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Путин назвал важнейшие события 2018 года, пенсии в 2019 году увеличат на 1 тысячу и другие события пятницы

28 Декабря 2018 263 0 События и факты
Путин назвал важнейшие события 2018 года, пенсии в 2019 году увеличат на 1 тысячу и другие события пятницы

Владимир Путин заявил, что главными событиями уходящего года было строительство Крымского моста и чемпионат мира по футболу. Об этом президент заявил во время торжественного предновогоднего приема в Большом театре. Президент выразил благодарность всем гражданам, помогавшим осуществлять проекты в минувшем году, отмечает «РИА Новости».

Увеличение пенсий в 2019 году коснется 30,7 млн неработающих пенсионеров, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у Дмитрия Медведева. В среднем пенсии вырастут на 1000 руб. Их размер составит 15414 руб., сообщает «РИА Новости». Таким образом, индексация пенсий составит 7,05%, опережая запланированную инфляцию. Рост пенсий не ниже инфляции являлся одним из основных положений майского указа Владимира Путина. К 2024 году размер пенсий должен приблизиться к 20 тыс. руб.

Росстат предоставил данные по суммарной задолженности по зарплатам. Она составила около 3 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Однако в Генеральной прокуратуре заявили, что эти данные не отражают реального положения дел в стране. Так, по словам представителя Генпрокуратуры, задолженность по зарплате в одном только Приволжском федеральном округе составляет 1,4 млрд руб.

Банк России лишил лицензий пять из девяти крупнейших российских форекс-дилеров. Это связано с многочисленными нарушениями в их работе. Лицензии аннулируются с 27 января 2019 года, передает ТАСС. В «черный список» попали компании «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп».

Мясокомбинат «Дружба народов» остается эксклюзивным поставщиком мяса и мясной продукции частям «Росгвардии», сообщает ТАСС. Ранее, изучив взаимоотношения между «Росгвардией» и мясокомбинатом, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении законодательства о гособоронзаказе. Свою проверку по этому делу начала и Главная военная прокуратура.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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