Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин выступил с программной статьей «Буква и дух Конституции» в «Российской газете». Он предложил реформировать политическую и правовую системы, внести изменения в Конституцию. Зорькин отметил ряд недостатков в действующей Конституции. Это отсутствие баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, неопределенность статуса администрации президента и полномочий прокуратуры, необходимость уточнений в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. Главным источником «напряженностей» в России, по словам Зорькина, является нерешенность социально-экономических проблем, разрыв между богатыми и бедными, социальная несправедливость. Власти не комментировали статью главы КС. Однако глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в ближайшее время изменения в Конституции не требуются.

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) представили сценарии развития российской экономики в 2019 году. Утверждается, что в случае масштабного расширения антироссийских санкций (пессимистический сценарий), ВВП может упасть на 2,5%, а курс доллара достигнет 83 руб. Инфляция по итогам года составит 8%, а ключевая ставка ЦБ вырастет до 12%. Под «масштабным расширением антироссийских санкций» понимается включение ограничений на покупку новых российских ОФЗ и блокировку в юрисдикции США счетов российских госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и Промсвязьбанк).

Канадские медики заявили, что по их данным периодические голодовки помогают избавиться от диабета второго типа и восстановить нормальную работу инсулиновой системы, сообщает РИА Новости. По статистике ВОЗ, сейчас в мире насчитывается 347 млн больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

«Сибур» готов выкупить евробонды с погашением в 2023 году общим объемом до 200 млн долларов, передает «Интерфакс». Речь идет о 6-летних еврооблигациях на сумму в 500 млн долларов, размещенных компанией в сентябре прошлого года под 4,125% годовых. Российские компании начали активно прибегать к выкупу долларовых бумаг с рынка, стремясь воспользоваться конъюнктурой для снижения валютного долга. В сентябре и начале октября еврооблигации с рынка выкупили ОАО «Российские железные дороги», золотодобытчик «Полюс», «Промышленно-металлургический холдинг» и оператор контейнерных терминалов Global Ports.

Владимир Путин в ходе поездки на Ставрополье пообещал продолжать сдерживать цены на моторное топливо. Однако независимые продавцы топлива предупреждают, что в ближайшее время цены на бензин снова пойдут вверх. Это связано с ростом оптовых цен. Некоторые частные АЗС в Петербурге, Новосибирске, Москве, Алтайском крае уже подняли розничные цены на топливо.