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Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию
31 Января 2020 276 1 Политика
После отставки правительства бывший премьер Дмитрий Медведев не только получил специально созданный под него пост замглавы Совета безопасности, но и сохранил премьерскую зарплату – более 600 тыс. руб. в месяц. Полномочия и обязанности Медведева четко не определены и туманно связаны с безопасностью. Зато ему уже положен оклад и подобран шикарный офис в «доме с ракушками» на Воздвиженке. Правда, в народе это здание чаще называют «домом дурака».
Должность под Медведева
- Должности заместителя главы Совета безопасности до отставки правительства Дмитрия Медведева 15 января этого года не существовало. Президент Владимир Путин попросил Госдуму и Совет Федерации утвердить новую должность, что и было сделано 30 января. Путин пояснил, что Медведев будет заниматься обороноспособностью и безопасностью, поскольку он четыре года занимал пост президента и восемь лет главы правительства.
- Тем не менее Путин, согласно документу о назначении «вознаграждения» заместителю председателя Совета безопасности, установил зарплату Медведеву на следующей же день после отставки – 16 января, когда должность формально еще не была учреждена.
- Путин оставил за Медведевым премьерский оклад – 618 713 руб. в месяц. Такую сумму он составил после индексации на 4,3% (заметим, выше инфляции) в октябре 2019 года. Однако эта зарплата меньше того, что официально получает сам Путин – 773,4 тыс. руб. в месяц. Интересно, что президент получает свое «вознаграждение» из бюджета Российской Федерации, в том числе за работу в Совбезе.
- Доходы Медведева во время его премьерства составляли около 9 млн руб. в год, что равняется примерно 700 тыс. руб. в месяц. Из этого можно предположить, что Медведев жил преимущественно на зарплату и на проценты от вложений.
«Дом с ракушками»
- Дом приемов правительства на Воздвиженке может стать новым офисом Медведева, говорили источники РБК задолго до создания его новой должности.
- Об особняке известно, что его построил московский купец Арсений Морозов. Здание считалось одним из самых красивых в дореволюционной Москве. Легенда гласит, что мать Морозова, увидев дом, воскликнула: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать!». Так дом получил народное название «дом дурака».
- Не исключено также, что Медведев займет кабинет в Кремле или на Старой площади, где находятся здания администрации президента. Но Медведев, по данным источников, успел отказаться от кабинета бывшего помощника президента, а ныне первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова на Старой площади – кабинета, который некогда принадлежал Леониду Брежневу.
Пожизненное пользование
- Медведев также не покинет государственную резиденцию «Горки-9». Он занимал ее, когда был президентом и премьером, останется там и сейчас. Это соответствует закону «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Закон гласит, что бывшему президенту предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач.
- Среди привилегий, которые сохранил за собой Медведев, – государственная охрана от ФСО в местах временного и постоянного пребывания. Кроме этого, спецсвязь, транспортное обслуживание, аппарат помощников, бесплатное обслуживание в спецклиниках и госстраховка жизни. Все это – за счет федерального бюджета.
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Дружки-аферисты не расстаются. В общем-то и закономерно - оба провальные и неадекватные!