гражданской авиации состоит не в том, чтобы сделать качественный самолет, а в том, чтобы создать инфраструктуру для его обслуживания во всех точка мира, куда он будет летать. Это, кстати, и про МС-21 – наше светлое будущее гражданской авиации.

30 млн долларов безвозмездной финансовой помощи предоставит Россия Киргизии, передает «Интерфакс». Это известие совпало с началом официального визита Путина в Киргизию. В 2017 году наша страна уже списала госдолг Киргизии в размере 240 млн.

200 млн долларов предоставит Ford в качестве компенсаций поставщикам и сокращаемым сотрудникам в связи с закрытием основных своих заводов в России, сообщает «Интерфакс». Американский автогигант прекращает производство и импорт своих легковых автомобилей в Россию. Теперь у нас сохранится только производство легких коммерческих автомобилей Ford Transit.

NASA заявило, что США намерены установить свое постоянное присутствие на Луне. Это означает, что там будут находиться роботы и луноходы. Люди будут прилетать на Луну на продолжительное время, а потом возвращаться назад, передает ТАСС. NASA рассматривает этот проект как тренировочный полигон для освоения Марса. Он должен быть осуществлен в течение 5 лет.