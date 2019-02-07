Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 ФЕВ, 11:27 МСК
USD (ЦБ)    65,6686
EUR (ЦБ)    74,7703

07 ФЕВ, 11:27 МСК
USD (ЦБ)    65,6686
EUR (ЦБ)    74,7703

Путин не сорвал аплодисментов на форуме «Деловой России», торговля с Украиной растет и другие новости четверга

7 Февраля 2019 230 0 События и факты
Путин не сорвал аплодисментов на форуме «Деловой России», торговля с Украиной растет и другие новости четверга

Владимир Путин выступил на форуме «Деловой России», где ему никто из предпринимателей не аплодировал. В частности, он сказал, что иногда, когда возникает переизбыток той или иной продукции, ее лучше уничтожить, а не бесплатно раздать людям. Президент объяснил, что подобный подход к затронутой теме позволяет сохранять рабочие места, ценовую политику, уровень рентабельности производства. Все это способствует росту экономики, по его мнению. Также президент призвал бизнесменов включиться в национальные проекты. Правда, никакой конкретики по национальным проектам нет с мая 2018 года. Даже при желании включиться, у предпринимателей нет такой возможности. Все инициативы президента о налоговом вычете для инвестиций и особом налоговом режиме для иностранных компаний, которые будут инвестировать в российскую экономику, зал встретил безразлично и холодно. С подачи Путина также будет запущена проверка эквайринга – президент назвал «квазиналогом» 3%, которые берут банки за обслуживание карт в магазинах. Бизнес-сообщество предупреждало: попытки регулировать эквайринг провалились в Европе и привели к негативным последствиям.

Низким престиж профессии учителя считают свыше 70% россиян. А более 80% думают, что он продолжает снижаться, передает «ТАСС», ссылаясь на опросы Общественной палаты РФ. Это, конечно, непонятно. Зарплата учителей, согласно майскому указу президента и отчетам всех контролирующих органов, неуклонно растет. Вот наша министр образования Ольга Васильева сказала, что средняя зарплата учителей по России выросла до 33200 руб., а в Москве она и вовсе составляет 85900 руб.

Растет объем внешней торговли между Россией и Украиной. В минувшем году он составил14,98 млрд долларов против 12,86 млрд годом ранее, сообщает «РИА Новости». Российский экспорт вырос с 7,9 до 9,5 млрд долларов, а импорт – с 4,9 до 5,5 млрд. При этом доля Украины во внешнеторговом обороте России не изменилась и составила 2,2%. Все это происходит на фоне действующего между странами эмбарго на ряд товарных групп.

Один из учебников по экономике для 10-11 классов был исключен Минпросвящением РФ из федерального перечня учебников, пишет «Коммерсант». Автору порекомендовали отредактировать его таким образом, чтобы он способствовал воспитанию патриотизма. В числе замечаний – отсутствие материалов об импортозамещении и планах обеспечения экономического прорыва. Нашли также ошибки, опечатки и другие замечания.

Дмитрий Песков дал обширное интервью СМИ, в котором высказал свою точку зрения на многие злободневные вопросы сегодняшнего дня. Он сказал, в частности, что журналистика должна не только информировать людей, но и быть «четвертой властью», играть роль общественного контролера. Он добавил также, что СМИ должны обладать свободой слова, но и нести определенную ответственность. Как отмечал президент Владимир Путин: «Песков иногда несет такую пургу».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Узнай, страна

В Омске назовут лучшего IT-учителя года

В Омске назовут лучшего IT-учителя года

В Вологодской области открыли производство сухих строительных смесей по датским технологиям

В Вологодской области открыли производство сухих строительных смесей по датским технологиям

В Калининградской области зарегистрировали первого резидента оффшора на острове Октябрьский

В Калининградской области зарегистрировали первого резидента оффшора на острове Октябрьский

В Москве создали альтернативную Skype for Business защищенную систему онлайн-коммуникаций бизнеса

В Москве создали альтернативную Skype for Business защищенную систему онлайн-коммуникаций бизнеса

Новости СМИ

Новости дня

11:19 Задержаны члены банды фальшивомонетчиков, которые работали в 20 регионах Задержаны члены банды фальшивомонетчиков, которые работали в 20 регионах
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
10:45 На международном кинофестивале в Берлине Россия представит два фильма На международном кинофестивале в Берлине Россия представит два фильма
10:02 Актер Панин эмигрирует в США Актер Панин эмигрирует в США
09:21 Демократы возобновляют расследование о связях Дональда Трампа с Россией Демократы возобновляют расследование о связях Дональда Трампа с Россией
08:39 В Японии решили отказаться от фразы о «незаконной оккупации» Курил В Японии решили отказаться от фразы о «незаконной оккупации» Курил
07:45 Витамин D помогает лечить смертельный лекарственно-устойчивый туберкулез Витамин D помогает лечить смертельный лекарственно-устойчивый туберкулез
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
07:18 Путин назвал комиссию за безналичный расчет "квазиналогом" Путин назвал комиссию за безналичный расчет "квазиналогом"

Узнай, страна!

09:12 В Омске назовут лучшего IT-учителя года В Омске назовут лучшего IT-учителя года
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
06 ФЕВ, 17:27 В Вологодской области открыли производство сухих строительных смесей по датским технологиям В Вологодской области открыли производство сухих строительных смесей по датским технологиям
06 ФЕВ, 16:34 В Калининградской области зарегистрировали первого резидента оффшора на острове Октябрьский В Калининградской области зарегистрировали первого резидента оффшора на острове Октябрьский
06 ФЕВ, 12:28 В Москве создали альтернативную Skype for Business защищенную систему онлайн-коммуникаций бизнеса В Москве создали альтернативную Skype for Business защищенную систему онлайн-коммуникаций бизнеса
05 ФЕВ, 14:58 Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter