Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию 276 1 Политика

После отставки правительства бывший премьер Дмитрий Медведев не только получил специально созданный под него пост замглавы Совета безопасности, но и сохранил премьерскую зарплату – более 600 тыс. руб. в месяц. Полномочия и обязанности Медведева четко не определены и туманно связаны с безопасностью. Зато ему уже положен оклад и подобран шикарный офис в «доме с ракушками» на Воздвиженке. Правда, в народе это здание чаще называют «домом дурака».