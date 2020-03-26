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Путин обложил налогом банковские вклады. Сколько россиян это коснется
26 Марта 2020 877 1 Экономика
В экстренном обращении к россиянам президент Владимир Путин объявил о введении нового налога – на доходы с банковских депозитов. Произошло это на фоне угрозы распространения коронавируса. Президент заверил, что эта мера коснется только 1% граждан. В действительности новый налог ударит по гораздо большему числу людей. В том числе и не богатым.
Налог для 1%
- По словам президента Путина, налог на доходы с банковских депозитов будет распространяться только на физические лица и на суммы выше 1 млн руб.
- Путин так оправдал необходимость подобного нововведения: во многих странах мира доходы физлиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагается подоходным налогом. Поэтому для всех граждан, чей «общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги» превышает 1 млн руб., вводится налог в размере 13%.
- Президент подчеркнул, что налогообложению будет подвержен не сам вклад или инвестиции, а только проценты, которые россияне получают от таких вложений. Путин заверил – эта мера затронет лишь 1% вкладчиков.
- По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, налог не будет носить временный характер и является «восстановлением баланса справедливости». Также представитель Кремля отметил, что подавляющее большинство граждан имеет на счетах меньше 1 млн руб., а граждане, имеющие больше, «исчисляются процентами» (что не соответствует действительности).
Раздробить не выйдет
- В действительности же, по данным Агентства по страхованию вкладов, доля вкладов россиян на сумму свыше 1 млн руб., по состоянию на 1 января 2020 года, составляла 55,3% от всех вкладов в банковской системе. При этом за последний год доля увеличилась: в 2018 году она составляла 54,8%.
- Но в реальности под выплаты попадет гораздо больше вкладов. Поскольку будут учитываться проценты на тех вкладах, которые россияне раздробили, чтобы сделать сумму меньше 1 млн руб. Так, например, депозиты от 100 тыс. до 1 млн руб. составляют 36,2% от всех вкладов.
- Как отмечают эксперты, при подаче налоговой декларации гражданин обязан указать все источники доходов, в том числе все вклады. Вклады суммируются, как и доход от них. Поэтому раздробить их и спрятать от государства не получится.
- По словам пресс-секретаря Путина, президент говорил «об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет». Держателям же небольших счетов, которые в сумме превышают 1 млн, платить ничего не придется. Однако эту информацию следует перепроверить по изменениям к закону, которые готовятся.
- Средняя ставка по депозитам на сегодняшний день колеблется в районе 5-6%. С 1 млн это 60 тыс. руб. То есть налог будет на уровне 7,8 тыс. руб. в год.
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Что за расчет. Облагаются суммы вкладов, которые превышают 1 млн рублей. Напрмер, вклад 1 100 000 рублей под 5%. Значит (1 100 000 - 1 000 000) * 5% * 13% = 650 рублей в год.