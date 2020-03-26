Путин обложил налогом банковские вклады. Сколько россиян это коснется 877 1 Экономика

В экстренном обращении к россиянам президент Владимир Путин объявил о введении нового налога – на доходы с банковских депозитов. Произошло это на фоне угрозы распространения коронавируса. Президент заверил, что эта мера коснется только 1% граждан. В действительности новый налог ударит по гораздо большему числу людей. В том числе и не богатым.