Путин не сорвал аплодисментов на форуме «Деловой России», торговля с Украиной растет и другие новости четверга

Владимир Путин выступил на форуме «Деловой России», где ему никто из предпринимателей не аплодировал. В частности, он сказал, что иногда, когда возникает переизбыток той или иной продукции, ее лучше уничтожить, а не бесплатно раздать людям. Президент объяснил, что подобный подход к затронутой теме позволяет сохранять рабочие места, ценовую политику, уровень рентабельности производства. Все это способствует росту экономики, по его мнению. Также президент призвал бизнесменов включиться в национальные проекты. Правда, никакой конкретики по национальным проектам нет с мая 2018 года. Даже при желании включиться, у предпринимателей нет такой возможности. Все инициативы президента о налоговом вычете для инвестиций и особом налоговом режиме для иностранных компаний, которые будут инвестировать в российскую экономику, зал встретил безразлично и холодно. С подачи Путина также будет запущена проверка эквайринга – президент назвал «квазиналогом» 3%, которые берут банки за обслуживание карт в магазинах. Бизнес-сообщество предупреждало: попытки регулировать эквайринг провалились в Европе и привели к негативным последствиям.

Низким престиж профессии учителя считают свыше 70% россиян. А более 80% думают, что он продолжает снижаться, передает «ТАСС», ссылаясь на опросы Общественной палаты РФ. Это, конечно, непонятно. Зарплата учителей, согласно майскому указу президента и отчетам всех контролирующих органов, неуклонно растет. Вот наша министр образования Ольга Васильева сказала, что средняя зарплата учителей по России выросла до 33200 руб., а в Москве она и вовсе составляет 85900 руб.

Растет объем внешней торговли между Россией и Украиной. В минувшем году он составил14,98 млрд долларов против 12,86 млрд годом ранее, сообщает «РИА Новости». Российский экспорт вырос с 7,9 до 9,5 млрд долларов, а импорт – с 4,9 до 5,5 млрд. При этом доля Украины во внешнеторговом обороте России не изменилась и составила 2,2%. Все это происходит на фоне действующего между странами эмбарго на ряд товарных групп.

Один из учебников по экономике для 10-11 классов был исключен Минпросвящением РФ из федерального перечня учебников, пишет «Коммерсант». Автору порекомендовали отредактировать его таким образом, чтобы он способствовал воспитанию патриотизма. В числе замечаний – отсутствие материалов об импортозамещении и планах обеспечения экономического прорыва. Нашли также ошибки, опечатки и другие замечания.

Дмитрий Песков дал обширное интервью СМИ, в котором высказал свою точку зрения на многие злободневные вопросы сегодняшнего дня. Он сказал, в частности, что журналистика должна не только информировать людей, но и быть «четвертой властью», играть роль общественного контролера. Он добавил также, что СМИ должны обладать свободой слова, но и нести определенную ответственность. Как отмечал президент Владимир Путин: «Песков иногда несет такую пургу».